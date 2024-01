Gouvernance par objectifs en politique

En janvier 2024, pendant cette période de remaniement gouvernemental qui accapare toutes les attentions des personnes concernées comme des médias, il est frappant de noter que les raisonnements des dirigeants et responsables politiques, ainsi que des journalistes et commentateurs, restent les mêmes depuis des décennies.

L’argumentaire politique tourne de préférence autour du degré de notoriété de chaque personnalité plutôt que sur ses capacités à cerner rapidement une problématique, à diriger une équipe et à fédérer ceux qui doutent. Les ministres « techno » ne sont plus dans l’air du temps et remplacés par des « politiques » purs et durs… dit-on.

L’image et la communication semblent être au centre de toute décision concernant l’organisation du gouvernement avec un ministre de l’Education nationale qui n’a jamais fait partie, d’aucune manière, de ce grand secteur national garant de l’avenir du pays, ou bien un ministre de la santé qui n’est ni médecin, ni pharmacien, ni ancien directeur d’une ARS, etc… Mais, comme l’ont rappelé ces derniers jours plusieurs politologues de renom, « cela n’est pas nécessaire ». Et ils ont peut-être raison.

En apparence, de faire de la politique autrement, on en revient à faire de la politique comme toujours, à part la nomination d’un Premier ministre jeune et sans aucun doute audacieux (c’est ce qui donne de l’espoir). Mais en apparence seulement.

L’ancienne Première ministre a essayé de mettre en place une gouvernance avec le Parlement par « missions » ou « dossiers ». Sans grand succès, tant les positions rigides et conservatrices sont ancrées chez de nombreux élus de droite comme de gauche. Ajoutons les ambitions de carrière et les « cases » sectaires des partis politiques qui continuent de peser lourd dans la balance.

Il se peut néanmoins que la création de (trop ?) grands ministères voulus par Gabriel Attal annonce justement la volonté de gouverner par missions thématiques. Un peu à l’image du MPO (Management par objectifs), remplacé entretemps par d’autres modèles dans certaines grandes entreprises et qui pourtant a fait ses preuves.

Si c’est le cas (gouverner par objectifs dans l’action, l’action, l’action), on peut se demander comment les administrations et leurs agents réussiront à s’adapter « vite et bien » à une transversalité devenue indispensable, même si elle peut paraître paradoxale face à la complexité croissante du monde.

Pour le sociologue et philosophe Edgar Morin, nous avons appris par notre éducation à "séparer", tandis que notre aptitude à "relier" doit encore être développée.

Ingrid Leddet