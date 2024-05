Journal d’un BAC+5 SDF #27

Samedi 25 mai 2024 Tout un groupe d’allemands ont élu domicile juste à coté de ma tente ! Ils ont deux tentes plus grosses que la mienne et un magnifique mini-bus rouge. Je me questionne. Il y a tellement d’allemands, y compris des jeunes gens (vraisemblablement des étudiants), alors que nous ne sommes pas en période de vacances scolaires. Année sabbatique ?

Nous sommes samedi, évidement aucune réponse d’emploi ni de logement.

Encore un vieil allemand perdu à la recherche du Wifi.

Début d’après midi, après un copieux repas (sandwich entier + quart de tarte), le terrain de foot semble bien vide. Seuls deux jeunes hommes sans grande énergie ni motivation essayent de s’échanger le ballon. En les regardant je me suis dis « qu’est-ce qu’ils sont nuls, presque autant que moi ! »

Je ne sais pas si je suis un cas à part, mais tout comme j’étais super nul en allemand et très fort en mathématiques, il y a certains sports où j’approchais les tréfonds de la médiocrité comme au foot et au basket, alors que j’étais en revanche très très bon en hand, volley (j’adore ces sports) et judo.

13h40 Alors que je rentre des courses, lors desquelles j’ai déniché une belle barquette de fraises françaises en réduction, je croise une petite femme promenant ses deux grands chiens solidement harnachés et avec muselières ! Ca fait étrange, puisque ça doit faire des décennies que je n’ai plus vu de chiens bâillonnés.

Il est à peine 18h que le groupe de jeunes d’hier rentre de balade et prépare à manger. Quelqu’un d’autre fait déjà chauffer le micro-onde avec quelque chose qui sent bon. Apparemment un plat préparé, avec des épices. En tout cas ça donne faim.

C’est au tour d’une employée du camping d’utiliser le micro-onde.

Vu qu’on est samedi soir, j’imagine qu’ils ont une sortie de prévue. Il y a le « bal surprise de Tante Françoise » à Guebwiller ce soir. A cette heure là j’imagine qu’ils ne vont pas aller au Vivarium du Moulin qui a organisé un week-end d’animation.

Les entrées-sorties dans la salle Wifi n’arrêtent pas aujourd’hui.

Ca y est, j’ai droit à une nouvelle émission en allemand, ça me manquait. Cette fois-ci c’est un jeune solitaire qui l’écoute. Tous les autres présents l’entendent. C’est probablement la même qu’écoutaient les deux petits vieux : ça a l’air d’être très très con (ça cri, ça rigole, ça hurle, ça se marre, et on a droit à toute une panoplie de bruitages ridicules pour épicer l’ensemble).

Il n’est même pas minuit que j’upload déjà mon journal. Ensuite direction tente pour essayer de faire dodo.

Bonne nuit tout le monde.