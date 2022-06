L’Ukraine et le modèle du conflit entre «  petit  » et «  grand  »

Le président des chefs d’état-major interarmées américains, Mark Milley, a récemment décrit la phase actuelle de la guerre en Ukraine comme une « très sévère bataille d’attrition, presque semblable à la Première Guerre mondiale ». Cette description de la réalité du conflit implique des aspects clés qui méritent l’attention. La déclaration de Milley n’est pas accidentelle.

Elle a été faite alors qu’il se trouvait à côté du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin lors de leur récente visite à Bruxelles. Son message était ciblé et correspond aux changements dans la planification stratégique américaine pour résoudre le conflit en Ukraine.

Le général Milley a révélé une vision en plein accord avec l’approche américaine visant à modifier à tout prix les réalités du conflit militaire sur le terrain. Bien qu’il ait reconnu que « les chiffres sont clairement en faveur des Russes », il a noté qu’« il n’y a pas de fatalité dans la guerre ».

Ces propos diffèrent sensiblement des déclarations qu’il a faites devant le Congrès américain en février, dans lesquelles il avait adopté un ton pessimiste. Il a prédit que dans les 72 heures suivant le début de l’opération militaire russe, il évaluerait les résultats de la chute de la capitale ukrainienne, Kiev.

Mais maintenant, trois mois après le début de la guerre, il fait marche arrière. Il a admiré la lutte des Ukrainiens « rue par rue, maison par maison », notant la nécessité « d’empêcher les grandes puissances de conquérir les petits pays ».

Cette dernière déclaration est conforme à l’humeur générale à Washington, qui considère ces derniers temps comme très probable la possibilité d’une frappe militaire décisive contre la Russie en Ukraine. Mais cette déclaration pourrait être au cœur d’un nouveau principe stratégique qui guidera la doctrine militaire américaine dans les années à venir.

Elle pourrait impliquer des changements radicaux que nous verrons dans les plans et orientations stratégiques américains. Elle peut être pertinente pour la politique américaine dans notre région, qui a été le théâtre de nombreuses opérations de l’armée américaine, dont les convictions semblent changer et être remodelées par de nouvelles circonstances et variables.

Le général Milley a clairement reconnu la défaite de son pays dans la guerre contre les talibans. Lors d’une longue audition à la Chambre des représentants des États-Unis, il a déclaré qu’il était devenu évident que son pays menait une guerre perdue en Afghanistan et a attribué ce qu’il a appelé une défaite stratégique à une longue série de décisions.

« Nous avons accompli notre tâche stratégique de protéger l’Amérique contre Al Qaïda, mais l’état final est certainement très différent de ce que nous voulions », a-t-il déploré. Cette déclaration semble avoir pesé dans la conviction du chef d’état-major américain que le conflit entre « grands » et « petits » est terminé.

L’enthousiasme américain pour affaiblir la Russie en Ukraine et lui infliger une défaite stratégique était évident : Les États-Unis « veulent voir la Russie affaiblie » au point qu’elle ne puisse plus répéter ses actions en Ukraine, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin.

Ces paroles ont été soutenues par l’octroi de près de 55 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis le début de la guerre pour que le pays continue à se battre longtemps dans le futur. C’est-à-dire affaiblir la Russie autant que possible et user son armée, même si la guerre se termine à son avantage militaire.

Cela explique aussi la volonté de Washington d’accélérer la livraison d’armes qui sont au stade expérimental ou de prototype, comme les drones de haute technologie comme le drone Kamikaze Switchblade, qui sont encore en cours de développement.

Sans aucun doute, les groupes de réflexion américains ont récemment fait des progrès rapides dans l’élaboration d’une définition concrète de l’échec stratégique de la Russie en Ukraine.

Ce n’est pas parce que le gouvernement américain n’a pas encore formellement exprimé sa vision d’une défaite stratégique de la Russie. C’est peut-être parce que les objectifs américains changent en fonction du déroulement des opérations militaires sur le terrain ou de la préférence de l’administration pour un champ d’action changeant en fonction des circonstances du conflit militaire en Ukraine.

Elle veut également éviter l’impression d’imposer des limites à la résistance ukrainienne au détriment de la position ukrainienne et de fâcher les alliés européens qui pourraient avoir un scénario relativement différent pour mettre fin à la guerre en Ukraine car ils sont fortement influencés par la poursuite du conflit.

Le point important pour moi en tant que chercheur dans tout cela, comme je l’ai mentionné précédemment, est que les mots du général Milley sur les conséquences du conflit sont « grands » et « petits », pas seulement parce qu’ils proviennent du commandement militaire responsable des forces américaines.

Ils reflètent également le haut niveau de réflexion et de planification stratégique de la superpuissance mondiale.

Il ne s’agit pas seulement de la perception des interventions militaires américaines contre des pays et des régimes que les États-Unis considèrent comme une menace pour leurs intérêts stratégiques, comme l’Iran, mais aussi de la perception des guerres en général par ces responsables politiques.

Il convient de noter ici que le général Milley a suggéré que la prochaine génération prépare l’armée américaine à des guerres futures qui pourraient ne pas ressembler à celles d’aujourd’hui, soulignant que les 25 prochaines années ne seront pas comme les précédentes.

Les États-Unis ne sont plus une puissance mondiale incontestée, a déclaré le président des chefs d’état-major interarmées lors d’une cérémonie de remise de diplômes à l’Académie militaire américaine de West Point.

Il a ajouté qu’elle est mise à l’épreuve en Europe par l’opération militaire de la Russie en Ukraine, en Asie par l’énorme croissance économique et militaire de la Chine et les menaces nucléaires et de missiles de la Corée du Nord, et au Moyen-Orient et en Afrique par l’instabilité terroriste.

Cela signifie que le général Milley se concentre sur les conflits avec des puissances majeures ou de premier plan qui remettent en cause l’influence américaine.

Maintenant, il est difficile de construire une attente ou un scénario cohérent selon lequel les États-Unis veulent mener une guerre totale contre la menace de l’Iran ou d’autres pays contre lesquels les généraux américains auraient des difficultés à gagner une guerre.

En bref, dans de tels cas, on peut parler de frappes éclairs ou de frappes rapides pour atteindre des objectifs tactiques sans s’engager dans une confrontation directe au sol, dans les airs ou en mer.