France éternelle

Ah le beau roman raconté aux écoliers de jadis. Comme nous n’avions pas de pétrole, nous avons décrété avoir des idées ; pour l’inculquer on s’appuyait sur nos auteurs passés : l’ineffable Descartes qui a supplanté dieu dans le cœur des valeureux, mais tous nos auteurs, notre philosophie, les salons parisiens, nos Lumières...

C’est dit en tout petit sur les notices, et encore elles ne se trouvent pas sur les manuels scolaires mais dans les écrits d’obscurs ou nébuleux « complotistes « ( c’est un néologisme), il faut vraiment chercher pour trouver, et comme on ne peut pas chercher ce que l’on ignore, on tombe dessus par hasard. Donc ces Lumières ont supplanté l’obscurantisme, ont apporté la Révolution qui elle-même nous a apporté bonheur et abondance, grâce à leurs sciences suivies d’effets, la technologie ; l’équité, l’égalité grâce au vote, à la PMA et bientôt la GPA ; et la puissance avec notre empire universel offert au monde entiergrâce à nos bombes. Les Lumières n'en demandaient pas tant, j'en suis sûre.

*Bon, ça s’effrite.

Jean-Luc Mélenchon est tout imprégné de cette puissance qui voit l’Histoire de France commencer en 1789 ; il est passionné, il est passionnant mais le sacrifice de sa personne à l’universalisme n’est pas toujours convaincant, disons qu’il ne couvre pas tous les aspects de notre vie. Il sert une grande cause, ça le grandit, le rassure et le protège : il n’est pas sensible au chant. Il traverse les tempêtes de critiques sans se démonter, ce qui fait de lui un homme politique, dont c’est a minima la caractéristique première.

Cette évidence que la France est forte, de ses valeurs et de ses pensées, il n’en démord pas, certes le passé n’a pas changé, mais ce qui a changé c’est ce qu’on en a fait. Personnellement j’ai respecté cette base, ne la partageant pas : je n’ai eu de cesse de vanter l’obscurantisme qui inclut l’irrationnel prédominant en nos vies, et la Connaissance prédominante face au savoir de la Science.

Seulement, un éléphant du PS - que je ne soupçonne pas de briguer le pouvoir, type pouvoir royal, mais bien plus une place dans l’Histoire comme apporteur de progrès - reste dans ses sphères, aussi ouvert et bien conseillé soit-il, et peut se bloquer sur des émotions passées, jamais mises en lumière comme telles, et ressortant inopinément , quand il le faudrait pas.

Aussi, ce réflexe deux fois répété, qui lui fait dire sans concertation ni discussion ni attente de l’émotion passée, : tout sauf l’extrême droite, se rapporte tout bêtement à la grande dépression qu’il a subie en 2002, à l’éviction de Jospin, et l’arrivée de Le Pen au deuxième tour. Le moindre péquin un peu averti mais qui n’avait pas eu cet impact de blessure vexatoire, voyait bien à l’époque que Le Pen ne risquait pas d’être élu, lui-même ne le voulant pas. On est tous comme ça : il y a eu là une blessure d’orgueil quand il se rend compte que son parti filait le chemin de la certitude de sa suprématie et avait manqué de vigilance. Sans cette cicatrice, il aurait eu l’esprit libre, aurait pris quelque instant avant de décider : à ce point, vous êtes libres et faites en votre âme et conscience.

Idriss Aberkane dit, et c’est politiquement avancé : il aurait dû se saisir de l’occasion et proposer un CNR.

Évidemment.

Sauf que notre éléphant trempougne dans son petit monde depuis trop longtemps : il a toujours tardé à s’instruire des réalités géopolitiques qui ne favorisaient pas la grandeur morale de la France ! Il est honnête, il le reconnaissait, mais après coup, trop tard. Aussi, sa posture pendant la pseudo pandémie ne lui a-t-telle pas été pardonnée, par moi-même, mais beaucoup d’autres : le rôle de l’opposition ce n’est pas d’offrir ses haut-parleurs au dictateur ! Il a pourtant écrit un livre sur la Vertu.

