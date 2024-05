Journal d’un BAC+5 SDF #28

A l’auteur : je me doute que vous n’avez rien à faire des conseils de ceux qui vous lisent, comme vous n’avez d’ailleurs rien à faire de nos commentaires en général, mais tant pis, voici le mien.

Puisque vous êtes pote maintenant avec France Travail, pourquoi ne pas envisager une formation en reconversion ? A FT, ils ne vous trouveront pas de taf, ça se saurait sinon (et je sais de quoi je parle), mais ils peuvent vous caser pour quelques mois avec un revenu de quelques centaines d’euros, plus une indemnité transport quelquefois. Ca, ils savent faire, et ça permet de se retourner quand on est un peu soit perdu, soit coincé. En plus, on voit du monde, il n’y a pas de pression, et ça aère l’esprit. De temps en temps, on apprend même des choses intéressantes.

Sauf bien entendu, si vous avez déjà un projet bien précis et non divulgué avec votre aventure de SDF campeur et que vous le suivez sans vous préoccuper des autres, comme cela a été évoqué par un commentateur dans un épisode précédent....Hmmm...