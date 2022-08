Gaz de houille et trouille d’un fiasco écologique

Bonjour @gruni !

Ben, pas besoin des €colos ou des sermons d’Olivier Véran pour encore nous prêcher la sobriété énergétique, quand l’explosion des prix du plein, des factures d’EDF et des prix des denrées alimentaires et autres s’en chargent avec des effets infiniment plus dissuasifs.

Et eu égard aux vertueuses sanctions €uropéennes visant à défendre un modèle « démocratique » ukrainien réputé parmi les plus véreux et corrompus au monde - ce qui semble manifestement susciter l’admiration teintée d’envie de l’immense majorité de nos €urodéputés, Verts compris — et dont l’effet consiste essentiellement à prolonger le calvaire de tout un peuple en engraissant au prix de son sang et de ses larmes les comptes de quelques oligarques ukrainiens, on n’est pas vraiment sortis de l’auberge !

D’autant que faute d’industries à encore faire tourner depuis que la main d’œuvre est moins chère ailleurs, la France fournira une part de son stock de gaz algérien à l’ami teuton, qui en a lui grand besoin pour faire tourner ses usines.

Et pendant que nos €colos s’opposent à l’exploitation du gaz de houille moselan, « Die Grüne » — qui ne reculent décidément devant aucun sacrifice pour la défense de la « démocratie » ne voient pas d’obstacle majeur à l’importation du gaz de schiste U$, ni à la relance de leurs centrales à charbon et lignite, parmi les plus polluantes au monde. Le climat attendra encore un peu outre-Rhin.



Bref, une fois finies les canicules, et tant que c’est pour la « bonne cause », on est bien partis pour sortir les lainages et se les geler sévère dans les chaumières de France et de Navarre.

Notre situation et nos perspectives seraient moins tragiques, on en rirait volontiers ! Ce monde est-il vraiment sérieux ???



Portez-vous bien, en vous présentant mes respectueuses salutations !