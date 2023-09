Il faut reprendre le pouvoir : Grève Générale !

Si nous pouvons être sûrs d’une chose, c’est qu’il ne faut pas compter sur le gouvernement pour nous le laisser : car le pouvoir au Peuple signifie la fin du leur !

Mais nous ne pouvons plus laisser les choses se passer comme ça : lorsqu’un gouvernement commence comme celui-ci à prétendre que les devoirs valent avant les droits, que la sécurité s’échange contre la Liberté ou que ceux qui contestent sont des dangers pour la République c’est que la dictature n’est pas loin. Car en Liberté il n’existe de devoirs que ceux qu’on se donne à soi-même. Les devoirs avant les droits c’est la définition même de l’esclavage, car celui qui possède le pouvoir de conditionner vos droits à ce qu’il vous indique être vos devoirs est votre maître, et vous êtes son esclave.

Si on veut éviter que cette vision du monde se réalise, il nous faut lutter. Pas par la violence toujours contre-productive, pas par naïveté non plus : les manifs, les pétitions, les grèves perlées et autres ça ne marche pas, tout simplement.

Il n’y a qu’une seule chose qui fonctionne, comme elle a toujours fonctionné dans l’Histoire :

La GREVE GENERALE

La Grève Générale c’est quand tout le monde cesse le travail en même temps, afin d’obtenir la satisfaction d’une revendication générale, en montrant à ceux qui la leur refusent que sans les travailleurs qui sont les SEULS producteurs de valeur, le pays ne fonctionne pas. Le Peuple reprend alors instantanément le pouvoir sur lui-même.

Mais aujourd’hui, qui peut prendre le risque de se mettre en grève s’il n’est pas vraiment sûr qu’à la date prévue les autres la feront aussi ? Pour qu’une Grève Générale soit un succès, il faut savoir à l’avance combien nous serons, c’est-à-dire qu’il nous faut nous compter

Pour ce faire, je vous propose ici une petite méthode :

le principe de base est un processus d’inversion des termes du problème pour transformer le « Si nous sommes un million moi aussi je le fais » à « puisqu’il y a un million qui sont prêts à le faire, alors je le fais aussi ».

En s’engageant à ne participer à la Grève Générale qu’à la condition qu’un certain nombre de personnes se soient elles-aussi engagées à faire de même on garantit une sorte de comptage préalable qui permet de transformer la défiance en confiance.

En proposant plusieurs paliers successifs, nous pouvons même faciliter l’engagement des gens car les paliers sont évidemment cumulatifs. Par exemple :

si un Million de personnes s’engagent à « en être » si au moins 100 000 personnes s’y engagent aussi, alors le palier du million est dépassé et ceux qui ne s’engageaient à y aller qu’à condition qu’au moins un million « en soient » verront leur engagement validél aussi ! Ainsi les gens inscrits sauront qu’au moins un Million de personnes se sont engagées à cesser le travail tel jour à telle heure, et pour telle durée de la Grève Générale

Pour ajouter à la confiance et assurer les décomptes, nous pensons qu’il est nécessaire de demander un email valide aux inscrits, ce qui facilitera la communication de l’avancée des résultats.

Une fois la date et les modalités posées (revendication sur les salaires, sur le RIC, une Assemblée Constituante ou autre), pourquoi pas par l’intersyndicale qui sait y faire, si elle s’engage elle aussi à soutenir et à diffuser le message, nous pourrons donc commencer à nous compter.

Je vous propose un test de ce mécanisme ici, destiné à faire la promotion de ce principe :

