L’évangile de la prospérité prétend que la Bible enseigne que l'aisance financière des chrétiens est un signe de santé spirituelle et que la pauvreté est une malédiction ou une punition de Dieu.

Il est difficile d’interpréter plus différemment un même ensemble de textes. Pour les uns, « il est plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux qu’à un chameau de passer par le chas d’une aiguille (Matthieu 6. 19-21) », pour les autres l’argent représente la concrétisation d’une grâce divine. Étrangement les églises enseignant que la pauvreté est une punition divine se trouvent au sein de quartiers défavorisés comme par exemple une zone industrielle de La Courneuve. Les défavorisés étant punis par dieu, ils n’ont plus à chercher la cause de leur malheur.

Ce genre de raisonnement laisse peu de place à la lutte des classes ou même à la simple égalité des droits. Il n’est évidemment pas nécessaire de suivre dans leur raisonnement des illuminés, par contre, par esprit d’opportunisme, certains se sont emparés du dogme et, dans une version modérée, l’ont mis en pratique.

L’approche de l’évangile de la prospérité fonctionne à tout coup puisque si vous réussissez c’est grâce à dieu, si vous échouez c’est que vous êtes d’une façon ou d’une autre indigne. Cela permet de réduire de façon significative les émois revendicatifs des plus démunis, chose recherchée par tout dirigeant.

George Soros ne croit pas en l’existence d’un dieu mais il croit en sa bonne étoile. Après avoir commencé relativement petitement dans diverses sociétés financières, il peaufine ses techniques spéculatives en particulier dans la vente à découvert qui consiste à vendre dans le futur un actif que l’on ne détient pas encore. Si la valeur de l’actif baisse après la vente à découvert, le vendeur peut le racheter au comptant et dégager ainsi une plus-value. Ce secteur financier a permis à G. Soros d’obtenir son premier milliard de dollars de gains. Il rejoignait ainsi, peut-être inconsciemment, les élus non pas de dieu mais de la providence, ceux qui font fortune.

George Soros est aussi un disciple de Karl Popper ce qui lui procure une assise intellectuelle. Le philosophe a souligné que ce qui distingue une théorie scientifique d’une idéologie, c’est sa possibilité d’être réfutée ou falsifiée. Conséquemment, les idées politiques de Popper sont libérales comme en témoigne ses engagements auprès de Milton Friedman et Friedrich Hayek. M. Friedman proposa en particulier que la seule responsabilité sociale des dirigeants d’entreprise est d’assurer à leurs actionnaires un maximum de profits. Même sans aide divine il est possible de penser que les qualités nécessaires pour amasser une fortune font de vous un Homme éclairé qui vous permet de voir avec acuité tous les problèmes du monde et d’avoir la possibilité de leur porter remède.

Le concept de société ouverte fut proposé dans un premier temps par H. Bergson par opposition aux sociétés fermées dirigées par des personnalités autoritaires mettant à mal les libertés individuelles. Le nom a été repris par George Soros sous le vocable ‘Open Society’ en 1993 afin de promouvoir partout dans le monde une gouvernance démocratique, les droits de l’homme et les réformes économiques favorisant une économie libre de marché. Les démocraties, et plus particulièrement celle de États-Unis d’Amérique, tendent à être des exemples incontournables de sociétés ouvertes, à l’inverse des dictatures et des sociétés totalitaires dont il faut donc se débarrasser par tous les moyens. Des institutions américaines comme la National Endowment for Democracy (NED) se joindront aux efforts des fondations de l’Open Society pour proposer ou imposer des institutions démocratiques à travers le monde.

La révolution orange est le nom donné à des manifestations ayant eu lieu en Ukraine à la suite de la proclamation le 21 novembre 2004 du résultat du deuxième tour de l’élection présidentielle, que de nombreux Ukrainiens perçoivent comme truqué par le gouvernement de Viktor Ianoukovytch. Certains s’inquiètent aussi de l’appui médiatique et politique considérable de Vladimir Poutine à Ianoukovitch. En Ukraine, la NED aide de nombreuses organisations liées à la révolution orange telles que la branche ukrainienne de l’Open Society Foundations (OSF) et la Albert Einstein Institution. Un retour au pouvoir du parti pro-russe avec l’élection de Viktor Ianoukovitch se fera cependant en 2010. Le National Democratic Institute for International Affairs (NDI), la International Renaissance Foundation (IRF) ont reconnu publiquement être impliqués dans le renversement de ce pouvoir suite aux manifestations pro-européennes ayant débuté le 21 novembre 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d’association avec l’Union européenne au profit d’un accord avec la Russie. Du 18 au 21 février 2014, des affrontements firent plus de quatre-vingts morts. Ce mouvement a débouché le 22 février 2014 à la fuite puis la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovytch, remplacé par Oleksandr Tourtchynov.

C’est un exemple du rôle que peut avoir une immense fortune sur le cours politique des choses. Le possédant est quasiment investi de pouvoirs extraordinaires pensés légitimes car découlant de ses aptitudes à réussir dans la vie. À noter que c’est l’exact opposé des doctrines catholique ou socialisante.

L’imbibition de la société par la puissance des riches possédants est universelle et ne se limite évidemment pas à lutter contre les (supposés) dictatures politiques.

De La Courneuve à Wall Street en passant bien évidemment par Bruxelles, s’est installé un dogme devenu peu à peu une évidence, l’accumulation de richesses prouve que vous possédez un talent particulier, des qualités hors du commun qui doivent vous donner plus de pouvoir politique qui accompagne votre puissance financière. K. Popper avait avancé qu’aucune philosophie ni idéologie (et donc également aucune religion) ne peuvent arbitrer la vérité. Les peuples sont pourtant dirigés par des vérités (même quand elles sont fausses) : le possédant lui fournira le nouveau dieu dont il a besoin.