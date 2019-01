L’Ordre des Gilets Jaunes .. Désormais premier !

Premier en nombre, premier en force, premier en légitimité, premier en intelligence de situation, premier dans le monde, de Washington à Moscou, de Bruxelles à l'Italie. L’Ordre, partant de zéro, s’est donné une formidable existence en l’espace de quelques semaines. Il est fort, déjà, de plus de trois millions de personnes, il affiche un potentiel de récipiendiaires de près de cinq fois plus ! En France, sans parler de l’Europe et au delà.

Pour mémoire, et pour comparer, passons en revue les principaux ordres et Fraternités initiatiques de France : la Légion d’Honneur par exemple - « Honneur et patrie » - n’est forte que d’à peine 100 000 membres, en incluant les promotions de 2018 s’entend ..

« Madame Scrivener, née Fries (Christiane), ancienne ministre, ancienne députée européennes … »

« M. Coulon (Bernard, Pierre, Guy), maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, vice-président du conseil départemental de l’Allier, ancien député.

Kylian Mbappé et Lucas Hernandez, entre autres, y figurent aussi.

..

Notre ébauche est cueillie sur Internet, au hasard, purement au hasard.

Mais, recopier la liste complète, riche de 336 noms pour 2018, vous ennuirait. L’énumération vous fatiguerait énormément. Vous retrouverez les mentions indiqués supra sur l’excellent site legiondhonneur.fr, entre PDG, hauts fonctionnaires, caciques de la république, députés, présidents, tabarins stipendiés, et « personnalités » des « média’s » .. Macron est Grand Maitre depuis mai 2017.

On ne peut être plus précis, plus exhaustif.

D’autres ordres existent en France qui récompensent « les services » à la « nation », et qui portent au pinacle – sans plus retenir ici, bien sûr, l ‘ancienne notion de collusion avec le démon – ceux qui ont fait soummission à la république des élus, des bien-payés, des élites, des choyés, des nantis et des puissants.

Ordre national du Mérite, Ordre des Palmes académiques, Médaille militaire, Croix de guerre, Ordre des Arts et des Lettres, Ordre de la libération, Franc-maçonnerie en ses multiples obédiences ..

Comme le dit Gérard Bauer, un Maitre en la matière, « la Franc-maçonnerie est l’eglise de la république ».

On ne peut être plus clair.

Et encore : « La Franc-maçonnerie a toujours été la boîte à outils de la république »

Et encore, il conviendrait d’évoquer les équivalents innombrables des “Beaver clubs”, des Bilderberg’s, des fondations Soros, un réseau impossible à mesurer et qui montre que l’Ordre des Gilets Jaunes a affaire à bien forte partie !

A Propos de l’ordre de Soros : « Les objectifs de ce réseau sont de promouvoir la gouvernance démocratique, les droits de l'homme et des réformes économiques, sociales et légales ».

Fort de 32 milliards, au départ, en 1984, ce bel exemple de « philanthropie » s’inscrit naturellement dans les vues les plus exemplaires de la démocratie .. Oui, les Gilets Jaunes sont bien seuls, ils ont affaire à forte partie.

Question ? Combien de Gilets Jaunes en leurs manifestations pouvaient exhiber de telles distinctions ? Combien de Gilets Jaunes connaissent-ils seulement la « Open Society » de Soros ? .. Et la franc-maçonnerie « église de la république » ?

Question ? Combiens de sénateurs, députés, maires de grandes villes, présidents du conseil de-ci-de-là, patrons de media’s, PDG, Banquiers .. au milieu des Gilets Jaunes ?

Question ? Combien de Gilets Jaunes sont capables de citer les salaires du grand clergé de la république ?

Jouano, 15 000 euros par mois, sans compter les avantages en nature, les frais, les facilités accordés à sa façon de vivre et de travailler (si on peut parler de travail).

Et Drucker ? Claire Chazal ? Drahi ? Alain Weill ? .. des milliers de suceurs de sang, le sang du pauvre.

Sans compter les immenses ressources que très naturellement et très discrètement tous ces gens mobilisent à leur profit : parcs de véhicules, personnels domestiques, personnels de bureau et personnels d’entretien, parcs immobilier, énergie, eau électricité / A vue de nez, pour pour un riche, fonctionnaire, élu ou “serviteur de la république” .. en plus de ses 10 à 20 mille par mois au bas mot, c’est 10 fois plus qu’il faut compter en non-comptabilisé ?

Et que dire des nouveaux chevalier de la légion d’honneur que sont les Kylian Mbappé et Lucas Hernandez, à 5 à 20 millions de revenu chacun.. 5 à 20 millions ! ça donne du sens à la vie de Mamy Gilet Jaune n’est-ce-pas ? Et à celle des abonnés aux resto du coeur, et aux mamans et papas travailleurs.

Sans compter leurs actions toxiques, dévastatrices, sur la société.

