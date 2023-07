L’intelligence artificielle et les textes sacrés

@leypanou

Salut, il n’y a rien à faire...

si je puis me permettre, rien de personnel du tout ici..juste l’expression d’une sorte de vision..

une erreur est d’essayer de faire sans rien voir de la racine du mal humain, alors on s’enfonce en fait à chaque fois plus

il n’y a pas de peuples, pas de masse, pas de collectif bon, par d’unité, pas de volonté d’unité , etc, c’est ça qui crée le pouvoir de ces créatures, comment les appeler autrement ?? Atari est d’abord un effet de ce que nous sommes et voulons...ensuite seulement il devient lui aussi une cause, mais lui comme scwhabbounet et toute la bande de tarés du bulbe du splendid sont avant tout des effets de ce que le non bon non peuple est devenu ( un fait) et veut etc ce qui sur un nombre imposant comme des milliards ne peut aller que dans le sens du beau, du bon, du bien, du commun , du collectif équitable et énormément plus encore...

mais voila notre cerveau a au max 1 à 2% qui marche encore, et ce qui marche est la partie outil pur, la pensée analytique et elle est certes vitale pour ce qui est pratique, point barre...

partout ailleurs si elle essaye d’y aller c’est le désastre, et bien sur c’est ce que nous faisons..

l’heure est à l’écroulement, et c’est très bien, ENFIN !! cet édifice s’écroule tout seul ,la psyché humaine s’est déjà écroulée elle il y a très longtemps et là c’est un enterrement dont nous payons les frais, creusons nous même la tombe et fabriquons le cercueil etc , nous assistons sans rien y comprendre à nos obsèques ,les obsèques de notre psyché qui a dégénéré suie à nos choix mauvais il y a très longtemps , qui n’est même plus dans notre mémoire,ne gardant que le programme apte aux domaines pratiques uniquement pour essayer de vivre..c’est impossible..

l’heure n’est pas du tout à faire, en plus de l’écroulement chaque « je » bien sur centre de son monde mais qui se voit centre du monde, doit aller voir en lui meme et alors « je » verra que mes choix sont ce monde et une telle vision produit alors de suite un changement radical dans la psyché de la personne concernée ..et nous remets doucement sur LE chemin de la vie, que nous n’avons pas à choisir..

pas de libre arbitre à ce niveau..

je peux certes me jeter de la tour Eiffel en refusant le chemin, mais ne pas confondre la maladie mentale avec un choix ...

Agoravox représentent la planète..c’est un combat entre tous, et bien sur nous allons tous dire : sauf moi........

et là le truand du sommet il rigole car il lui suffit de nous maintenir là, dans ce sauf moi qui signale en fait l’absence de notion collective en quoique ce soit et la primauté de ce « je » sur tout le reste

moi-je>L’Univers..pour que ils continue à nous piller tranquillement, 1 par 1, car il n’y a aucun nous dans le bon peuple...et il y a un nous truands du sommet..

rien de nouveau :

Bossuet : "Mais Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. Que dis-je ? Quand on l’approuve et qu’on y souscrit.«



Étienne de la Boétie : »Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n’est de vous ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne vous les emprunte ? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-mêmes ? Comment oserait-il vous assaillir, s’il n’était d’intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n’étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-mêmes ?"