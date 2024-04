L’Europe traverse une période difficile en cumulant les défis

@titi



’’La planche à billets c’est de l’endettement auprès de la banque centrale’’

Vous confondez argent et monnaie, banque centrale d’un pays souverain et banque centrale fédérale. Et vous entretenez la confusion. Pire : vous tentez de ridiculiser ceux que vous dupez.



Une nation souveraine qui use de la planche à billet ne doit rien à personne, puisque sa banque centrale lui appartient ! La planche à billet crée seulement de l’inflation. Lisez donc les liens qui en parlent correctement et que j’ai signalés.



La monnaie hélicoptère ne peut pas exister quand la monnaie du pays est une monnaie commune à plusieurs pays et gérée par une banque centrale fédérale ( la FED, la BCE ). Le pays ou l’État qui alors n’est plus maître de sa monnaie, n’est plus stricto sensu un État-nation : ne pouvant plus battre sa monnaie, il est tenu en cas de besoin, de passer par les banques commerciales.





« La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la détenir » Condorcet