Faillite du système de démocratie à scrutin majoritaire

Encore faudrait-il que la « majorité » soit bien une majorité, ce qui n’est pas le cas (voir découpages électoraux et système censitaire de « grands électeurs »), mais encore faudrait-il aussi qu’un mandat soit « impératif » et qu’un élu soit tenu de rendre compte de l’exécution du programme qu’il avait présenté.

Mais de toutes façons, tous ces arguments supposent de disposer de son libre-arbitre et d’une information réelle. Or, on en est loin. Le conditionnement des masses est de plus en plus virulent via la propagande basée sur le mensonge, issue des techniques de marketing développées pour vendre à des consommateurs les produits les plus profitables pour le couple production-distribution et non pas le plus utile pour satisfaire les besoins de l’acheteur-consommateur, mais aussi sur la stratégie de la peur qui est une sorte de guerre civile permanente dont les armes sont les médias et dont les soldats sont les journalistes-mercenaires.

Alors, les considérations sur l’étymologie de la « démocratie » sont aussi inopérantes que celles des Byzantins sur le sexe des anges.