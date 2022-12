Face au banco-centralisme, une alternative sociale reste nécessaire. Quelle voie de transition au XXIe siècle ?

Depuis un siècle et demi, et l’époque de la Commune de Paris, le mouvement ouvrier a cherché une voie de transition pour rompre avec le capitalisme. La problématique de cette transition a alors été synthétisée au mieux, à partir de 1875, par la célèbre Critique du Programme de Gotha, de Karl Marx, qui en définissait les fondamentaux économiques, reposant sur la détermination démocratique des besoins sociaux urgents par le prolétariat et leur équivalent en valeur-travail à mettre en œuvre par la collectivité, en tenant compte des ressources disponibles.

Loin d’être utopique, il s’agissait au contraire, autour de la réalisation des besoins sociaux immédiats, d’organiser les échanges en valeur réellement comparable des différents travaux nécessaires, et donc en valeur-travail investie, c’est-à-dire essentiellement en temps de travail.

Le temps de travail devenant directement l’unité de compte, quelle qu’en soit la forme.

Mais mettre en œuvre démocratiquement des relations économiques et sociales réellement équitables nécessite à la fois un rapport de forces sociales et une période de paix suffisamment durables, ce qui ne s’est donc pas trouvé, tout au long de ce siècle et demi.

A partir de l’écrasement de la Commune de Paris, la leçon a été retenue par le capital de ne pas laisser sa chance au mouvement ouvrier et d’étouffer systématiquement les braises de la révolte avant que ne puisse se mettre en place une telle transition.

La brèche ouverte par l’URSS n’a en réalité pas connu un autre sort, étant dès sa naissance confrontée à la guerre impérialiste et à l’isolement économique.

Moins d’une décennie après son acte de résistance et de contre-offensive héroïque face à la barbarie nazie, le XIXe et dernier Congrès du Parti Bolchévique, en 1952, proposait donc néanmoins, dans une URSS en voie de paix, d’en revenir aux fondamentaux de la transition socialiste en valeur-travail.

Une ouverture et une chance qui lui a aussitôt été retirée par le coup d’Etat khrouchtchévien et sa dérive économique préfigurant déjà la liquidation gorbatchévienne.

Lorsqu’il n’utilise pas directement la violence, dans ses périodes de développement « pacifique », le capital utilise la manipulation et la corruption des dirigeants et des cadres du mouvement ouvrier, notamment et principalement en finançant, légalement et autrement, les bureaucraties syndicales.

Encore plus que la force, endormir et manipuler l’opinion est la plus grande réussite du capital, tout au long de ce siècle et demi.

Mais l’histoire économique de l’humanité n’est pas seulement l’histoire des révoltes sociales, elle est aussi, et même avant tout, l’histoire des modes de production, et ce sont, depuis des millénaires, des modes de production fondés sur l’une ou l’autre méthode d’exploitation du travail humain. Un mode d’exploitation remplace l’autre d’abord et avant tout parce qu’il est plus « rentable » que son prédécesseur, et non parce qu’il est plus ou moins « social », même si cela peut parfois aller avec.

Le mode moins « rentable » ne disparaît pas nécessairement, et même, généralement pas, sous les coups d’une révolte sociale, mais simplement parce que l’ensemble des forces sociales s’adaptent quasi-naturellement, et de façon « darwinienne », en quelque sorte, au mode de production le plus efficient, même s’il n’abolit pas les rapports de domination sociale.

La lutte des classes qui font l’histoire est souvent davantage celle entre classes dominantes montantes tenantes d’un mode de production plus évolué et classes déclinantes archaïques, qu’entre classes exploitées et exploiteurs.

Là encore l’URSS a tenté de faire exception, mais s’est finalement trouvée entraînée dans une impasse du fait du rapport de forces international constamment imposé par l’impérialisme.

Néanmoins, le passage d’un mode de production à l’autre, s’il n’est donc pas entièrement déterminé par les luttes sociales, il l’est par contre absolument, en fonction de l’évolution des forces productives. L’apparition du capitalisme industriel n’est pas spécialement la fantaisie imaginative d’un aristocrate « éclairé » mais bien le résultat en profondeur de l’évolution des forces productives, sous la poussée des nouvelles technologies de l’époque, dont essentiellement, au départ, le moteur à vapeur, qui mettait directement en mouvement toutes les machines industrielles, en synergie avec le mode de transport ferroviaire induit, durant tout le premier demi-siècle de la « révolution industrielle ».

Mais c’était déjà un processus évolutif contenant ses propres limites, avec l’apparition de nouvelles formes d’énergies utilisables, principalement électricité et moteurs à combustion interne (hydrocarbures).

Néanmoins, dès 1857, dans ses fort mal connues Grundrisse, Marx, en observant l’enchaînement les unes aux autres des machines industrielles mues par la vapeur, pouvait déjà déduire, à partir de ces prémisses de l’automatisation, aujourd’hui dite « robotisation », le cursus économique complet du capitalisme industriel, de sa naissance qui s’opérait sous ses yeux, à sa mort en quelque sorte déjà « génétiquement programmée » par les processus naissants de l’automatisation.

Et même s’il espérait que le mouvement ouvrier, lui-même naissant en tant que force sociale, à cette époque, puisse hâter la fin du capitalisme vers une transition socialiste, son analyse lucide de cette nouvelle réalité n’en décrit pas moins la fin intrinsèque inéluctable de ce processus capitaliste industriel, avec la généralisation de l’automatisation industrielle, elle-même inéluctable en tant que processus productif le plus efficient.

