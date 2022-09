La chute du bloc de l’Est. Chronologie des évènements. Première partie : les années 1985, 86 et 87

@Thérèse Proh-Ika

N.B. - Pour les États-Unis, c’est moins flagrant. La vitrine est plus belle et plus efficace pour empêcher l’accès à l’arrière boutique.

Mais après le deal passé avec Lucky Luciano pour organiser le débarquement américain en Italie, puis avec l’élection de J-K Kennedy, fils d’un des plus grands mafieux aya,t pignon sur rue, mais surtout après l’assassinat du fiston, on peut se poser des questions. Depuis, tout a été bien lissé et le bébé est redevenu présentable.