Faire des efforts, encore plus ? De qui se moque le candidat Macron ?

“Difficile de mieux payer les enseignants, qui ne font pas plus d’efforts” Emmanuel Macron, mars 2022

On va se tutoyer, car le tutoiement peut-être signe de mépris, et le mépris tu le maîtrises à merveille.

Tu sais, j’ai fait des efforts.

J’ai fait des efforts pour boucler mes études, en bossant dans des fast-foods, dans des centres d’appels, rien d’exceptionnel, mais ça, ça n’est pas ton monde. Vu de l’Olympe, il suffit selon toi de voler vers la réussite sous les acclamations de la foule en liesse ou de traverser la rue.

J’ai fait des efforts, pour découvrir la veille pour le lendemain, mes classes, mon programme, les premiers cours que j’ai dû préparer absolument seul et comme un forcené, pour essayer d’être à la hauteur, tous les soirs et week-ends, à chaque instant libre, avec pour seule formation les conseils de collègues compatissants entre deux portes.

J’ai fait des efforts pour être payé avec quatre mois de retard, quand on débute, c’est génial.

J’ai fait des efforts en achetant plus de 800 euros de bouquins pour faire des cours avec des ressources solides (sans salaire).

Puis j’ai fait des efforts pour passer ce concours difficile, qui dévaste tant de candidats.

Je fais toujours des efforts, pour me lever à 6 h du matin et rentrer chez moi à 19h30, parce que tes réformes ont rendu les mutations aléatoires, imprévisibles et impossibles.

Je fais des efforts en partageant ma connexion personnelle pour que je puisse utiliser le matériel numérique.

Je fais des efforts en achetant du matériel, sur mes fonds personnels, pour combler les 27 euros octroyés par élève pour l’année pour l’achat de stylos, peinture, pinceaux, ressources numériques, manuels, diverses fournitures.

Je fais des efforts en prenant un forfait pour les photocopies et impressions pour la classe.

Je fais des efforts en achetant les masques, lingettes désinfectantes et le gel hydroalcoolique, puisque rien n’a été fourni par mon employeur… l’Etat que tu diriges du sommet de ta pyramide.

J’ai fait des efforts pour tout réinventer en distanciel, avec pour seul moyen une connexion et des plateformes anémiques, en recevant parfois des critiques, car des collègues ont merdé.

J’ai fait des efforts, en retournant faire classe, en plein covid.

J’ai fait des efforts, pour ne pas ricaner en recevant mes premiers masques-slips. J’ai fait des efforts pour ne pas rire jaune de recevoir d’autres masques, il y a deux semaines, juste avant de pouvoir les enlever.

J’ai fait des efforts, pour foutre régulièrement en l’air des années de cours, qu’une réforme balaie avec mépris d’un revers de la main.

C’est toujours la même histoire, quand on a réussi à éclaircir la bouillie infâme des programmes, et que l’on a enfin réussi à en faire quelque chose de motivant pour les élèves, on vient nous dire qu’à présent il faut impérativement faire tout le contraire.

Je fais des efforts, pour ne pas me révolter, quand je vois les AESH courir entre trois écoles pour un salaire dérisoire, pour aider les élèves à handicap, pendant que tu claironnes la réussite de l’inclusion.

Je fais des efforts pour ne pas hurler quand il n’y a aucun dispositif d’accompagnement éducatif ou comportemental pour les élèves nécessitant des pédagogies différenciées.

Je fais des efforts, en rédigeant les PPRE, PAP, demandes RASED, GEVASCO, PAI sans compter les projets pédagogiques.

J’ai fait des efforts, quand on a sorti des milliers d’établissements des dispositifs REP et autre, alors que les difficultés sociales persistent et s’accentuent, on casse le thermomètre, comme d’habitude, et on demande aux profs de tout solutionner.

Cela fait 30 ans que l’on diminue les services publics, et que les conditions se dégradent, et que l’on pense y remédier en...diminuant les services publics.

J’ai fait des efforts quand tu as affirmé l’importance de la laïcité, à grand renfort de drapeaux et d’une journée de formation...alors...que tu as supprimé des milliers d’heures de cours d’histoire et d’art etc. (Pareil pour le quart d’heure de lecture...et la suppression d’heures de français, quel cynisme). La Sainte Communication est sauve.

Ton projet c’est l’autonomie des établissements. Cela va parfois privilégier le copinage aux compétences, les profs vont de plus en plus communiquer au lieu de faire un travail de fond. Ton projet c’est détruire l’école publique, la caler sur la privée, en faire un outil libéral en plus.

Toi, tu ne sais pas ce qu’est l’école publique, tu n’es allé qu’à l’école privée, loin de la mixité sociale, culturelle, tu ne connais que ton milieu et ton microcosme.

Tu claironnais que ta grand-mère était institutrice, mais je doute qu’elle validerait tes compétences acquises en cinq ans sur ton livret.

Sincèrement, si tu passais une journée dans certains bahuts, avec les portes qui claquent, les collègues en grande tension nerveuse, qui gueulent à s’en faire péter les cordes vocales, avec des bagarres, de la détresse, loin des caméras et sans la scénographie d’usage, tu pourrais comprendre que les enseignants sont aussi un rempart, essentiel, pour l’avenir de nos jeunes.

Alors, j’ai fait assez d’efforts, pour être payé correctement.

Maîtres et maîtresses en détresse