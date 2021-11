EnvoyéSpécial sur Nicolas Hulot

Doit-on considérer que l’émission d’Envoyé Spécial sur l’affaire Nicolas Hulot est une bonne chose ?

Pour ma part, la présomption d’innocence d’un accusé devrait toujours prévaloir. Comme les victimes affichées devraient avoir droit à la « présomption de crédibilité de leur témoignage » (cf. Sandrine Rousseau). D’autant qu’on sait qu’il est très difficile de témoigner sur ce genre d’affaires, même après des années, et que même au stade du dépôt de plainte au Commissariat, on peut facilement être peu pris(e) au sérieux. Il faudrait d’ailleurs que les agents destinés à recevoir ce genre de plaintes reçoivent une vraie formation, car c’est souvent une violence de plus pour les plaignant(e)s la manière dont ils/elles sont reçu(e)s.

Evidemment, on se demande alors qui dit la vérité puisque les deux « vérités » se contredisent… mais je considère que c’est à la Justice, après enquête sérieuse et confrontation des personnes, de se prononcer. Et sûrement pas à l’opinion publique, aux politiques, aux journalistes, aux commentateurs divers et/ou aux réseaux sociaux de le faire. Même sous couvert de profonde conviction.

Alors oui, j’ai trouvé l’enquête d’Envoyé Spécial « à charge », la plupart des arguments de Nicolas Hulot (enregistré à son insu) entendables (« réquisitoire et condamnation en direct devant des milliers de spectateurs », « tribunal médiadique »…), et je peux comprendre qu’il ne souhaite plus communiquer car considérant que les dés étaient déjà jetés. Prétendre par contre que « la parole des femmes est sacrée » est gonflée, ça serait plutôt l’inverse dans ce genre d’histoires, la parole des femmes plaignantes (car il y a aussi des hommes) est souvent décrédibilisée d’emblée… Et il faut un sacré courage pour témoigner à visage découvert, avec le risque d’être traitée de menteuse, d’opportuniste, voire de se faire lyncher sur les réseaux sociaux.

Et puis son refus de communication n’est pas tout à fait réel, puisqu’il a choisi de participer à un Journal Télévisé, en devançant la diffusion du document. J’ai été d’ailleurs choquée de sa désinvolture et de son ironie lors de celle-ci (« Je sais que j’ai un physique très ingrat et que seule la contrainte me permet de vivre des histoires d’amour »), remarque complètement déplacée dans un tel contexte (et qui ne plaide pas en sa faveur). On sait bien que les agressions sexuelles sont des actes avant tout de domination et que ça n’a rien à voir avec le physique des uns et des autres.

Je suis donc partagée sur ce documentaire et son objectif. Même si je salue le travail de Virginie Vilar et son équipe, sur quatre ans, et la manière notamment dont les témoignages ont été recueillis et filmés (avec beaucoup d’empathie).

Ce que j’ai trouvé le plus intéressant dans ce documentaire, c’est la manière dont l’entourage, notamment politique, a réagi face aux premières accusations. « Circulez, il n’y a rien à voir ». A ce niveau-là, l’émission était salutaire ! Il est en effet intolérable qu’un gouvernement ne reste pas neutre dans ce genre d’affaires, et soutienne la personne accusée sans savoir ce qui s’est réellement passé. Une Marlène Schiappa, prise en flagrant délit d’allégeance au pouvoir, s’est instantanément décrédibilisée (si tant qu’elle ait été un jour crédible…) en tant que Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et en tant que féministe. Mais pour autant, il est aussi anormal que d’autres politiques actuellement, que ce soit Laurence Rossignol mais aussi d’autres, le condamnent d’emblée. Probablement aussi que pour certain(e)s, il y a une récupération politique très opportuniste, voire pour certains un retournement de veste flagrant. Cf. une Marlène Schiappa qui essaye de convaincre que la lutte contre ce type d’agressions est et a toujours été sa priorité.

Autre point choquant : la manière dont le Procureur de la République avait classé la première plainte en raison du délai de prescription certes, mais aussi en prétendant que « les faits n’avaient pas été établis ». Alors qu’aucune enquête n’avait été effectuée. A se demander s’il n’y a pas eu de la pression pour classer et surtout présenter l’affaire ainsi…

Alors peut-être finalement que ce type de documentaire a son utilité ; lorsque la personne accusée a un tel réseau que les victimes ne peuvent pas se faire entendre, et encore moins être crédibles… Mais le procédé de dénonciation médiatique me laisse néanmoins perplexe.

Ce que je trouve par contre positif dans le mouvement #MeToo, c’est l’évolution que cela peut entraîner. De faire comprendre à certains hommes que leurs comportements, au-delà des agressions sexuelles qui devraient toujours être punies par la loi, ne sont pas adaptés.

Faire comprendre aussi à certaines femmes – et j’en suis - qu’elles n’auraient pas dû / ne devraient pas accepter certaines dérives.

Je me souviens lors d’un stage de fin d’études avoir été agressée par mon manager d’alors, qui avait fait la même école que moi et m’avait invitée, avec une autre étudiante et un ami à lui, à un dîner à son domicile pour un dîner d’anciens, comme cela se faisait souvent. Qu’une drague lourde (que je n’ai pas vu venir) s’était transformée en tentative de viol dont j’avais pu heureusement m’extraire. Et que son ami d’alors, très gêné par la situation, m’avait alors ramenée en voiture chez moi (qui était en état de choc), ne sachant trop quoi dire. Je me souviens d’avoir culpabilisé (« pourquoi avais-je accepté cette invitation ? »), et de n’avoir pas envisagé une seconde de porter plainte. Et de me rendre compte après coup que le pire, dans cette histoire sûrement très banale, avait été de ne pas avoir envisager de dénoncer cet agresseur. Mais c’était à l’époque (années 80) tellement monnaie courante dans certains secteurs d’activité (la communication, le cinéma, le mannequinat…) que nous les femmes, nous l’acceptions tacitement tout en trouvant cela déplorable.

Si le mouvement #MeeToo peut mettre fin à ces agissements et inciter les personnes victimes de celles-ci à porter plainte, même après prescription (qui devrait être levée), c’est une bonne chose.

Si les paroles des plaignant(e)s pouvaient être mieux pris en compte lors des dépôts de plaintes, ce qui nécessiterait des formations spécifiques aux agents recevant ces plaintes (cf. par exemple la sidération souvent liée à ce genre d’histoires qui peut nécessiter des décennies avant d’oser en parler), ça serait aussi une grande victoire !

Donc pour tout cela, les mouvements #MeeToo ont leur utilité et pourront peut-être faire évoluer rapidement les choses, notamment sur un plan juridique.