L’amitié éphémère signée entre Staline et Hitler, le 23 aout 1939, a-t-elle été la cause de la 2ème Guerre mondiale ?

La nature et la dose des élucubrations que vous nous assénez aujourd’hui est quand même un peu inquiétant. Vous prenez à ce point nos concitoyens pour des imbéciles ? Le côté intéressant à observer, c’est qu’au bout de presque trois ans de propagande intensive et de toutes sortes de prévisions démenties par la réalité, vous en soyez réduit à devoir retenter ce genre de provocations désespérées en espérant nous engluer dans ce type querelles infantiles.

Vous tentez d’éviter ainsi une prise de conscience et une réflexion sur la démission déjà ancienne et la soumission d’une partie de nos élites dans la préservation de nos intérêts économiques, sociaux, et géopolitiques devant ceux d’une classe dirigeante américaine entrée en déclin comme tous les empires avant eux. Quand l’heure est à l’autonomie et au non alignement de l’Europe afin de mieux servir la paix dans le respect des souverainetés des nations et des peuples, dans une collaboration économique équitable et responsable et le respect du droit international. C’est à l’Europe de s’occuper de sa sécurité et de son avenir, pas à une autre puissance qui a toujours profité de nos divisions.

Vous instrumentalisez les aspirations démocratiques que vous redoutez en fait en les vidant pas à pas de tout contenu quand vous vous revendiquez du droit international en pratiquant systématiquement la politique de deux poids deux mesures. Vous condamnez de façon ostentatoire les agresseurs en déniant toute réalité à la mise en place méthodique des moyens de futures agressions à peine dissimulée par une diplomatie mensongère et une propagande permanente .Vous vous êtes acculés à devoir marcher au pire en déniant cette réalité. En allant jusqu’à nous englober dans vos responsabilités quand vos orateurs au parlement osent nous dire. « Nous n’avons pas vu les choses arriver et c’est pour cela que nous devons y remédier ». Par l’escalade à la guerre ou du moins sa comédie sans garantie de contrôler le passage à la tragédie. Au bénéfice du cynisme et de l’habilité d’une caste politique et de ceux qu’ils servent sans autre limite que leur propre survie politique. Qui a envie de vous faire confiance une fois de trop ?

J’ai écouté les débats à l’Assemblée Nationale. Je vous remercie de nous en donner ici la version tabloïd plus crue mais à sa manière moins hypocrite.