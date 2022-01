Infections bactériennes multirésistantes

Annonçant 10 millions de morts en 2050, l’OMS affiche une liste de 12 familles de bactéries indifférentes à tous les antibiotiques, y compris ceux de dernière génération (Dr Marie-Paule Kieny).

On cite : Acinetobacter, Pseudomonas et des entérobactéries, dont Klebsiella, Escherichia coli, Serratia et Proteus.

Ces bactéries peuvent être responsables d’infections sévères, souvent mortelles, comme les pneumonies.

Dès les années 80, les hôpitaux français s’inquiétaient tous de la multiplication d’infections nosocomiales venant de ce type de germes résistants.

En a résulté une campagne nationale pour décourager la prescription d’antibiotiques sans nécessité impérieuse.

Parallèlement, le système de santé a réclamé la sanctuarisation de tous les nouveaux antibiotiques découverts, pour en faire des solutions fiables de dernier recours.

Cette campagne a porté ses fruits dans le business médical, où la prescription est devenue « raisonnée ».

ET POURTANT

Les populations de bactéries multirésistantes se sont multipliées tellement vite … qu’on n’y comprend rien.

VRAIMENT ?

Nos sources d’information viennent de plusieurs médecins hospitaliers désespérés, elles ne sont certainement pas fiables, alors cessez immédiatement de lire ce topo.

Il est stupéfiant

de savoir, depuis si longtemps, que tout le système lié à l'élevage industriel utilise, à fortes doses, en préventif, mais surtout comme booster de croissance, des antibiotiques dernier recours, et cela dès qu’ils apparaissent sur le marché,

même s’ils ont le statut « réservé aux soins pour l’homme », et cela interpelle sur la conscience morale des gouvernants chargés de protéger tous les citoyens, comme tous les humains non citoyens,

et que personne ne semble s’en préoccuper, surtout pas les politicards, tellement bas de gamme, qui occupent le pouvoir depuis si longtemps,

et les pires d’entre eux ont été suscités par les sossialisses,

que les capitalistes court terme, qui furent fabricants d’antibiotiques, abandonnent tout investissement dans le domaine,

parce que le business médical se focalise sur le maintien d’affections chroniques, comme l’a si bien recommandé un rapport récent de chez Goldman Sachs,

(au fait, existe t’il des capitalistes long terme en dehors des états ?...)

que ces antibiotiques, massivement mêlés à l’alimentation animale des industriels du secteur, partout dans le monde, viennent de détruire le dernier rempart aux infections bactériennes mortelles, dans tous les hôpitaux du monde,

que cela démontre une complicité et une culpabilité des industriels, et des politicards qui les couvrent, dans une défaite médicale majeure dans le monde entier,

que personne ne peut être surpris du comportement de sanofi, chouchou de ce pseudo gouvernement très provisoire, capable de laisser tomber sans état d’âme, mais bien sûr sans publicité, les collectes de venin et la fabrication d’antidotes parce que le marché est constitué d’insolvables victimes de morsures, et ce n’est qu’un exemple de leur forfaiture,

… la bombe atomique est en fait une plaisanterie : on a fait bien mieux, insidieusement, sans tambour ni trompette, … et la population mondiale va cesser de croître : bravo aux survivants !

Hého, les naïfs, réveillez vous !

La panpandémie virale actuelle évolue vers une infection de type grippal.

Que dire de la multiplication de bactéries multirésistantes,

que connaissent TOUS LES HÔPITAUX de cette planète ?

Ne voyez vous pas de bonnes raisons de s’inquiéter ?

Les 10 millions de dc prévus par l’OMS, aux yeux des praticiens qui vivent ces infections tous les jours, sont largement sous estimés, et cela n’attendra certainement pas 2050.

La condamnation du système des élevages industriels doit se traduire par une révolution des modes de production et de consommation.

Quels politiciens professionnels évoquent le sujet ?