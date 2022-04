Flavius Josèphe déclare : « Christos, c’était lui »

« Christos, c’était lui » « Vers le même temps survient Jésus, habile homme, si du moins il faut le dire homme. Il était en effet faiseur de prodiges et maître de ceux qui reçoivent avec plaisir les choses anormales. Il se gagna beaucoup de Juifs et aussi beaucoup du monde hellénistique. « Christ(os), c'était lui. « Et, Pilate l'ayant condamné à la croix, selon l'indication des premiers d'entre nous, ceux qui avaient été satisfaits au début ne cessèrent pas. Il leur apparut en effet le troisième jour, vivant à nouveau, les divins prophètes ayant prédit ces choses étonnantes et dix mille autres merveilles à son sujet. « Et jusqu'à présent, l'engeance des chrétiens, dénommée d'après celui-ci n'a pas disparu. »



Flavius Josèphe.

(Historien juif romanisé, né à Jérusalem en 37/38 et mort à Rome vers 100 - fait une description sur Jésus. Voir ici : °° ou là : °°°) Précision : La résurrection du Christ : Cela se passait le dimanche, jour de la Pâque du 7 avril de l’an 30. (°)



Et si Le Christ était en fait un extra terrestre qui était venu annoncer un message cosmique…

( J'en reste quand même épaté de cet extra terrestre… )



Précision : Est-il besoin de rappeler qu’il n’est pas question de la résurrection des corps charnels (1) mais bien de la résurrection de l’âme du Christ et de l’âme de chaque personne qui peut ainsi participer à l’avancée de la lumière de l’humanité (en supposant que le corps astal puisse être présent sur terre avant sa remonter en éternité vers le cosmos (°°°°). Si le Christ, de son vivant, a bien ressuscité et guéri des personnes, cela avait surtout comme but de montrer qu’au delà de l’aspect terrestre, il existe une dimension céleste. Que chaque individu à une âme et qu’il lui appartient qu’il en prenne soin pour rayonner et n’en reste pas au stade primaire bassement terrestre, mais vive de son vivant sa vie divine en harmonie avec l’Éternel. C’est simple en fait… encore que certains jours… la mise en pratique soit moins aisée ! (2) (Source de la remarque ici !)



Bon pour les vrais croyants :

On admettra que le corps ressuscité du Christ était bien fait de chair, puisque Saint Thomas l'incrédule a du vérifier l'authenticité de la résurrection du Christ en lui mettant les mains dans ses plaies (Cf. : L'évangile de Jean 20:29) et plus intéressant, le Christ leur annonce son arrivée par ces mots : “La Paix soit avec vous !" en signe de Divine Miséricorde… Alors là, nous savons maintenant que nous sommes véritablement sauvés en nous remettant à sa Paix même si les vicissitudes de notre vie quotidienne en ce bas monde de folies guerrières pourrait nous en faire douter… (lire ici !)

Commentaire : On sera quand même épaté qu’un humain (ou extra terrestre !) ayant annoncé lors de son jugement par les Grands prêtres, sa résurrection qui se passerait trois jours après son décès, ait réussi cet exploit inimaginable de ressusciter d’entres les morts dans les temps prescrits. (« Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ? 19 Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 20 Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours tu le relèveras !… » cf. : L’Evangile de Jean, 2.13-22 dans le Nouveau Testament. (Voir ici !).



Pour un exploit, on admettra que s’en est un qui ne soit pas banal ! Il y a du divin dans cette démarche…

Notes : (1) : En Inde, en plus des raisons sanitaires, on incinère pour rappeler cette dimension supérieure de l’âme sur la matière : « Que nous importent que nos corps terrestres disparaissent disent les humains en mettant le feu sur le bûcher de leurs défunts, car “la matière retournera aux origines de la matière. »

(2) : Si le passage à une dimension supérieure est parfois douloureux, n’en perdons pas l’essentiel comme nous le rappelait le Christ dans un entretien avec Marie-Madeleine en parlant de l’âme : “Je suis sortie du monde grâce à un autre monde ; une représentation s’est effacée grâce à une représentation plus haute. Désormais, je vais vers le Repos ou le temps se repose dans l’Éternité du temps. Je vais au Silence.” (Cf. : L’Évangile de Marie (Myriam de Magdala), traduit par Jean-Yves Leloup, collection Spiritualités vivantes, chez Albin Michel - Paris, 1997.

Ignoré du grand public.

Il s’agit de l’Évangile de Marie, attribué à Myriam de Magdala, premier témoin de la Résurrection, et par ce fait considérée par l’apôtre Jean comme étant, bien avant Paul et sa Vision sur le chemin de Damas, la fondatrice du christianisme.

(On peut télécharger L'évangile de Marie ici !)

