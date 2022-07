Inflation du baril de pétrole et du litre d’essence : à qui profite la hausse ?

@Clocel

Salut, pourrait t’on dire ( de ce que j’en vois en long , en large et en travers, aucun doute en ce qui me concerne) que si, nous sommes justement bien dans une économie de marché qui a justement produit exactement ce qu’elle devait produire, qui était prévisible dès le début bien sur, et inévitable, et qui se déroule devant nos yeux.

c’est à dire la victoire finale de UN sur l’ensemble...que dès la première seconde où l’humain a choisit la compétition ( qui élimine..) être tous, pensant juste à soi et à son trou du cul génial bien sur, un MOA qui pourrait alors voir plus sur le dos des autres évidemment, dès cette première seconde le destin final auquel nous participons là, était bien sur inévitable et prévisible. bis repetita.

Je pense même que nous ne devrions pas râler du tout, nous avons tous sauf exceptions rares , depuis des millénaires, voulu jouer au jeu de la compétition qui élimine ( économie de marché etc, ) pour que MOA j’ai plus, , nous devons en accepter les effets, la finalité, la masse est vaincue et doit se soumettre...vaincue par elle même et ses choix déments..

La situation est assez pitoyable coté de nous la masse humaine, car il n’y a pas de masse mais une non somme d’individus...

La compétition voulue par tous a généré d’inévitables gagnants qui eux coopèrent sur un seul point : niquer les masses, ça suffit pour écraser cette masse qui n’en est pas une, n’ayant aucune unité sur quoique ce soit, il n’y a aucun « NOUS »..

Mais voila, aller dans cette direction revient à voir que MOA aussi je me suis totalement trompé...pour une majorité il est ABSOLUMENT hors de question de voir et d’accepter ce fait évident...plutôt ne rien faire et crever..Même chose pour l’occident en ce moment,

Oh rien de neuf bien sur, juste une autre façon d ’exprimer ce que Jacques Bénigne Bossuet exprimait il y a environ 350 ans..

"Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit."

Ça peut paraître faux ou banal, cela ne l’est pas, car là en ce moment nous tressons la corde qui va nous pendre et nous creusons notre tombe..

but we are happy !!! NOPE !!

respect sincères bien sur..