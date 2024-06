Esclavage en Corée du Nord...

petit résumé de ce que l’on ne veut pas voir,l’Histoire

Immédiatement après la défaite japonaise, la Corée mit en place un gouvernement national intérimaire indépendant.





Pendant ce temps, les États-Unis établire une ligne sur un papier et, en septembre 1945,ils arrivent avec des milliers de soldats.le gouverneur militaire, le major-général Archibald V. Leonard, réemploie alors la police,(haie par toute la population) et la bureaucratie japonaises, donnant a des traîtres qui avaient collaborés avec l’occupation japonaise, les poste clés ,ils commencêrent à emprisonner, à faire disparaître, torturer et à tuer quiconque était en désaccord





Entre 1946 et 1949, les États-Unis ont alors effectivement déclaré la guerre sur les mouvements populaires nationalistes et indépendants en Corée du Sud. On estime que seulement 5% des méfaits ont été documentés par la Commission de la vérité et de la réconciliation créée par l’Assemblée nationale de la République de Corée du Sud entre 2005 et 2015. La première et la plus féroce opposition à l’occupation américaine était loin dans le sud de la Corée





L’une des pires atrocités américaines s’est dérouler sur l’île de Jeju, au sud-est en 1948, quand les gens ont célébré le mouvement d’indépendance du 1er mars 1920 qui s’était opposé à la colonisation japonaise. Les noms de plus de 14 000 morts confirmés et près de 3 600 disparus sont enregistrés, mais 60 000 décès sont soupçonnés. 40 000 insulaires fuiront alors vers le Japon.





En 1949, le président Rhee appointé par les americains parle d’envahir la Corée du Nord et demande plus de troupes américaines ainsi que des armes plus puissantes. L’armée coréenne dans le nord, décide alors une tentative de réunification du pays. Ce qu’ils firent en 5 semaines à l’exception de la ville portuaire de Pusan défendue par les États-Unis . 20 000 soldats de l’armée sud-coréenne rejoignent alors les troupes nordique. Le reste c’est l’histoire. L’Amérique intervient de nouveau avec plus de 300 000 soldats et bombarde tout le pays du nord au sud avec des armes conventionnelles, du napalm et autres armes chimiques et éventuellement biologiques aucuns batiments,infrastructure et même les rizieres ne seront épargnés dans le Nord et peu dans le Sud. On compte encore près de 30 000 soldats americains répartis là-bas et jamais la fin de la guerre n’a été déclaré