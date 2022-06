Et dieu dans tout ça ?

Bonne question ! Malheureusement, je ne peux pas poser cette question fondamentale à mon entourage, car je connais la réponse. Celles et ceux qui me « suivent » sur Agoravox depuis 2015, savent ce que je veux dire.

Alors, j’ai décidé de la poser, avec le ton nécessaire, à un être d’une rare intelligence. Mon York ! Il est déjà doté d’une grande écoute. Il me regarde (photo à gauche), ses yeux brillent. Je sens qu’il a envie de me répondre. Il a 2 ans. Nous l'avons appelé Rê (*).

Je lui dis de patienter, en lui posant une autre question, tout aussi fondamentale :

Que penses-tu du dieu qui créa le Monde en 6 jours. Le 7ème jour, extrêmement fatigué du boulot de Titan qu’il venait d’achever, il se reposa ?

Puis, je poursuis…

Quel Occidental n’a jamais entendu cette allégation dans son enfance, son adolescence ou en étant devenu adulte ?

C’est quasiment entrer dans le langage courant. Comme le Père Noël qui passe par la cheminée.

Pourtant, des milliards d’individus croient à cette fable, sans jamais se poser ou s’être posé la moindre question.

C’est un véritable acquis, presque inné… en Occident !

Si on croit au Père Noël, lui qui n’a jamais engendré le moindre conflit entre les pros et les antis de cette croyance ; pour la création du Monde, en 6 jours, nous savons que c’est autre chose. Que les morts se comptent par millions.

Cette allégation des 6 jours n’est, cependant, affirmée que par quelques religions.

Religion : c'est-à-dire ?

« 1. Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré.

2. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. »

Dieu : c'est-à-dire ?

De quel dieu parle-t-on ?

De celui des shintoïstes, des musulmans, des taoïstes, des chrétiens, des hindous, des juifs, des bouddhistes, etc. ?

L’on me fera remarquer, à juste titre, que le dieu dont on parle est uniquement celui qui prétend avoir créé le Monde en 6 jours.

Soyons juste : « Rendons à César ce qui est à César, et à dieu ce qui est à dieu » !

Le dieu à incriminer est le dieu des Hébreux. Des juifs, pour faire simple afin que nous comprenions toutes et tous.

Donc, le dieu dont je parle, inspirateur des versets de la Création en 6 jours, n’est donc pas celui des shintoïstes, des musulmans, des taoïstes, des chrétiens, des hindous, des bouddhistes, etc. À moins qu’il y ait eu usurpation d’identité, vol, plagiat ou tout autre chose de ce genre.

Les propres mots de ce dieu, celui des juifs, ont été révélés dès les premiers versets de la Thora. Thora, première grande partie de la Bible hébraïque, dite aussi Tanakh. Livre écrit, il a environ 2 700 ans, selon la datation des manuscrits de la mer Morte : appelés manuscrits de Qumran.

De fait, toutes les religions, créées postérieurement à quelque 2 700 ans, qui prétendent que ces manuscrits proviennent, effectivement de leur dieu, sont des usurpatrices et des menteuses, pour employer ces euphémismes.

Le problème du dieu en question étant réglé, voyons un autre aspect de l’allégation objet de mon article.

Jour : qu'est-ce qu'un jour ?

Dans le langage courant, le terme « jour » est entendu sous 2 acceptions :

« Le jour est l'intervalle de temps qui sépare le lever, du coucher du Soleil ».

« Unité de temps qui … vaut exactement 86 400 secondes », c'est-à-dire 24 heures ».

Je tiens à préciser cela, car dans certaines religions, la 2ème définition, pourtant reconnue scientifiquement dans le monde entier, n’est pas acceptée.

Les puristes, scientifiques, savent que la durée du jour n’est pas constante. La Terre ralentit ! De quelques millisecondes par siècle. Comme la Terre à quelque 45 millions de siècles d’existence, « on » sait ainsi que plus la Terre était jeune et plus elle tournait vite, très vite. Plus elle vieillira, et plus tournera lentement… jusqu’à sa mort, avant d’être absorbée par le Soleil. Soleil grossissant pour devenir dans un ou deux milliards d’années, une géante rouge. Puis à court d’hydrogène... le Soleil deviendra une naine blanche. Arrêtons-là, car ce n’est pas le sujet de mon article. Quoique !

