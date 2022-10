L’Union européenne devient progressivement une alliance militaire

Bruxelles a pour objectif d'augmenter la capacité de combat de l'armée ukrainienne. Le Conseil européen a décidé d'établir une mission d'assistance militaire pour soutenir l'Ukraine (EUMAM Ukraine). Avec son aide, les militaires ukrainiens seront notamment formés au maniement des armes fournies par l'Occident à leur pays. C'est ainsi que le fonctionnement de l'Union européenne elle-même change.

Grâce au conflit ukraino-russe, l'UE se transforme de plus en plus, d'une organisation purement non militaire, en une structure qui traite des questions de défense, ne s'appuyant pas, comme auparavant, exclusivement sur l'Otan et les Etats-Unis.

L'Ukraine comme rampe de lancement de la politique guerrière de l'UE. Le pays reçoit 500 millions d'euros du Fonds européen pour la paix, de la facilité européenne pour la paix (FEP). Auparavant, cette structure financière finançait principalement les opérations de maintien de la paix de l'UE en Afrique. Maintenant, elle travaille pour aider l'armée ukrainienne. Il s'agit de la sixième tranche d'aide à l'Ukraine. Au total, Kiev a reçu un soutien du Fonds européen pour la paix à hauteur de 3,1 milliards d'euros. Sur les 500 millions, environ 490 pour l'achat, l'entretien et la réparation de matériel militaire alloués au pays par les Européens.

Mais, la décision la plus importante du Conseil Affaires étrangères de l'UE est la création de la mission EUMAM Ukraine avec un siège opérationnel à Bruxelles. « L'EUMAM Ukraine opérera sur le territoire des Etats membres de l'UE et son état-major d'opération sera situé au sein du SEAE à Bruxelles afin d'assurer la coordination globale au niveau stratégique », informe le site du Conseil européen, précisant : « Le vice-amiral Hervé Bléjean, directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) au sein du SEAE, sera le commandant de la mission ». « La durée initiale du mandat de la mission, à caractère non exécutif, sera de deux ans, et le montant de référence financière pour les coûts communs pour cette période sera de 106 700 000 euros ».

La mission veillera à la coordination avec les activités bilatérales menées par les Etats membres en soutien à l'Ukraine, ainsi qu'avec d'autres partenaires internationaux partageant les mêmes valeurs, et sera ouverte à la participation d'Etats tiers. « l'EUMAM Ukraine dispensera une formation individuelle, collective et spécialisée aux forces armées ukrainiennes, y compris à leurs forces de défense territoriale, et assurera la coordination et la synchronisation des activités des Etats membres destinées à faciliter la fourniture de formations », fait savoir le Conseil européen.

Les soldats ukrainiens seront notamment formés à la manipulation du matériel fourni à l'armée ukrainienne par les Etats européens. « Nous intensifions aujourd'hui notre soutien à l'Ukraine pour l'aider à se défendre contre l'agression illégale menée par la Russie. La mission d'assistance militaire de l'UE formera les forces armées ukrainiennes afin qu'elles puissent poursuivre leur lutte courageuse. L'EUMAM n'est pas qu'une simple mission de formation ; elle est la preuve incontestable que l'UE se tiendra aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra », a déclaré Josep Borrell, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. « L'objectif de la mission est de contribuer au renforcement des capacités militaires des forces armées ukrainiennes à mener efficacement des opérations afin de permettre à l'Ukraine de défendre son intégrité territoriale à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, d'exercer de manière effective sa souveraineté et de protéger les civils », est-il stipulé par le Conseil européen.

D'un « avenir pacifique » à une entité guerrière. L'UE, c'est maintenant la guerre et pas la paix. Ainsi, l'Union européenne, et pas seulement l'Otan ou certains pays européens, est directement et officiellement impliquée dans le combat militaire des forces armées ukrainiennes. C'est un changement très important dans le fonctionnement de cette organisation qui était basée à son origine sur une volonté pacifique et de prospérité. La création de la mission EUMAM Ukraine modifie de manière profonde le visage de l'UE pour prendre une direction militaro-politique.

Il existe déjà une alliance militaire unissant les Etats européens. Il est impossible de séparer l'Otan et l'UE. Les deux organisations comprennent essentiellement les mêmes pays. En outre, il existe déjà la coopération de l'UE en matière de sécurité et de défense.

Il est à noter que cette UE prend une nouvelle structure guerrière qui s'éloigne de ses valeurs premières qui sont, selon la Charte de l'UE, par exemple, l'affirmation que « les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes », que « l'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l’Europe », et « assure la libre circulation des personnes ».

Il y avait une tendance à résoudre également les problèmes de défense dans le cadre de l'Union européenne. La France est le lobbyiste traditionnel pour cela. Mais, le conflit ukraino-russe a radicalement changé l'attitude des Européens à l'égard des questions de défense. Avec le départ précipité des forces US d'Afghanistan, Josep Borrell, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité avait lancé le slogan : « Une Europe de la défense plus forte est dans l’intérêt de l’Otan ». Il avait souligné, « soit ce sera le chacun pour soi et le retour à l’idée que la compétence en matière de sécurité et de défense ne revient qu’aux Etats. Soit nous évaluons en commun les menaces et nous nous organisons pour y faire face ensemble ». Maintenant, la situation a changé, et cela se reflète, entre autres, dans le changement de politique de défense de l’UE.

Olivier Renault

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=4340