Enlever 400 mots du scrabble pour un monde meilleur ?

Y’a t’il un domaine où les doctrinaires forcenés du Wokisme ne vont pas mettre leur nez putride ? Les jeux vidéos sont pas mal touchés également.





Je propose un concours de Scrabble anti-Woke, avec les mots les plus osés du monde ! Voilà ce qu’ils vont susciter comme réaction. Hé oui...Perso, si je jouais au Scrabble et que j’avais les lettres pour écrire « Bamboula », je n’aurais jamais osé les mettre sur le plateau, je me serais auto-censurée (à raison). Plus aujourd’hui !