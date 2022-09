Immense incendie au Marché International de Rungis !

Un incendie s’est déclaré sur le plus grand marché de fruits et légumes du monde, à Paris.

Selon de nombreuses informations, un gigantesque incendie s’est déclaré ce dimanche dans un marché de produits frais très connu, qui approvisionne une grande partie de Paris et de sa région en produits frais.

Le marché de Rungis est souvent décrit comme le plus grand marché de produits frais de son genre au monde. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, montrant un gigantesque incendie qui semble être centré sur ce vaste marché qui existe depuis plusieurs siècles (à l’origine sur l’Ile la Cité du Vème siècle au XIIème siècle, déplacé aux Halles de Paris en 1181 jusqu’en 1969, où il s’installera à Rungis).

NOW - Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL — Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022

Les pompiers et les services d’urgence étaient sur place pour lutter contre l’incendie, qui a provoqué des panaches de fumée s’élevant à plusieurs étages au-dessus de l’horizon français.

L’endroit se trouve également à proximité de l’aéroport d’Orly, ce qui risquait d’avoir un impact temporaire sur les vols. Selon les premières informations, des témoins oculaires ont vu le feu « près du marché de Rungis, juste à l’extérieur du périmètre de l’aéroport ».

Parallèlement aux rapports locaux, l’Associated Press a confirmé qu’un ou plusieurs entrepôts à Rungis ont été engloutis par les flammes :

« Les pompiers de Paris luttent contre l’incendie d’un entrepôt dans un immense marché de fruits et légumes qui approvisionne la capitale française et sa région en produits frais et se présente comme le plus grand marché de ce type au monde », indique le rapport. « Les pompiers demandent à la population de ne pas s’approcher de la zone, dans le sud de Paris, pendant qu’ils luttent contre l’incendie. »

France… The manufactured food crisis rolls on with the worlds largest fresh product market (Rungis) going up in smoke. pic.twitter.com/zMBr1suGRV — Pelham (@Resist_05) September 25, 2022

Depuis qu’ils ont été signalés tôt ce dimanche, les rapports de suivi des témoins oculaires suggèrent que le pilier principal de l’incendie a été maîtrisé.

#ValDeMarne #France🇫🇷- French Army Paris Fire Brigade says firefighters are responding to warehouse fire at @marchederungis market in #Rungis, general public urged to avoid the area and not clutter emergency lines unnecessarily, while residents to be alerthttps://t.co/xlryDHFTpT — CyclistAnons (@CyclistAnons) September 25, 2022

Le marché de Rungis est également l’un des plus anciens marchés alimentaires du monde, le site étant opérationnel en tant que centre d’alimentation et de production depuis au moins le 12e siècle, époque à laquelle diverses structures permanentes ont commencé à être érigées, faisant de lui un élément permanent de la ville.

[NDT] Le feu a depuis été totalement maîtrisé. Le bilan selon actu :

« Pour le fonctionnement du Marché, cet incendie n’a pas d’impact autre que ceux qui concernent directement l’entreprise touchée par les flammes », assure lundi un porte-parole concerné. Le consommateur ne devrait pas voir de différence dans les marchés et supermarchés, alors que moins d’un hectare, sur les 234 qui composent le marché, a été détruit. L’entreprise concernée est les Halles Mandar, une affaire familiale ouverte en 1973 lorsque le plus gros marché au gros de France avait encore ses quartiers dans les anciennes halles de Paris. L’entreprise est spécialisée dans le marché des fruits, légumes et herbes fraîches.

