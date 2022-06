L’IVG aux États-Unis : le retour de l’obscurantisme religieux !

@Joséphine

Tu oublie certain cas medicaux telle que malformation grave du foeutus conduisant a la mort dans les 10 premiere annee ( et une vie de soufrance ) . Ou encore les cas ou la vie de la mere est menacé (quoi qu’ on fasse on aura forcement un mort et peut etre deux (pas sur qu’ on sauve l’ enfant )) ...

Mais non la vrai question de l’ exeptionel c’ est , combien de fois on y as recours , a quel frequence , pour quel motif , une autre solution conviendrais t’ elle a la mere (adoption) ? ya t’ il un tier qui force la main de la femme ? pourquoi la contracpetion , n’ as pas marché ?