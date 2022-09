La BCE l’affirme : l’argent liquide et la vie privée doivent… disparaître !

La monnaie numérique contrôlée par les banques centrales arrive

Dans l’économie numérique, l’argent liquide n’est plus un outil utile, et une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) est la « seule solution » pour maintenir le système monétaire existant, selon un nouveau document de la Banque centrale européenne (BCE).

La banque centrale de la zone euro a récemment publié un article intitulé « L’économie de la monnaie numérique de la banque centrale ». Les auteurs ont évalué les implications pour le système financier et ont examiné la confidentialité des données et les paiements numériques.

Les chercheurs ont conclu qu’une CBDC, comme un euro numérique, serait la « seule solution » pour faciliter une « continuation en douceur » du système monétaire actuel. Malgré les craintes généralisées que les CBDC limiteraient l’offre de crédit et fonctionneraient comme une force perturbatrice sur les marchés financiers, le document a rejeté ces préoccupations comme étant infondées.

La monnaie numérique est essentielle dans une économie numérique, a noté la BCE. Puisque « l’argent liquide perd de son attrait en tant que moyen de paiement efficace », une CBDC est un outil nécessaire à installer. Bien que la recherche ait identifié les inconvénients de l’instauration d’un système monétaire numérique uniforme, tels que le rythme lent des règlements, l’évolution du marché et l’adoption, le document a noté qu’une « mise à jour numérique de l’argent liquide » est cruciale pour faire progresser « le système à deux couches de monnaie publique et privée ».

En fin de compte, l’argent liquide possède « des coûts économiques importants sans avantages évidents », de sorte que « ce n’est pas structurellement « adapté » à l’ère numérique ».

L’argent numérique pourrait générer des préoccupations en matière de confidentialité, ont averti les auteurs.

Cependant, les chercheurs disent qu’il y a un « paradoxe de la vie privée » : les consommateurs souligneront l’importance de la vie privée dans les enquêtes, mais ils donneront leurs données personnelles gratuitement ou en échange de petites récompenses.

Une femme tient des billets en euros sur cette photo prise le 30 mai 2022. (Dado Ruvic/Reuters)

« Du point de vue de la politique publique, ces observations justifient un scepticisme accru quant à la capacité des forces du marché à atteindre des niveaux efficaces de protection de la vie privée », note le rapport.

Le journal a également rejeté les cryptomonnaies et les stablecoins, les qualifiant de « menace pour la souveraineté monétaire ». Il a accueilli le groupe de travail sur les actifs numériques du président Joe Biden pour mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur de la cryptographie, ainsi que la myriade d’autres réglementations envisagées dans le monde entier.

« Ces propositions apporteraient de nouvelles formes de monnaie numérique dans le périmètre réglementaire et aideraient à répondre à certaines des principales préoccupations liées à la souveraineté monétaire et à la stabilité financière », indique le document.

L’émergence des CBDC

Partout dans le monde, de nombreux gouvernements et banques centrales ont étudié les CBDC comme successeurs potentiels ou compléments à la monnaie physique.

En janvier, par exemple, la Réserve fédérale a publié un document de travail intitulé « Money and Payments : The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation ». Il a examiné les avantages et les inconvénients d’une éventuelle CBDC américaine.

S’exprimant devant le Congrès lors de son rapport semestriel sur la politique monétaire en juin, le président de la Fed, Jerome Powell, a recommandé qu’un dollar numérique soit « quelque chose que nous devons explorer en tant que pays » qui « ne devrait pas être une chose partisane ».

« C’est une innovation financière potentielle très importante qui affectera tous les Américains », a-t-il déclaré devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. » « Notre plan est de travailler à la fois sur l’aspect politique et sur l’aspect technologique dans les années à venir et de présenter une recommandation au Congrès à un moment donné. »

Powell a ajouté que si les États-Unis devaient créer un dollar numérique, il devrait être émis par le gouvernement fédéral et non par une institution privée.

