Gérard Miller : Je vous présente aujourd’hui la gauche Tartuffe !

Une banalisation réussie ?

Comme sous l’inspiration d’une longue filiation dont il est difficile de ne pas voir les références et l’inspiration avec la prudence de nous rappeler où cela nous a déjà mené nous et bien d’autres, un nouveau bouquet semblable aux précédents.

N’oublions jamais que ce genre de charlatans qui se prennent pour des inquisiteurs irrésistibles, le plus souvent cachés sous un maquillage plus ou moins réussi contrairement à ici, sollicitent de nous le pouvoir d’encore faire mieux avec cocardes, macaron et tout le tralala.

Chacun apprend ici qu’une personne ayant appartenu ou soutenu ou soutenant un mouvement est la preuve définitive et incontestable de ce que représente ce mouvement.

Alors que chacun se remémore ses adhésionsou inclinaisons successives ou actuelles en pensant à la force des médias et réseaux sociaux (bonjour monsieur Bolloré) et comprenne épouvanté qu’à cette aune, il n’y a, pour ce type d’inquisiteur un peu barré, aucun innocent possible à l’abri de ses croisades. Ce qui est quand même un peu inquiétant et embêtant pour la possibilité d’une vie sociale un peu ouverte et pour, s’il est humain comme nous bien sûr, l’inquisiteur lui-même. Ce qui a aussi, me semble-t-i,l quelque chose à voir avec cette fièvre d’inquisition qui visiblement travaille certains d’entre-nous qui ne manquent pas eux aussi de jouer régulièrement à l’inquisiteur.

Pour le reste, à défaut de connaître, ce qui est en principe le bon fonctionnement de la justice, le dossier d’instruction, réservons notre avis sur la personne et les faits d’autant plus que nos aboyeurs du jour ne peuvent se passer de notre complicité volontaire ou non.



C’est dommage pour nous tous, et lassant aussi, de devoir rappeler ce genre de choses. Puisqu’on ne voit pas par quel miracle d’autres inquisitions suivant les précédentes et annonçant les suivantes ne seraient pas encore servies ici, de la même eau, régulièrement à une petite clientèle, en attente gourmande, d’un genre bien de chez nous comme elle dit.

Il semblerait qu’un certain mouvement politique ne veut et ne peut renoncer à ses fondamentaux historiques même si la banalisation lui est nécessaire pour des raisons de rentabilité électorale. À nous de voir si nous voulons être les marionnettes de ce jeu.