Donc, je disais que certaines religions n’acceptent pas que le mot « jour » soit interprété scientifiquement comme une unité de temps valant 24 heures.

Pourquoi ce refus ?

Simple : s’étant aperçues que créer le Monde en 6 jours était une absurdité, une véritable idiotie, ces religions ont récemment (une soixantaine d'années) décidé de s’approprier les versets de la Thora en donnant une nouvelle définition au mot « jour ».

Désormais, pour ces religions, « jour » est remplacé par « période ».

La durée d’une période est inconnue. Elle n’est écrite nulle part. Seul leur dieu la connaît. Cependant, pas « connes » du tout, ces religions veulent faire croire que les 6 jours, sont en fait 6 périodes de quelque 750 millions d’années : c'est-à-dire que, fois 6, cela fait quelque 4.5 milliards d’années. Ainsi, tout colle ! Tout devient cohérent et extrêmement rationnel ! Leur dieu a effectivement créé le Monde exactement comme la science actuelle l’affirme.

CQFD ! Il n’y a donc plus de débat.

Leur dieu est donc le vrai dieu, puisque la science corrobore, désormais, ses allégations !

Interrogez autour de vous des croyants, des 2 religions dont je parle. Vous verrez que le « jour » s’est transformé en « période ».

Voler, plagier, changer la définition de mots… C’est la règle pour ces religions.

Mais, il y a une chose que ces prétendues religions ne pourront pas changer, ce sont les premiers versets de la Thora : dieu créa les cieux et la Terre. Puis le Soleil et les étoiles, etc. Enfin, fatigué comme tout humain lambda, dieu se reposa. Son repos dure encore, que dis-je, son coma.

Depuis 2 000 ans, c’est un vrai merdier, car après avoir déblatéré ses calembredaines pour humain pas sorti de l’enfance, ce dieu décréta, à la bataille de Gabaon, que le Soleil devait s’arrêter de tourner au tour de la Terre afin que le dénommé Josué puisse gagner sa guerre. Des guerres, des guerres, toujours des guerres… depuis que ces religions ont fait main basse sur l’Occident !

Où est la Vérité ?

Qui a raison, qui a tort ? La science est formelle. La création du Monde en 6 jours est une fable pour enfant ou adulte attardé, et la Terre n'a pas été créée avant le Soleil et les étoiles, etc.

Malgré ces évidences, des milliards d’individus pensent que la science se trompe et pour certains, qu’elle est corrompue.

Sait-on par exemple que quelque 35% des Occidentaux pensent encore que le Soleil tourne autour de la Terre, car c’est écrit dans un verset de leur livre religieux. Le livre volé aux Juifs !

…

Les yeux de Rê, mon York, se baissent. Je le sens malheureux. Il a honte de ce qu’il entend. Il aurait envie de me dire : comment est-ce possible de telles conneries ?

Je termine en lui expliquant que c’est cela la propagande des religions. Et, quand une telle propagande dure des siècles, elle finit par devenir Vérité.

Vérité : dans tous les esprits qui ne savent pas ce que veut dire « cogito, ergo sum ! »

« Je pense, donc je suis ! »

En fait, René Descartes aurait dû être plus précis et dire : « Je pense SEUL, donc je suis », car si je pense uniquement à travers la propagande, je suis sûr de me tromper !

La Vérité n’est-elle pas la 1ère victime de propagande ?

…

Mon York acquiesce. Je pense qu’il va bientôt parler. Celles et ceux, qui ont un canin de compagnie, savent ce que je veux dire.

Rê revient à la charge, interrogatif :

Et dieu dans tout ça, semble-t-il me dire ?

« Le mot Dieu n’est pour moi rien de plus que l’expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, un recueil de légendes, certes honorables, mais primitives, qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut selon moi changer cela » (Albert Einstein à son ami Éric Gutkind).

(*) nous voulions l’appeler Apollon, nom du fils Zeus, le grand dieu grec. Mais, en 2020, c’était l’année du « R » pour un chien avec pédigrée. Nous l’avons donc nommé Rê. Comme le dieu de l’ancienne Égypte. Dieu dont la longévité, quelque 5 500 ans, n’a jamais été égalée.

Les dieux contemporains n’auront pas, je l’espère, la même longévité, car les morts risquent de recouvrir le sol de notre planète.

Crédit photo : famille Teslier.