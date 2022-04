Et l’Opération Division continue...

Nous sommes à deux/trois jours de l'issue de l'élection présidentielle 2022 et de mémoire, jamais, les tensions n'ont été aussi vives quand au choix du candidat. Mais est-ce bien ce dont il est question ? A qui servent ces divisions ? Outre le sport – et encore... - autour de quoi faisons-nous/ferons-nous front, maintenant ?

Amour en conscience, Collage deNatty Fanzawa

On pourrait imaginer un regain d'intérêt en politique. Il n'en est rien. Jamais l’abstention n'a été aussi forte sous la Vème république. Jamais la défiance n'a été aussi importante à l'égard des « politiques » comme il est coutume de les nommer. Et de regarder, de loin, la solution « à tous nos problèmes » comme si elle venait d'ailleurs que de nous-mêmes. Notre démocratie est représentative. Nous élisons celles et ceux qui conduiront, suivant ce que nous Peuple attendons, chacun en fonction de leur responsabilité, les affaires du pays. Que voulons – nous ? Pour faire simple, les affaires courantes, de proximité se décident durant les Municipales. La conduite économique et les visées pour sa région se décident aux Régionales. La politique sociale se décide grandement durant les Départementales. La pratique des Lois et l'action de contrôle du gouvernement – donc de contre-pouvoir – se pense pendant les Législatives. Enfin, pour garantir les institutions et donner une image de la France, cela se décide aujourd'hui, pour les Présidentielles. Ne pas s'y tromper mais, surtout toujours s'interroger : qu'est-ce que je veux ? De quoi mon enfant, mon couple, ma famille, ma ville, ma région, mon pays a besoin ? Et agir en fonction. Agir au bon moment. Agir quoi qu'il en soit.

Quelle que soit notre culture, notre origine, nous sommes, tout un chacun, la Nation

Si chaque politique dispose de ses prérogatives, elles ne retirent rien à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Construire un monde plus vivable ne passe uniquement par le choix « d'une ou d'un politique ». Il commence par le respect de soi, de son voisin, des siens. Il commence par soi, par ce que nous sommes, un et une à la fois, la Nation. Nous avons tendance à l'oublier. Dans les temps les plus troublés, c'est pourtant la valeur essentielle à garder à l'esprit : nous sommes un et une à la fois, le pays. Chacune et chacun est la Nation, quoi que l'on en pense, quoi que l'on en dise, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur, quel que soit son caractère, timide ou arrogant, inculte ou cultivé, possédant, possédant moins ou ne possédant pas, bourgeois ou bohème, nous sommes la Nation, cette Nation universelle, cette idée française. Un idée oubliée, tabassée, fracturée à coup de reportages télévisés, de refus de se regarder, de s'interroger pour changer ce qui le mérite de l'être, pour mieux avancer ensemble.

Deux ans de Covid et encore plus de divisions

Après vingt ans d'enfumage d'extrême-droite, de haine de l'autre que l'on dit étranger, de hiérarchisation des genres et des gens pour mieux diviser, plus encore de politique économique basée sur cette « valeur travail » qui ne profite finalement qu'à une minorité – la majorité devant surtout se plier à ses obligations, payer son loyer hors de prix, rembourser ses crédits, se battre pour disposer d'un peu de temps pour se libérer de la pression accumulée "au bureau/boulot", espérer vivre sa retraite. Après deux ans de Covid, de masque ou pas, de vaccin ou pas, d'enfermements nommés confinements, de repli sur soi, de pétage de plombs pour certains, l'Opération Division continue. Jamais les peuples n'ont été aussi divisés. Pour qui ? Pourquoi ? Qui y gagne ? Sans doute pas lui. Sans doute pas le Peuple, la Nation, celle qui est le pouvoir au sein de la Démocratie. Et surtout pas la planète qui réclame urgence.

Alors la voilà la question, la seule et unique question : jusqu'à quand serons-nous, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, les jouets sombres au carnaval des autres ?