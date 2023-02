La bourse ou la vie ?

L’idée de punition se retrouve dans travaux forcés mais aussi dans travaux d’intérêt général (comme peine principale ou complémentaire), travail à la maison (sanction scolaire). Que dire de la majorité des emplois** * si l’on en croit Albert Camus : Il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir . (Le Mythe de Sisyphe)

Ce paléo-capitalisme, capitalisme fossile, a laissé des traces dans de nombreuses régions du globe, il ne s’est pas développé sur l’épanouissement par le travail. Le néolibéralisme non plus. Le travail n’est plus associé à la torture, le lien avec l’exploitation demeure, encore évident, malgré l’évolution de la société, des forces sociales, du travail lui-même.

L’époque n’est pas lointaine où il a fallu interdire par la loi le travail des enfants de moins de 8 ans et le limiter à 8 heures par jour … Dans le servage féodal, le serf et les résultats de son travail étaient propriété du maître. De même dans l’esclavage qui avec la traite, a eu un rôle important dans le développement économique de l’Occident, du Royaume-Uni notamment. (Le Monde 26 janvier 2023*) Il a été aboli progressivement en Occident au XVIII-XIX è mes siècles** mais perdure ici sous forme d’esclavage moderne .

Pour certains, le mot travail viendrait, suivant une étymologie contestée, de tripalium , instrument à 3 pals utilisé pour ferrer ou soigner les animaux et pour punir les esclaves, pour torturer… Quoi qu’il en soit, le mot travail implique la notion de peine, de douleur : travaux forcés, travail de l’accouchement… Ce n’est probablement pas l’étymologie préférée d’Emmanuel Macron qui supporte mal de voir associés travail et pénibilité et qui, pour simplifier , a supprimé 4 des 10 critères de pénibilité du travail. Il doit préférer Blanche-Neige et ses nains chantants…

L es ordonnances de 1945 ont permis le départ à la retraite à 65 ans et, en 1982, le départ est devenu possible à 60 ans avec une durée de cotisation de 37,5 ans. Depuis, de multiples coups de canif ont augmenté durée de cotisation et recul de l’âge de la retraite…

En France, l’histoire du départ à la retraite commence avec la création de La Caisse des Invalides de la Marine Royale par Colbert pour les marins en 1673 . D’autres régimes ont suivi : 1831, pensions militaires, 1853 pensions civiles des agents de l’État (départ possible à 60 ans après 30 ans de service et même 55 ans après 25 ans de service dans les travaux pénibles… Catégories à l’origine des régimes spéciaux .

Le travail est une activité humaine qui transforme les choses en vue de satisfaire des besoins, fort variables depuis les chasseurs-cueilleurs : besoins individuels ou collectifs chez des individus vivant en société : famille, village… humanité. C’est parce que la nature ne satisfait pas tous les besoins qu’il faut travailler. Le travail n’est pas recherché pour lui-même mais parce qu’il est productif. La nécessité, travailler pour vivre, a mené à la revendication d’un droit au travail et aussi à un droit du travail, souvent remis en cause depuis quelque temps. Par sa nature, sa qualité, sa participation à la satisfaction des besoins de tous, le travail peut donner un statut, une certaine considération à la personne qui travaille...

Dans les sociétés occidentales, le travail le plus pénible, le moins rémunéré, le moins considéré a été invisibilisé, exporté, salaires, charges sociales, conditions de travail, atteintes à l’environnement, par les délocalisations ou, dans une moindre mesure, par délocalisation sur place, appel à l’immigration qui a une autre avantage, social et politique, diviser les travailleurs… Le gouvernement, par le hasard du calendrier parlementaire, présente ces jours-ci des textes sur la retraite et sur l’immigration...

Les Français qui vivent plus longuement, doivent travailler plus longtemps (vivre pour travailler). Comme si le but de la vie était de travailler. Quelles que soient les conditions. Quelles qu’en soient les conséquences !

L’espérance de vie augmente depuis longtemps en France et, parallèlement, le temps de travail, journalier (les 8 heures), hebdomadaire (la semaine de 40 heures), annuel (les congés payés), a diminué, sous la pression des travailleurs et le pays n’a jamais été aussi riche. Les progrès technique, économique et social, en France et dans les pays voisins, ont toujours été liés, jusqu’ici, à la diminution du temps de travail. Depuis le XVIIIeme, la durée du tra­vail dans les pays industrialisés a été divisé par deux. (Le Monde 31 janvier 2023)

En 1930, Keynes annonçait la semaine des 15 heures.

