Il ne fait pas bon être triplement vacciné ...

Le dernier bilan de la DREES ,paru en date du 17 décembre 2021, fait apparaître un chiffre peu encourageant pour le « booster » d’immunité anticovid tant vanté par le gouvernement français et les médias : alors que les « triple vax » ne représentent que 2 % du panel étudié par la DREES , ils comptent pour 6 % des décès enregistrés durant la période allant du 8 novembre au 5 décembre. Soit un ratio égal à 3.

Même les non vaccinés parviennent selon les chiffres officiels à un ratio bien meilleur : ils sont 23 % des testés PCR positifs, et « seulement » 38 % des décès ; soit un ratio égal à 1,65.

Si vous êtes non vacciné et testé positif par PCR, vous avez donc presque deux fois plus de chances d’échapper à la mort par covid que si vous êtes triplement vacciné ...

2%, c’est ce que pèsent les vaccinés « boostés » par leur troisième dose dans le panel étudié par la DREES durant la période du 8 novembre au 5 décembre. Cela représente 7841 tests positifs .

Sur ces 7841 tests positifs, 525 ont été hospitalisés en soins conventionnels ( 5 % des hospitalisations), 90 en soins critiques ( 3 % des soins critiques) ; et, donc, 83 sont décédés à l’hôpital (6 % des décès).

Sur un total de 698 « triple vax » passés par l’hôpital, 83 décédés induisent un taux de mortalité de 11,89 %.

Pour comparaison, les non vaccinés ont fait 90 177 tests positifs ; 4309 ont été hospitalisés en soins conventionnels (41 % des hospitalisations), 1561 sont allés en soins critiques (52 % des soins critiques), et 529 sont décédés à l’hôpital (38 % des décès).

Sur un total de 6399 « non vax » hospitalisés, 529 décès induisent un taux de mortalité de 8,27 %.

Si vous entrez à l’hôpital en étant triplement vacciné, vous avez donc 1,44 fois plus de risque de mourir que si vous êtes non vacciné .

Moralité : Restez non vacciné, ou, si vous êtes doublement vacciné, ne faites surtout pas la troisième dose !

Voilà … Ce que nous venons de faire est une statistique « à la DREES » : un pastiche de ce que cette administration nous inflige depuis plusieurs mois .

Comme la DREES, nous tirons ici des conclusions des chiffres en faisant comme si la catégorisation « vax » ou « non vax » se suffisait en elle-même , comme si elle devait occulter les caractéristiques des personnes incluses dans le panel d’étude.

Chacun peut bien comprendre que les « triple vax » de ces dernières semaines sont essentiellement les premières personnes qui avaient été vaccinées par une puis deux doses : les résidents des EHPAD, les personnes les plus âgées ou les plus fragiles.

Bien évidemment, il n’est donc pas anormal de voir que ces personnes sont surnuméraires parmi les victimes du covid, actuellement. Bien évidemment, notre analyse ci-dessus peut ainsi être aisément réfutée , sur le motif que nous n’avons pas pris en compte le profil particulier de ces personnes, et qu’ainsi nous négligeons un facteur essentiel pour la compréhension du phénomène observé . En outre , nous attribuons l’excès de décès dans cette catégorie à l a troisième dose vaccinale , sous-entendant ainsi que c’est cette troisième dose de vaccin qui a été fatale !

Notons au passage, quand même, que la fameuse troisième dose n’a pas encore fait ses preuves, visiblement, à l’heure où nous publions ces quelques lignes .

Mais notons, surtout, que les deux biais d’analyse imputables à notre pseudo-bilan ci-dessus sont exactement ceux qui invalident toutes les statistiques concernant le covid publiées par l a DREES :

1 - Non prise en compte des caractéristiques du panel de base de l’étude : on sait que la DREES identifie les non vaccinés à un groupe composé majoritairement voire uniquement par des personnes immuno-défaillantes, du fait que la DREES ne considère comme « non vaccinées » que les personnes ciblées par l’Assurance Maladie pour une première injection, depuis le mois de septembre 2021 .

Comment s’étonner dès lors que ce groupe de « non vaccinés » cumule les tests PCR symptômatiques et les hospitalisations ?

Mais comment pourrait-on admettre que la DREES tire des conclusions concernant la catégorie des non vaccinés en population générale, à partir d’observations effectuées sur un sous-groupe défini de façon aussi irréaliste ?

Moi-même, en pleine santé, confrontée au virus depuis deux ans et n’ayant pas contracté la moindre maladie, qu’ai-je à voir avec le groupe des hospitalisés pour cause de covid, qu’ils soient vaccinés ou non vaccinés ?

Si l’on s’offusque de me voir tirer des conclusions insinuant que la troisième dose serait à l’origine d’une surmortalité parmi les Français, alors, que l’on s’offusque de voir la DREES affirmer que le fait de n’être pas vacciné serait à l’origine d’une plus grande vulnérabilité face au virus , sur la base des études qu’elle produit.

2 - Imputation du résultat à un facteur non significatif : tous les observateurs du syndrôme covid s’accordent à dire que les pathologies graves déclenchées par le virus sont essentiellement dues aux fragilités immunitaires des personnes mises en contact avec lui. Autrement dit, que les hospitalisations et décès liés au covid s’expliquent à 90 % par la présence de comorbidités chez les personnes infectées.

La DREES, en constituant deux sous-groupes d’étude « vax / non vax », au lieu d’identifier deux sous-groupes « personnes à risque / sans risque », déplace le champ d’interprétation le plus pertinent vers un champ d’ explic ation présupposé, propre à imputer les résultats d’observation à une variable annexe – le statut vaccinal – en lieu et place du facteur fondamental – l’immuno-défaillance.

Pour terminer, deux remarques restent à faire :

- Suivant le dernier bilan publié par la DREES, les vaccinés deux ou trois doses constituent 88 % de la population française de plus de 20 ans, et ont généré 55,3 % des événements hospitaliers observés en France en lien avec le covid, entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021.

Si les vaccinations anticovid étaient efficaces à 50 % ( autrement dit, qu’elles réduisaient de moitié les risques d’hospitalisation par rapport aux non vaccinés ), les vaccinés auraient dû représenter seulement 44 % des hospitalisés et décédés.

En l’occurence, si l’on s’en tient aux chiffres de la DREES, la vaccination procurerait à ses bénéficiaires une protection de 38,5 % environ face aux formes graves, bien loin des 90 % affichés par la propagande commune.

- Les chiffres de la DREES ne sauraient être pris pour argent comptant : dans notre précédente publication, nous avons montré que ces chiffres étaient biaisés dans une proportion telle que leur validité globale posait sérieusement question. Ils ne peuvent pas être considérés comme un reflet des réalités hospitalières dues au covid, mais seulement comme une projection mathématique de données retravaillées dans le but de gonfler artificiellement la part des non vaccinés dans les résultats .

Ainsi, le lecteur voudra bien considérer que les chiffres et proportions contenus dans cet article,issus du dernier tableau publié par la DREES, ne sauraient aucunement retranscrire des faits observés à l’hôpital, mais seulement les calculs effectués par cette administration.

Annexe : tableau bilan publié par la DREES (8 novembre - 5 décembre 2021)