Guerre en Ukraine. Radio-France, une info riche et diversifiée ?

L'invité des matins par Guillaume Erner (vendredi 25/11/22) → La guerre en Ukraine signe-t-elle la fin d' "homo sovieticus" ? (41 mn) Avec Jonathan Littell, écrivain franco-américain, auteur de "De l'agression russe" (Tracts, Gallimard, 2022) et Constantin Sigov, philosophe ukrainien, directeur du Centre Européen à l'université de Kiev, auteur avec Laure Mandeville de "Quand l'Ukraine se lève : la naissance d'une nouvelle Europe" (Ed Talent, 2022)

Cher monsieur Erner,

on peut ne pas apprécier la politique de monsieur Poutine et ses moyens et penser que ce n’est pas l’intérêt de notre pays et de l’UE de s’aligner sur l’OTAN et donc penser que le service public de l’information a mieux à faire que de la propagande descendue au niveau auquel vous voulez avec bien d’autres nous faire respirer.

Je prends votre émission de ce matin du 25 novembre 2022 comme exemple mais bien sûr vous n’avez pas vocation à représenter à vous seul le service public de l’information dont vous êtes un salarié parmi d’autres avec ses responsabilités et sa place dans une hiérarchie qui a elle aussi toutes ses responsabilités et prérogatives. Par ailleurs votre travail au quotidien représente bien plus qu’une émission d’un jour mis en avant et il serait injuste d’ainsi le réduire.

Ce matin, sur le service public, messieurs Sigov et Little dans votre émission étaient chez eux et toute une partie de la France, dans sa diversité, qui n’est pas minoritaire, exclue. Qui plus est non sans une certaine condescendance comme on va le voir et comme on peut l’entendre.

Sur le thème du jour, c’est la règle et la consigne du premier jour et ses effets qui continuent de courir ici semble-t-il. C’est lassant, apparemment peu efficace (voire contre-productif qui sait ?) au vu de l’intensité de la propagande qui a encore besoin d’être déployée sous forme de pastilles égrenées le long de la journée ou d’une bonne portion comme aujourd’hui. Autrement on peut penser que la consigne aurait été allégée depuis un moment déjà. Peut-être après tout pourrait-on dire pour ménager les égos qu’il n’y a pas besoin de consigne explicite du moment que l’autocensure fonctionne bien et que chacun sait à quoi s’en tenir.Peu importe.Mais avant tout, c’est une insulte à notre intelligence et à la démocratie ce qui est beaucoup plus grave.

J’avoue que j’ai été surpris de l’aisance avec laquelle vous (au fond ce vous pourrait être pluriel sans rien enlever à vos propres mérites) vous êtes abandonné à une franche et résolue propagande avec ses raffinements et même une forme de volupté m’a t-il semblé que l’on goûte une fois un tabou franchi.

Deux poids deux mesures en toutes choses. Méthodiquement et avec persévérance. L’élastique qui équilibre votre déontologie et qui tient en place le costume de journaliste sur certains sujets. Cruciaux bien sûr. Vous vous êtes maintenant trop engagé(s) pour espérer avoir envie un jour de vous racheter ne serait-ce qu’à vos propres yeux. Vous n’avez donc plus dorénavant qu’à continuer et aller plus loin jusqu’à la prochaine étape encore inconnue de nous et de vous peut-être pour la plupart. Mais un chemin dangereux est tracé.

On entend Little hésiter qui sait qu’il s’aventure bien loin en risquant le point Godwin et vous qui le rassurez en bon camarade. Vous n’avez bien entendu pas l’excuse de l’ignorance qui serait la nôtre et de bien d’autres, qui avons le malheur et la déficience, à écouter vos interlocuteurs, de ne pas se reconnaître dans leurs certitudes et le choix de leurs exemples et explications. Potentiels contradicteurs, notre sort est gelé. Ignorants qui ne reconnaîtrions pas la supériorité de votre trio, la complicité avec le terrorisme ce matin n’est pas loin comme arme de dissuasion ai-je cru comprendre. Vous vous en réjouissez ou cela y ressemble. Compliments.

Je pense que vous entretenez avec bien d’autres, le malaise démocratique que vit notre pays en dénonçant à l’occasion les fractures auxquelles vous apportez à votre tour votre contribution comme ce matin. En exerçant de cette manière, dans le service public, les responsabilités qui vous sont confiées. Quelle belle opportunité à ne pas louper cette fois-ci en tirant leçon du rôle des médias lors du référendum de 2005 boostée par le renfort maintenant de la ronde des chaînes d’info qui règnent sur le far-west médiatique qu'elles ont imposé à l’insu de notre plein gré. Comment ne pas y penser ?

La prestation de ce matin sera utilisée dans des jours meilleurs, je l’espère, comme modèle et illustration des raffinements de l’interview de propagande afin de s’en garder. C’est une performance par trois professionnels au sommet de leur art dont il serait dommage de ne pas faire un outil d’éducation aux médias.

Heureusement que tout le service public de l’information n’a pas abdiqué et qu’il reste encore par intermittence quelques lumières pour tenter d’informer et faire réfléchir nos concitoyens. Je prie d’avance madame la médiatrice de n’en pas faire un exemple de la diversité de traitement de l’information qui témoignerait de votre neutralité. Cette astuce, trop utilisée, agace plus de monde qu’elle n’en trompe maintenant.

Merci à ces personnes et bon courage à elles.

Par ailleurs, France Culture reste pour l’ouverture à la curiosité et aux chemins de la connaissance et des arts une grande radio. Dommage pour ce type de gâchis.

Les Matins 7h 9h - Par Guillaume Erner. Chaque matin, pour une lecture quotidienne du monde et de la culture : une info riche et diversifiée, des éditoriaux, des chroniques, une revue de presse et des invités acteurs des mondes intellectuels, sociaux et culturels