« Une question autour des CBDC est de savoir si nous voulons qu’un stablecoin privé finisse par devenir le dollar numérique ? Je pense que la réponse est non », a déclaré Powell. « Si nous voulons avoir un dollar numérique, ce devrait être de l’argent garanti par le gouvernement, pas de l’argent privé. »

Le Congrès demande une action plus rapide sur un dollar numérique. Un groupe bipartite de membres du Congrès, dirigé par les représentants Français Hill (R-Ark.) et Maxine Waters (D-Calif.), a présenté ce mois-ci un projet de loi ordonnant à la Fed d’accélérer ses travaux sur une CBDC.

« Avec des pays du monde entier en concurrence pour déployer des versions numériques de leurs propres devises, l’Amérique ne peut pas être laissée pour compte », a déclaré Waters dans un communiqué en mai avant une audience sur les avantages des risques des CBDC.

Le mois dernier, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’est faite la championne d’un euro numérique, affirmant que la numérisation de la monnaie officielle de 19 des 27 États membres de l’Union européenne pouvait « assurer » la stabilité et l’accès du public.

Un euro numérique compléterait l’argent liquide plutôt que de le remplacer, selon Lagarde. Elle a également souligné qu’une CBDC ne réussirait que si elle répondait aux besoins des consommateurs et des entreprises et veillait à ce que des mesures de protection de la vie privée soient établies dès le début.

Ceci, a co-écrit Lagarde dans un article de blog, permet de s’assurer que l’euro numérique « serve d’ancrage pour l’ensemble du système de paiement ».

Les États-Unis et l’Europe s’attaquent au yuan numérique ?

Mais alors que les États-Unis et l’Europe pourraient tenter de prendre la tête d’une question aussi critique dans le système monétaire mondial, les analystes de marché notent que les économies avancées pourraient répondre à la Chine.

Après sept ans d’étude intensive, la Banque populaire de Chine (PBoC) a libéré le yuan numérique en 2021. Le e-yuan est une CBDC qui tente de remplacer une partie de l’argent liquide actuellement en circulation, car de moins en moins de consommateurs chinois utilisent de l’argent physique. On estime que l’argent liquide représentera environ un quart des transactions dans les points de vente en 2020, contre près de 75 % en 2012.

Certains affirment que Pékin cherche à démanteler le système monétaire mondial, mais les responsables disent le contraire.

S’exprimant lors d’un forum à Shanghai en décembre 2020, l’ancien chef de la PBoC, Zhou Xiaochuan, a noté que la technologie était l’objectif principal, et non la suprématie monétaire. Cependant, Richard Turrin, auteur de « Cashless : China’s Digital Currency Revolution », a déclaré à CNBC en mars qu’un yuan numérique pourrait défier le billet vert dans les règlements commerciaux internationaux au cours de la prochaine décennie.

« Rappelez-vous, la Chine est le plus grand pays commerçant, et vous allez voir le yuan numérique supplanter lentement le dollar lors de l’achat de choses en Chine », a-t-il déclaré. « Si nous avançons d’environ cinq à 10 ans, oui, le yuan numérique peut jouer un rôle important dans la réduction de l’utilisation du dollar dans le commerce international. »

Le yuan est devenu l’une des devises les plus populaires dans les transactions transfrontalières en 2021, représentant 2,7% des paiements mondiaux, le niveau le plus élevé en six ans, selon les statistiques de janvier de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Le dollar américain représentait plus de 40 % des transactions internationales.

Toute tentative de détrôner le dollar américain en tant que principale monnaie de réserve internationale prendrait du temps. Selon les données du Fonds monétaire international (FMI) sur la composition monétaire des réserves officielles de change (COFER), les dollars représentaient près de 60% des réserves au premier trimestre de 2022. Le yuan représentait moins de 3%.

https://geopolitique-profonde.com/