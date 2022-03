Gare aux poutinolâtres !

Intéressant du point de vue psycho.

Les injures et allusions dégradantes, les polémiques hors sujets sont effectivement une pollution inhérente à un espace ouvert tous publics. Vous en êtes la cible plus souvent qu’à votre tour ! C’est vrai et déplorable.

D’un autre côté vous donner les bâtons pour vous faire battre, les pierres pour vous faire lapider par les reflexes impensés et les tensions qui animent et caractérisent le contexte social actuel.

Vous provoquer à peu de frais.

Assimiler cette pollution scipturale à une préméditation méthodique strictement poutinienne est un abus flagrant, une malhonneté, une bêtise qui appelle les bâtons et les pierres.

C’est peut-être votre façon cyclique de jouir. « Mes lecteurs chéris, faites-moi mal, j’adore ». Mais je peux me tromper.

En tout cas moi, je ne me battrai sûrement à mort pour votre liberté de jeu circulaire un tantinet pervers, bien qu’inoffensif. Je suis plus inquiet pour vos élèves.