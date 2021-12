La France relance la construction de centrales nucléaires

@Clocel

Vous vous laissez influencer par la propagande des médias et des « idiots utiles » anti nucléaire.

Nous avons encore les capacités de mettre en œuvre un grand programme de construction de réacteurs nucléaires. Vous ignorez comme beaucoup que la France a développé pendant des années un très gros programme d’études de sûreté sur les réacteurs à eau et sur les « rapides à sodium ». On a ainsi étudié sous toutes les coutures les feux de sodium, les effets de la fusion des cœurs nucléaires des réacteurs, l’énergie maximum dégagée par l’accident maximum sur Super Phénix et son déroulement, on étudié les conséquences de ruptures de tubes GV ....

Mais vous avez raison l’UE est un sommet de corruption au service des grands intérêts financiers. Et l’ « écologie politique » est un des bras armé de la destruction des pays de cette « Union » qui n’en est pas une.

Il faudrait d’ailleurs que les gens réalisent que la cancel culture, la révision de l’histoire, l’imbécile théorie des genres, les dictatures climatique et sanitaire,... et l’anti nucléaire font partie d’un plan d’ensemble pour instaurer une gouvernance extra territoriale des puissances financières.

Le gros problème de tout ce montage réside dans le fait que le capitalisme financier actuel est essentiellement de nature parasitaire, si bien qu’il fait régresser l’Humanité dans son ensemble et en tue une partie d’ailleurs. Qu’il provoque de plus en plus de crises vitales comme celle de l’énergie actuellement. Et de guerres.

La survie de l’Humanité est réellement en jeu dans l’ignorance la plus totale des peuples concernés.