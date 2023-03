Faillite SVB Bank : nouveau « Krach » ...du blabla millénaro-trotskyste !

@Lynwec



Effectivement, l’évolution intrinsèque du banco-centralisme c’est un contrôle de plus en plus total de toute la société par le contrôle totalitaire de la création et de la circulation monétaire, déjà bien avancé dans la situation actuelle, mais qui sera encore bien davantage poussé et quasi systématique avec le développement de la MNBC, la monnaie numérique de Banque Centrale, qui vous relie directement à la Banque Centrale, sans passer par les anciens canaux d’échanges et de négociations possibles. C’est une voie à sens unique, de la Banque Centrale jusqu’au particulier, et qui permet donc au système de contrôler jusqu’au moindre de ses choix de vie. …Et de le priver quasiment de toute vie sociale et économique en cas de non observation des « conseils » et autres « consignes » de toutes sortes. Voir, comme exemple « prototype » déjà actuellement pratiqué, le « crédit social à la chinoise »...

Bien plus efficace et radical que la matraque et les lacrymos…

Mais de quoi pleurer pendant des générations encore, si nous laissons ce monstre totalitaire, « soft » en apparence, proliférer.

Luniterre