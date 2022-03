Femme donc coupable

J’ai trouvé un texte sur ce livre.

Aucune trace du père dans le petit billet de Chalot et pourtant on trouve cela dans ce texte :

Le lecteur n’attendra pas la fin du récit avant de s’indigner contre les conséquences tragiques du mariage forcé subi par l’auteure. Une adolescente de quinze ans rêve de réaliser le projet d’émancipation et de libération par l’instruction conçu pour elle par son défunt père mais sa mère, soucieuse de la voir « bien casée » avant son dernier voyage, et sa fratrie, toute prisonnière de coutumes et traditions anachroniques, contrarient son ambition et la donnent en mariage à un cousin sensé l’aimer et la protéger ...

Ce père est ignoré dans la description que fait Chalot de ce drame. Décédé son rôle primordial dans cette affaire n’est pas mis en avant.

Ce projet d’émancipation est conçu par le père !!! Sa mort met fin à ce projet et laisse cette fille tomber dans les mains de ces femmes qui reproduisent ce qu’elles on subit., Mère et castratrice au sens figuré !!! Amis aussi au sens propre pour celles qui recourent encore à l’excision dans ces pays aux traditions barbares.

C’est un tout autre lumière porté sur cette histoire de femme.