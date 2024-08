JO : à la fin, une étrange image signe le spectacle

@rogal

oui en effet , pendant 2 mnt oui on déclare les jeux ouverts , et ensuite la clôture qui aurait dû être une apothéose , mais entre ces deux temps qui devraient être courts , :pourquoi ce glauque , ce sombre , au lieu de couleur , de beau , de joie ,de clarté avec une musique joyeuse , qui rend le coeur heureux .

Pas de musique proprement dite , mais des cris d’animaux , et du bruit rythmé sans mélodie , ambiance déroutante et sinistre , pourquoi ?

Pourquoi pas l’Hymne à la joie pour rassembler les peuples ?

Pourquoi des scènes inquiétantes qui font peur aux enfants ? grises , tristes , dans une fumée noirâtre , alors que ca devrait être un moment de joie et de beauté , d’Harmonie dans la Lumière ,

Rassembler les nations très bien , mais on dirait que c’est dans la noirceur , la tristesse (pour les entrainer dans l’abime) , plutôt que dans la joie et l’amour , et les nations ,tout comme les danseurs qui ont l’air d’être des esclaves , paraissent être sous la coupe de cet être doré hideux, qui fait penser à lucifer piétinant les nations , plus qu’à un rassembleur.

Il y a forcément un message dans tout ca , il n’y a rien de gratuit ...