« Général Armageddon » l’impitoyable commandant de Poutine !

Après le rapide recul des positions russes dans l’est de l’Ukraine au cours des dernières semaines, le président Vladimir Poutine a limogé deux de ses principaux commandants militaires et a nommé le général Sergey Surovikin pour diriger la prochaine phase de l’effort de guerre en Ukraine, qui a débuté par l’escalade majeure des frappes aériennes de lundi sur plus d’une douzaine de villes, en réponse à l’attentat à la bombe du pont de Kerch.

Le Général Russe Sergey Surovikin

Les experts et les journalistes occidentaux considèrent que la nomination du général Surovikin s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle offensive plus brutale, qui fait suite à l’ordre de mobilisation partielle du mois dernier, qui a impliqué le rappel de quelque 300 000 réservistes pour soutenir « l’opération spéciale ». Il était auparavant à la tête de l’armée de l’air.

Dans les cercles médiatiques de l’establishment russe, qui penchent du côté des faucons, Surovikin a été salué comme un commandant « légendaire » et comme étant le général « le plus compétent » du pays.

Selon une brève analyse de son ascension dans les rangs de l’échelon supérieur par Al Jazeera :

En succédant au général Aleksandr Dvornikov dans le rôle de commandant en chef de l’opération en Ukraine, M. Surovkin est confronté à l’immense pression de devoir atteindre les objectifs clés de M. Poutine, alors même que les soutiens de l’OTAN à Kiev intensifient leurs propres efforts en matière de partage de renseignements et de réapprovisionnement en armes.

Cette semaine, les services de renseignement britanniques ont publié une évaluation selon laquelle M. Surovikin « devra probablement faire face à un ministère de la défense russe de plus en plus fractionné, qui dispose de peu de ressources pour atteindre les objectifs du Kremlin en Ukraine ».

D’après d’autres informations sur son passé mouvementé remontant à la discorde politique des luttes post-soviétiques des années 1990, il a passé « deux séjours en prison pour avoir prétendument vendu des armes et pour avoir dirigé une colonne militaire contre des manifestants pendant le coup d’État de 1991 », rapporte The Guardian. « Il a également servi auparavant au Tadjikistan et en Tchétchénie ».

Et plus encore :

Le rapport avance également l’hypothèse suivante : « Avec cette nomination, le Kremlin cherche peut-être aussi à combattre les critiques des nationalistes qui ont accusé l’armée de mal gérer la guerre en Ukraine et de ne pas avoir utilisé de tactiques plus dures pour tenter de contraindre le gouvernement de Kiev à se soumettre. »

Certaines de ces « tactiques plus dures » ont été exposées avec les vagues de bombardements à grande échelle de lundi à mardi sur les principales villes ukrainiennes, particulièrement axées sur les infrastructures énergétiques.

2 days after appointing butcher of Aleppo (Syria) Sergei Surovikin its head of forces in Ukraine, #Russia drops missiles on downtown Kyiv during morning rush hour… : pic.twitter.com/tNHjSFJwzG

Traduction :

« 2 jours après avoir nommé le boucher d’Alep (Syrie) Sergei Surovikin à la tête des forces en Ukraine, la Russie largue des missiles sur le centre-ville de Kiev à l’heure de pointe du matin… »

Dans un nouveau profil mettant en avant sa brutalité en Syrie, le FT écrit à propos du général de 56 ans qu’il « est connu pour ses campagnes en Syrie, où il a servi deux fois en tant que commandant des forces russes soutenant le régime de Bachar al-Assad ».

Le rapport souligne également :

Quant à ceux qui appellent déjà Sourovikine le « boucher d’Alep » qui, selon eux, a détruit la plus grande ville de Syrie et a finalement permis la survie de Bachar el-Assad, certains rappellent que l’armée russe est entrée dans le conflit en 2015, bien après que de violents combats aient fait rage depuis longtemps.

Back again with the Aleppo lie... Aleppo was well beyond destroyed of three years of fighting between SAA and rebels before Russia began its operations in Syria... Find another lie for God sake... https://t.co/NVpC8Nfabt

— Within Syria (@WithinSyriaBlog) October 10, 2022