FranceSoir ou la revanche des officialités ?

La CPPAP « a décidé de ne pas renouveler la reconnaissance de service de presse en ligne à FranceSoir. »[1]. Il s’agit de la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse, habilitée à délivrer cet agrément qui entraîne des avantages fiscaux, permet la perception d’aides publiques et facilite l’obtention de cartes de presse. L’allégué complotisme du site https://francesoir.fr est évoqué pour motiver cette décision. Il est vrai que ce site n’a pas relayé la doxa covidienne, a osé ouvrir ses colonnes à par exemple le Dr. Louis Fouché. Bref, il a eu le courage de faire un travail de journaliste et d’éditeur avec probité : remettre en question les dits et les faits pour tenter d’approcher au mieux de la vérité, et ne pas se contenter de recopier ce que dit la source officielle. Un procédé qui pourrait même être conforme à la Charte de Munich.

L’ostracisme qui frappe FranceSoir.fr n’est pas neuf : il est déjà en butte aux diverses censures de Google et de YouTube. Anastasie se porte bien : dans un monde numérisé, être banni dans l’ombre est très efficace pour limiter la portée de vos discours subversifs dès lors qu’ils ne sont pas conformes à la doxa ou aux intérêts de ceux qui nous gouvernent et de leurs amis.

Comment ne pas s’interroger sur la concomitance de certains faits ? Le scandale Fact and Furious qui a éclaté du fait du travail d’Idriss Aberkane et de FranceSoir a mis en évidence une énorme anomalie : le « vérificateur de faits » Antoine Daoust (ancien militaire et tenancier de bar) aurait obtenu une accréditation de cette même CPPAP en un temps record tout en étant pas journaliste, ainsi qu’un contrat avec l’AFP. Retournez dans tous les sens ces faits, l’explication la plus naturelle, la plus probable, la plus évidente qui viendra à l’esprit, c’est le piston, un autre mot pour de la corruption. Antoine Daoust aura possiblement été le prête-nom de commanditaires pour dézinguer des réputations avec une auréole de « vérificateur de faits » accrédité qui ne reluit plus beaucoup. Le microcosme des vérificateurs de faits est en émoi, ses pratiques sont dévoilées, ses clients se taisent, l’empereur est nu mais se drape dans ses habits imaginaires. Il y a quelque chose de pourri au royaume des médias en France[2].

Quelques réflexions personnelles :

La perte de cette accréditation par FranceSoir serait-elle une simple vengeance de l’CPPAP dont la corruption aurait été dévoilée avec l’affaire Daoust / Fact and Furious ? Je ne peux pas m’empêcher de l’imaginer, même si je ne doute pas que maints éléments présumés tangibles seront avancés, surtout en cas de recours judiciaire.

Il n’y a rien à retirer sur ce que j’écrivais à propos des médias au service de la propagande et sur la gouvernance des autorités de contrôle de ces médias[3] : nous sommes bien dans le cas où la propagande sert un état et des desseins totalitaires. Nous reste le choix d’être des moutons de Panurge serviles et heureux de cette servitude, ou des dissidents.

Depuis des années, l’enquête CEVIFOP montre que dans le quarté perdant de ceux en qui les français ont confiance ou pas, les médias jouxtent les syndicats, les banques et les partis politiques[4]. Le bon sens persiste encore, malgré le matraquage des messages aliénants qui voudraient nous faire croire que l’état et ses relais veulent notre bien. Nous ne sommes pas tous dupes.

De là-haut, mon père doit bien se marrer : lui qui jadis se moquait gentiment d’une sienne cousine accro à son France-Soir naturellement vespéral et imprimé sur papier, voilà que son fils prend le clavier pour défendre le successeur numérique de ce « canard de concierge » avec sa « rubrique des chiens écrasés ». Sic transit, papa ! Bonne chance, FranceSoir !