Aujourd’hui, une analyse lucide de la situation amène à simplement constater que l’échec des luttes sociales n’a pour autant mis aucun frein à la progression de l’automatisation, dite aujourd’hui « robotisation », et n’a donc en rien non plus entravé le processus évolutif menant naturellement à la fin du capitalisme industriel proprement dit, basé sur la valorisation du capital à travers le processus productif industriel reposant sur le travail productif humain.

Avec la crise de 2008 on peut voir que les différentes formes de « financiarisation » du capital développées comme modes de survie du capitalisme ont elles-mêmes échoué à relancer la rentabilité du système et se trouvent désormais dans la dépendance complète du banco-centralisme, de sa création monétaire forcenée et de ses taux de crédit manipulés.

Sous nos yeux le capitalisme est donc en train d’agoniser, déjà remplacé par le banco-centralisme.

Mais c’est, pour la plupart, sous nos yeux aveuglés par les mêmes manipulations médiatiques qui tenaient déjà à bouts de bras le système capitaliste agonisant, et se sont insensiblement et instinctivement, de façon également quasi-« darwinienne » adaptées au discours ambiant de la nouvelle classe dominante banco-centraliste.

La transition du capitalisme au banco-centralisme est déjà largement effectuée, même si pas encore parachevée, dans la plupart des économies industriellement avancées, en Occident et en Chine, ainsi qu’au Japon, pionnier en la matière, et les luttes entre sphères d’influences impérialistes se sont déjà muées en luttes entre zones d’influences monétaires banco-centralisées, pour le contrôle des ressources et des industries de pointe. Avec cette différence majeure que la tendance profonde du banco-centralisme, par nécessité intrinsèque à son principe de survie, est à la mondialisation du système monétaire fondé sur les Monnaies Numériques de Banques Centrales, ce qui limite donc les zones de conflit ouvert aux affrontements entre blocs banco-centralisés et nations encore indépendantes, comme le montre le conflit en Ukraine.

Parler aujourd’hui de transition anticapitaliste ne fait donc plus sens que si l’on replace cette perspective dans le contexte de l’agonie en cours du capitalisme, et si l’on se projette donc d’abord et avant tout dans une perspective de transition anti-banco-centraliste. A défaut de quoi on ne fera, éventuellement, qu’accélérer le processus de mutation banco-centraliste, au détriment évident des classes sociales opprimées dont ont prétend prendre la défense !

C’est ce que l’on a vu, déjà avec les réactions de la classe politique « de gauche » lors du mouvement des Gilets Jaunes, et de façon encore plus caractéristique lors du premier confinement et de toutes les mesures de dictature pseudo-« sanitaire » qui ont suivi. C’est un transfert massif de la très grande majorité de ces forces sociales, et y compris de la supposée « extrême-gauche », vers le camp du banco-centralisme, de façon objective, et souvent même, de façon consciente, notamment dans le cas de Mélenchon et de sa clique LFI-NUPES.

Dans le contexte de l’agonie du capitalisme et de l’extension hégémonique et totalitaire du banco-centralisme il est clair que cette extension est l’ennemi mortel numéro 1 de la liberté et du progrès social des peuples.

Concrètement, dans cette période de transition banco-centraliste, il est clair que le banco-centralisme utilise une partie des débris du capitalisme, qui se plient à sa domination, pour avancer sa mutation, et donc des conflits sociaux de type formellement « classique » se produiront encore, inévitablement.

Mais de façon de plus en plus massive, nombre de moyennes, petites et très petites entreprises se trouvent acculées, confrontées à des difficultés insurmontables, et sans avenir prévisible, sont potentiellement une force de résistance sociale supplémentaire face au banco-centralisme, et complémentaire dans la perspective de formation d’un front de Résistance populaire.

Les conditions de la transition anti-banco-centraliste sont donc appelées naturellement à évoluer, en fonction, notamment, du degré de destruction plus ou moins complète déjà effective du capitalisme, lorsqu’elle se produira. Il est donc nécessairement prématuré d’ébaucher un projet précis de cette transition, en dehors d’un mouvement populaire réellement suffisamment massif et actif pour en ouvrir la perspective.

Il reste important d’en rappeler les fondamentaux, qui visent donc le banco-centralisme au cœur même de son principe vital, et que nous avions déjà évoqué à propos de la comparaison « brexit-frexit » :

« Reprendre le contrôle de l’économie nationale, cela passe en tout premier lieu par reprendre le contrôle de la création monétaire, c’est à dire prendre le contrôle du crédit bancaire central et commercial "privé" sur notre territoire national, et concrètement, cela implique également et impérativement de prendre le contrôle des "tuyaux" informatiques par lesquels transitent les fonds, c’est à dire les "chambres de compensation" traitant toutes les transactions économiques et financières qui concernent la vie sociale, la production et le commerce sur notre territoire national. Le reste n’est que blabla de politicien démagogue, manipulateur, et en fin de compte, au service "de secours" du banco-centralisme. Ce n’est qu’avec cette reprise de contrôle que le débat démocratique peut avoir un sens pour savoir ce que nous voulons faire de la vie sociale, économique et politique de notre pays ! » http://cieldefrance.eklablog.com/pseudo-resistance-bien-entendu-on-peut-sauter-sur-sa-chaise-comme-un-c-a213434707

En somme, commencer par prendre le contrôle de la source et des tuyaux du banco-centralisme, comme préalable nécessairement incontournable à une réallocation démocratique et sociale des forces productives. Se donner les moyens de débattre utilement, afin de pouvoir mettre en œuvre les conclusions d’un débat qui ne soit donc pas que de pure théorie !

Luniterre

Source :

http://cieldefrance.eklablog.com/d-une-transition-a-l-autre-anticapitaliste-et-ou-anti-banco-centralist-a213568837

Avec un échange sur le thème :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article13637

