L’opinion surannée d’un chef d’Etat religieux musulman sur l’immigration en France

L’opinion surannée d’un musulman religieux et chef d’Etat sur l’immigration maghrébine en France, leur droit de vote, le voile, une féminité islamique possible… paraîtra actuelle à d'autres.

Attention, propos heurtants. De qui sont-ils ? (*)

Un indice, il est né dans le même pays que Mélenchon, son seul point commun. Si les nupés avait un « mur des c... » comme le Syndicat de la magistrature avait su l’inventer, nul doute qu'il y trônerait en bonne place .

Voyez plutôt.

Interrogé sur les comportements de ses ressortissants maghrébins en France, il distribue avis et conseils. Il égratigne au passage la France sur son comportement vis-à-vis d’eux, mais pas dans le sens où on l’attendrait aujourd’hui.

Ses commentaires repris ci-après suivent la chronologie des questions qui lui étaient posées.

« Votre pays (la France) est génial dans ses contradictions, vous accueillez n’importe qui, n’importe quel charlatan qui défigure votre pays sous le couvert de l’asile politique. Vous payez la facture de votre trop grande naïveté, trop grande hospitalité qui n’est pas voyante, qui n’est pas regardante. »

« Dans notre pays (musulman) les femmes en majorité et de plus en plus, ne portent pas le voile sans contrevenir pour autant aux commandements de l’islam »

« Mes filles ont fait de la natation, du basket en short, joué au tennis en jupe de tennis, les filles de ma famille toutes les filles de mon pays de toute extraction ne comprendraient pas que l’on vienne les amputer d’un droit que la religion (islamique) leur reconnait ... »

Aya El Aouni 59e joueuse mondiale

Noura Manna Championnats du monde natation en Russie

« Je suis contre l’immigration clandestine (en France)… je suis pour l’immigration contrôlée, nous devrions mettre en place une cellule concernant ce problème »

« Je suis contre l’intégration des populations immigrées même installées légalement en France. La fibre de leur origine se diluerait »

« Je suis contre le droit de vote des immigrés en France, je l’ai dit devant le Président de la République française et devant mes compatriotes aussi à Paris. Vous n’avez pas à vous remplir la tête de problèmes électoraux qui ne sont pas les vôtres, car en définitive vous n’êtes pas français . On cherchera toujours vos voix pour un apport et on vous oubliera par la suite et vous n’aurez même pas la pudeur de demander le lendemain votre obole, ça ne marchera pas , c’est pas la peine, ça nous mènera à des magouilles, je veux qu’on en reste là… »

« Quand je vais en France du nord au sud on me dit ah si tous (les maghrébins) étaient comme eux (ceux de son pays), je n’en dis pas plus » (référence aux problèmes avec les algériens en France)

« Si ceux qui nous font travailler veulent nous promouvoir et nous donner une formation, ils renverront des gens qui seront formateurs à leur tour. Le bon travailleur immigré c’est celui qui revient chez lui. »

« Je ne recommande pas les mariages mixtes ni dans un sens ni dans l’autre. Jusqu’à présent ils n’ont pas donné les résultats escomptés. »

« Les droits de la femme et de l’homme sont les mêmes devant les lois coraniques, les femmes sont libres de travailler et de disposer de leur argent (dans mon pays) depuis plus longtemps qu’en France. Si dans des pays musulmans la femme est enfermée ou avec des droits diminués, c’est parce qu’ils n’ont pas mis les lunettes qu’il fallait pour lire le Coran »

L’Algérie n’est pas épargnée.

« Je préférerai qu’il y ait un français de souche musulman qui dirige la mosquée de paris ou de Marseille, plutôt que de laisser l’actuelle mosquée de Paris aux mains de ceux (algériens) qui la dirigent aujourd’hui »

Conscient de l'ambition de sa recommandation à ses corligionnaires, il utilisera une tournure choisie pour nous en faire comprendre la mesure.

« Mon rêve serait que tous les musulmans du monde fasse un petit effort, pour donner une meilleure opinion d’eux-mêmes. »

Un rêve qui s’est transformé en cauchemar un peu partout dans le monde.

Est-ce pour cette raison qu’il s’est offert un refuge à Betz dans l'Oise ?

Trente ans après, ceux qui se laissent aller à une proximité d’idées avec lui sont ostracisés ; xénophobe, néo-fasciste, colonialiste, paternaliste, réactionnaire, homme blanc …

(*) Hassan II du Maroc, roi du Maroc, chef de l’état marocain, commandeur des croyants, dirige les domaines religieux. Conférence du 17/12/1989.