Justement à propos de Marie-Madeleine, je vous indique une émission à écouter sur cette femme d'exception :

1945 dans la Haute-Egypte. En creusant le sol, deux paysans tombent sur une jarre contenant des manuscrits datant du milieu du IVe siècle après JC. Une découverte qui va bouleverser les études bibliques et l’image de Marie-Madeleine.

"Il l’embrassait souvent sur la bouche" : le mystère Marie-Madeleine, la compagne de Jésus. (A écouter : La partie 1 et la partie 2). Et moi qui pensait qu'il n'avait pas de compagne (A lire ici !)… J'ai l'air malin ! Une fois de plus mes connaissances s'écroulent… (Bon ne vous inquiétez pas je vais m'en remettre…)

•••



Sujet pédagogique annexe :

Bon ok ! C'est un peu difficile à accepter pour vous ! Donc je vous mets un texte pédagogique pouvant vous aider…



Croyez-vous à la vie après la naissance ?

Je ne résiste pas au plaisir de vous partager une petite histoire que l'on m'a transmise :

Dans le ventre d’une femme enceinte, deux bébés ont une conversation. L’un d’eux est un croyant et l’autre est un athée.

L’athée : « Crois-tu à une vie après la naissance ? »

Le croyant : « Bien sûr. Tout le monde sait qu’il y a une vie après la naissance. Nous sommes ici pour grandir et être assez forts et préparés pour ce qui nous attend après. »

L’athée : « Allons donc ! Il ne peut pas y avoir de vie après la naissance ! Peux-tu imaginer comment cette vie serait ? »

Le croyant : « Je ne connais pas tous les détails, mais je crois qu’il y a plus de lumière, et peut-être que nous nous promènerons et nous nous nourrirons là-bas. »

L’athée : « N’importe quoi ! Il est impossible de marcher et de nous nous nourrir ! Ridicule !

Nous avons le cordon ombilical qui nous nourrit. Je veux simplement te faire remarquer : la vie après la naissance ne peut pas exister parce que notre vie, le cordon, est déjà trop courte. »

Le croyant : « Je suis sûr que c’est possible. Ce sera juste un peu différent. Je peux l’imaginer. »

L’athée : « Mais il n’y a personne qui n’est jamais revenu de là ! La vie se termine simplement par la naissance. Et franchement, la vie est une grande souffrance dans l’obscurité. »

Le croyant : « Non, non ! Je ne sais pas comment sera exactement la vie après la naissance, mais en tout cas, nous allons rencontrer notre mère et elle prendra soin de nous ! »

L’athée : « Mère ? Tu penses que nous avons une mère ? Alors, où est-elle donc ? »

Le croyant : « Elle est partout autour de nous, et nous sommes en elle ! Nous bougeons à cause d’elle et grâce à elle, nous nous déplaçons et nous vivons ! Sans elle, nous n’existerions pas. »

L’athée : « Absurdité ! Je n’ai jamais vu une telle mère ; donc, il n’y a personne. »

Le croyant : « Je ne peux pas être d’accord avec toi. En fait, parfois, quand tout se calme, on peut l’entendre chanter et sentir comment elle caresse notre monde. Je crois fermement que notre vraie vie commence seulement après la naissance. »

Et vous ?

( Vous pouvez aussi regarder les étoiles et vous demander depuis quand vous existiez dans le cosmos avant de venir vous incarner ici-bas… )

Bon, @ + ! J'ai un extra-terrestre en ligne !…

Bien à vous !

-

Le texte traduit en français provient de Jirina Prekop.

Note : Vous pouvez télécharger en français « la thérapie de la réconciliation » selon Jirina Prekop.

C'est une méthode dite de « l’étreinte » pour réconcilier l'enfant avec des parents absents. Cette thérapie a son origine avec la thérapie connue sous le nom de « holding » de Martha Welch (USA). Elle fut fondée pour des enfants autistes et, selon Niko Tinbergen, qui a obtenu le Nobel pour sa recherche comparative des comportements et des instincts, comme le moyen le plus naturel pour la réhabilitation des liens perturbés.

•••

Page liée à ce sujet :

Un humaniste est-il voué à devenir un martyr en ces temps de folie meurtrière et guerrière ?

Autre sujet lié :

La consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie par le pape François au Vatican, le vendredi 25 mars 2022 ! ( Accomplissant ainsi l'un des souhaits de la Vierge de Fatima lors de ses apparitions en 1917 au Portugal ! )

•••

Pierre Sarramagnan-Souchier,

votre croyant, humaniste, écolo-pacifiste de service,

le 29 avril 2019.

•••

Illustration : “La résurrection” du Retable d’Issenheim (vers 1512-1516) de Matthias Grünewald, exposé au musée d’Unterlinden de Colmar en Alsace (F-68000 - France).

•••