Il avait été très tardif sur la Syrie, la Libye, la Russie, toujours le cul entre deux chaises à cause de cette satanée certitude que, bon sang, la France ne peut pas se tromper, qui que soit sa tête. Il a ainsi paru obséquieux à l’égard de Macron, d’une façon que même la mélenchonâtre qu’on m’accusait d’être ne pouvait pas nier ( certes je n’insistais pas sur le fait, mais je ne le niais pas non plus ; je le mettais sur le compte de son rôle anticipé de chef d’État qui respecte n’importe quel dictateur véreux et stupide, parce que c’est le protocole, et je pense toujours que c’est ça) ; mais en ce qui concerne la politique internationale depuis un lustre, on peut dire que c’était électoraliste sa « neutralité » !

Je me disais : il n’a pas tort, il ne va pas gouverner une moitié de gens ! Mais c’était souvent difficile à digérer. Et la suite nous prouve que c'est pas ça !

Dans le même temps qu’il gomme la moitié du peuple français qui ne vote pas Macron, il a oublié de s’offusquer de la venue subite d’un coco en goguette, visiblement pour l’entraver. Il n’y a pas treize ans qu’il partait main dans la main avec Marie-George Buffet, n’oubliant jamais de dire que le PG, le Front de Gauche, c’était grâce à elle : tout seul jamais il n’aurait pu. Mais le PC souffre de sa fin, et ne lui pardonne pas d’avoir pris – talent de la parole oblige- la direction des opérations.

Un quinquennat ça passe vite, je me souviens des disputes au sujet du rôle du PS aux dernières élections ! Mais là, aujourd’hui, avec tout ce qui se passe, on ne peut guère imaginer un Roussel autre que double-joueur, ou alors complètement débile. Et Linhemann qui appelle à voter pour lui, elle qui a quitté le PS en même temps que Mélenchon ! Si ces gens-là furent enthousiastes, compétents, justes, en leur temps, on peut dire que mariner dans le même jus ça faisande !

Aujourd’hui, on ne peut pas ne pas se demander si le PC n’est pas qu’un imbécile rancunier, mais un traître, si Mélenchon n’a pas dépassé son seuil de compétence et s’est débrouillé pour se mettre des bâtons dans les roues, un peu à la mode Le Pen qui sait, on s’en doute depuis le début, que toute sa vie n’est qu’un jeu qu’elle joue volontiers pour servir le pouvoir ! Il est bien payé, elle se marre, est est dans l’impunité, comme les puissants… que demander de plus à la vie ? Je vous le demande.

Mélenchon, c’est une autre histoire, il n’a pas pu se regarder avec impartialité, et ajuster ses valeurs. Mais dans son groupe on n’en voit aucun qui ait pu l’aider à s’adapter à notre nouveau monde ; les rares qui l’ont voulu se sont éjectés tout seuls, voyant l’immuabilité du bloc FI constitué. Tous semblaient unanimes sur le virus, le vaccin, il n’y a que le passe qui les a sortis de leur torpeur, tardivement et timidement !

C’est vraiment dommage, et il n’est peut-être pas trop tard : peut-être les « gens de gauche » vont-ils s’apercevoir que Macron est beaucoup plus dangereux que Le Pen, et s’arrêteront de pleurer sur leurs malencontreuses faiblesses.

En tout cas, leurs responsabilités sont énormes : nous aurons droit au passe perpétuel, aux vaccins obligatoires dès deux ans, et ce, pour toujours si nous restons abrutis de torpeur, et passifs à tout ce que nous concoctent Macron et ses lobbies pourvoyeurs de richesses.

Alors, si vous êtes FI, si vous en connaissez, si vous fréquentez Mélenchon ou sa femme ou sa fille, essayez de lui demander si la sauvegarde du peuple de notre pays n’est pas un but plus grand que la Grandeur de la France. Ses Idées, déjà bien moulinées par notre énarque de service, valent-elles que l’on meurt, que l’on voit mourir les nôtres ?

Est-ce bien raisonnable, quand on est adepte de la Raison, de céder à des blessures anciennes, des vexations, de manière inconsciente ? Ou bien faire dodo dans ses certitudes minéralisées ?

(C’est une hypothèse !)

Écoutez cette vidéo, c’est elle qui m’a donné l’idée de ce projet possible avec Le Pen ; et quand j’y pense, j’en veux beaucoup aux bien-pensants confortables qui pensent qu’on a encore un siècle devant nous : c’est ce que sous entendent les paroles de Mélenchon à l’instant des résultats… sous l’applaudissement enthousiaste de ceux qui ne savent pas qu’être fans n’est pas une aide pour le chef ! Mais une entrave.

Débrief du 1er tour : Idriss Aberkane et Fabrice Di Vizio - CrowdBunker