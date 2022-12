Hanna Dam Stocholm : Une mère condamnée pour avoir tenté de sauver ses enfants d’un père pédocriminel

Il aurait été plus honnête dans cet article de dire pourquoi cette mère a perdu la garde de ses enfants. Par contre, il est vrai qu’en matière d’affaire familiale, aucune preuve n’est demandée, et que les avocats n’hésitent pas à raconter n’importe quoi pour « mériter » leurs honoraires prohibitifs. Beaucoup n’ont aucune empathie pour la partie adverse. Et il y a un vrai problème avec les Juges aux Affaires Familiales, qui eux n’écoutent guère plus les avocats que les parents et les enfants. Combien de jugements sont complètement aberrants ? Il suffit de demander autour de soi.



Vous pourriez aussi faire un article sur ces très nombreux pères privés de voir leurs enfants et de participer à leur éducation simplement parce que la mère ne veut pas malgré les obligations du jugement et contre lesquelles la justice ne prend des mesures qu’au bout de très nombreuses années, malgré la souffrance des enfants.