Travailler plus ? Pour quoi ? Gagner plus ! Produire plus ! Pour qui ? Pour quoi ?

Il n’est jamais question de travailler mieux, d’améliorer les conditions de travail sans une forte pression des travailleurs. Cette situation n’est pas propre à la France mais elle la touche particulièrement. La France apparaît très mal placée et même en queue de peloton dans de nombreuses catégories. Pour plus de 43 % des Français, leur emploi implique toujours ou souvent de déplacer des charges lourdes (moins de 30 % aux Pays-Bas et 35 % en Europe). Pour plus de 57 % positions douloureuses ou fatigantes contre 43 % en Allemagne et 50 % en Europe. 45 % des Français trouvent qu’ils sont « bien payés » pour les efforts qu’ils fournissent et le travail qu’ils font contre 68 % des Allemands et 58 % des Européens. (Le Monde 29-30 janvier 2023) Sans parler des horaires de travail atypiques qui touchent 60 % des travailleurs : travail de nuit, le samedi-dimanche...

Pour gagner plus ? Dans cette période d’inflation, il n’est toujours pas question de gagner plus quand les salaires ne suivent même pas l’inflation mais de compenser ce retard par plus de travail. Pour produire plus. Pour que les entreprises, les actionnaires gagnent plus… Il suffit de lire la distribution des bénéfices pour voir que, si les actionnaires ne travaillent pas plus, leur argent travaille à leur place et les actionnaires gagnent plus ! Quel que soit le produit fabriqué. Quelle que soit son utilité. Ce qui compte, c’est le retour sur investissement. Que la production soit faite ici ou ailleurs, quelle que soient ses conséquences pour l’environnement, les travailleurs ou les consommateurs.

Selon le rapport d’Oxfam, depuis 2020, les milliardaires français ont accru leur fortune de 200 milliards, soit + 58%. Bernard Arnault possède autant que 20 millions de Français ! Les dividendes versés aux possédants du CAC 40 se sont accrus de 93% en 2021...

La crise ? Quelle crise ? La crise pour qui ?

Qui peut être en désaccord avec Bruno Le Maire sur BFM Business : Quand une entreprise est capable de verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit être capable de ver­ser une meilleure rémunération à ses salariés… C’est une ques­tion de justice. (Le Monde 27 janvier 2023)

Surtout que Bruno Le Maire est le ministre de l'Économie et des Finances d’un généreux gouvernement, au point qu’on a pu parler d’un État-providence pour les entreprises qui contribuent de moins en moins au financement collectif tout en en bénéficiant de plus en plus.

En 1995, les entreprises contribuaient à 65,2 % du financement de la Sécurité sociale, à 46,9 % en 2020… Le total des aides était de 65 milliards en 2007 et de 157 milliards en 2019, soit 6,4 % du PIB, plus 30 % du budget de l’État. (Alter-éco février 2023)

Récemment, le président de la République a affirmé que le surcroît de travail imposé aux Français contre la volonté de l’immense majorité était indispensable quand on se compare à l’Europe.

Ah, cette Europe ! Europe sociale dont il est question, périodiquement, aux élections européennes, pour le prochain traité, dans des déclarations ou des textes de principe mais concrètement...

Le social n’est pas dans les compétences européennes. Seule l’économie. Le social est surdéterminé par l’économie. Avec la politique économique libérale, l’alignement social a tendance à se faire sur le moins-disant social. Dans ce but, Macron utilise la comparaison de l’âge des retraites dans les différents pays européens. Il ne cite pas les conditions de travail dont il a été question plus haut, ni les accidents du travail, notamment les accidents mortels, alors que la France est le pays le plus mal placé en Europe***, pour promouvoir une amélioration de la sécurité des travailleurs... Les accidents n’empêchent pas la production d’augmenter. Ils en sont la rançon. [Réforme contre les (futurs) retraités]

Présenter Emmanuel Macron comme le président des riches n’est pas une caricature mais un autoportrait : c’est lui-même qui tient le crayon !

Commencer le premier quinquennat par la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) et la diminution de l’Aide personnalisée au logement (APL)… Commencer le second en s’attaquant aux retraites, tout en perfusant les entreprises assistées d’un pognon de dingue… D’autant qu’il tend aussi le micro au président pour lui offrir un porte-voix, pour être bien compris. Avec des propos méprisants et répétés à ceux qui ne sont rien, qui deviennent des travailleurs de première ou de seconde ligne en cas de besoin et se retrouvent Gros-Jean comme devant quelques mois plus tard…

La bourse des uns, la vie des autres.