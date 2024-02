Et si la France de son Grand-Père devenait celle de nos petits-enfants ???

Pierre De Gaulle, entre héritage et rupture…

On comprend bien que l’idée, qui lui est naturellement chère, de reconstruire la France de son grand-père, est à prendre au second degré, et s’entend évidemment en tenant compte des réalités du XXIe siècle, mais dans lequel les principes fondamentaux d’indépendance, qui ont guidé les pas du Général De Gaulle, ont plus que jamais leur place, même s’ils sont, précisément, en rupture avec la doxa mondialiste et banco-centraliste d’une économie fondée essentiellement sur la dette.

Pierre De Gaulle, s’il semble se découvrir une vocation apparemment tardive pour la politique, a néanmoins déjà un vécu professionnel dans le domaine de la pratique en économie. Ce changement d’aiguillage, qui peut surprendre, voire interroger, n’est pourtant pas une exception, dans le reste de la classe politique, même s’il est habituellement difficilement la marque d’une rupture avec le système.

Est-ce qu’en dépit de ce changement de voie les gènes de l’esprit d’indépendance peuvent en quelque sorte avoir néanmoins réellement franchi le cap des générations ?

On peut évidemment toujours commencer par faire des procès d’intention basés sur des lieux communs, et plus ou moins vaguement cadrés avec le peu que l’on sait de la biographie du personnage, mais on peut aussi considérer les faits connus objectivement : en prenant dès le départ une position de rupture avec la russophobie élevée au rang de dogme d’Etat par la Macronie, et quasiment par tout le reste de la classe politique et médiatique française, Pierre De Gaulle s’est mis d’emblée dans une situation conflictuelle avec l’essentiel du système banco-centraliste actuel, avec en outre et précisément des positions tranchées sur la question de la dette.

Qu’il ait gardé quelques affinités avec la classe bourgeoise capitaliste « classique », ce n’est donc pas un secret et pas forcément un handicap non plus, dans le contexte actuel, où une partie, certes minoritaire, de celle-ci se détache de la matrice euro-atlantiste pour espérer rendre à la France une relative indépendance et autonomie économique en termes de choix de ses partenaires, pour commencer.

Renouer des relations diplomatiques et économiques normales avec la Russie et ses alliés, ce serait, dans ce contexte actuel, déjà une rupture considérable avec l’euro-atlantisme, et même bien plus significative qu’un pseudo-« frexit » d’opérette, sans autres conséquences que des galères supplémentaires.

Il ne s’agit donc pas de prendre Pierre De Gaulle pour le « révolutionnaire » qu’il n’est pas et ne prétend pas du tout être, de toute façon, mais déjà faire aboutir ces quelques points serait un plus appréciable par rapport à la Macronie et à tout le reste, qui grenouille de droite et de gauche, depuis un demi-siècle, sans jamais avoir fait un pas autrement qu’en arrière !

Par rapport au niveau de conscience politique « de gauche » actuel, proche du zéro, et qui n’a pas même su « embrayer » sur le mouvement paysan pour avancer au moins les revendications les plus urgentes, un mouvement de sympathie populaire envers la démarche de Pierre De Gaulle serait donc déjà potentiellement le début de quelque chose de nouveau et de bien nécessaire, concrètement.

Luniterre

D’autres vidéos avec plus d’analyses détaillées de Pierre De Gaulle, et quelques "rappels" des positions antisionistes de son grand-père :

Pierre De Gaulle, une voix française pour la paix !

http://cieldefrance.eklablog.com/pierre-de-gaulle-une-voix-francaise-pour-la-paix-a215374455

********************************

Et si la France de son Grand-Père devenait celle de nos petits-enfants ??? Pierre De Gaulle, entre héritage et rupture…

http://cieldefrance.eklablog.com/et-si-la-france-de-son-grand-pere-devenait-celle-de-nos-petits-enfants-a215377825