L’ensemble de l’appareil politique de la république, l’ensemble de l’administration, les hauts-élus, les députés, les « présidents » des milliers d’officines et de « conseils » de la république, les sénateurs, les maires de grandes villes, leurs adjoints, les media’s stipendiés en étroite complicité, les grands patrons de l’industrie de l’amusement public, les amuseurs publics eux-mêmes sont devenu un insupportable poids pour le peuple, écrasant, pour la morale la plus élémentaire, pour la cause écologique.

Les riches détruisent la planète et nous intoxiquent.

L’ordre des Gilets Jaunes est né d’un début de prise de conscience, d’un désir sans précédent de faire justice, d’abattre les idoles. En cela, il est en mesure de rendre un grand et vrai service à la nation et au peuple.. Pour peu que le peuple se retrouve et se libère. Pour peu que le peuple ne soit pas à nouveau tabassé, mis au pas, mis au fer.

L’ordre des Gilets Jaunes existe donc désormais, en raison des services rendus à la Nation. Et pour comprendre sa nature et sa vocation, il suffit de produire un échantillon, aussi mince soit-il, de citations :

A charge d’abord ..

- Bernard-Henri Lévy (BHV dans l’intimité et pour les profanateurs invétérés) : « La génuflexion devant les gilets jaunes finit pas devenir grotesque »

- “Non, les Gilets jaunes ne sont pas l'émanation du pays réel qui s'opposerait aux élites parisiennes déconnectées”

- Quatremer, “journaliste” à L’Aberation : Je confirme qu’il s’agit d’un mouvement de beaufs - j’ajoute poujadiste et largement d’extrême droite- , au vu de la violence des réactions et du niveau de la « pensée » des gilets jaunes (après les bonnets rouges : c’est curieux ce goût pour les attributs ridicules)

- Raphaël Glucksmann (descendant d’un héro des croisades de mai 68) :

“Si le mouvement des gilets jaunes "exprime une colère sociale, la manière dont ils l'expriment pose question. On sait tous que si on veut mener à bien la transformation écologique, il va falloir hausser les taxes sur le diesel. C'est nécessaire. Il n'y a aucune justification au fait que le diesel soit moins cher que l'essence".

NDLR : en partie vrai Raphaël, en partie ! .. mais ? le Kérosène ? Commençons par taxer Papy et Mamy Kérosène, les insouciants addicts aux Seychelles, aux Molluques et autres bouts de planète, les multi-possesseurs de Lamborghini, ferrari, masserati, Bugatti, Porcheri, les insatiables gargantuas de la république de grand-papa

“Pour” ensuite :

- Luigi Di Maio (Mouvement 5 étoiles) : « Gilets jaunes, ne faiblissez pas ! »

- Matteo Salvini (La Ligue) : « Je soutiens les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant contre son peuple ! »

La demande de Luc Ferry pour que les policiers et l’armée tirent sur les “gilets jaunes” est symptomatique de l’état de délire auquel poussent les escalades verbales du pouvoir en matière d’autorité. Le harcèlement par des ministres comme Griveaux, Denormandie ou des députés comme Bergé contre la France Insoumise fonctionne comme un appel à la haine et à l’incident.

Et puis lisez donc le Monde Diplomatique , dossier “La France du soulèvement”, et Juan Branco ..

Alors ? Une proposition !

L’ordre des Gilets Jaunes pourrait inviter ses membres, tous ses membres à une simple rencontre à Paris, entre frères, entre membres de la nouvelle Grande Chancellerie (sans chancelier) .. Attention, il ne s’agira pas d’une “manifestation” ! Pas du tout d’une manifestation ! Juste une invitation, entre frères, soulignons encore, entre frères, entre initiés, très-bons-enfants, tout au plus un charivari joyeux fait au président, devant ses palais, à l’Elysée, qui en sera tout content.

Pas de gilets jaunes arborés, pour ne pas faire sortir de leurs gonds Castaner et Macron, pas de défilés, pas de drapeaux, pas de déclaration en préfecture. Juste un petit rendez-vous d’amis, juste une petite épingle embouchée d’un rond de tissu jaune pour se reconnaitre, une décoration quoi !

Juste une décoration, la décoration du plus grand'Ordre jamais créé en France

Nul doute que le président ouvrira larges ses portes, et avec empressement, à de si zélés serviteurs de la Nation.

Ce pourrait être le 21 janvier par exemple, comme annoncé précédemment.

Quant à nous, pour célébrer la naissance de cet ordre nouveau, nous ne quittons plus notre décoration un seul instant. Je vous invite à en faire autant.

“Vous êtes l’héritier d’une oligarchie qui s’est constituée au fil des siècles avec l’appui de la franc-maçonnerie, et qui s’est emparée sans vergogne de la France. Vous en êtes le produit final, le summum de l’arrogance insensée.”

Et si les Gilets Jaunes avaient une soif d’absolu ? Et si les cris des Gilets Jaunes exprimaient autre chose qu’une crainte sur leur pouvoir d’achat ?

