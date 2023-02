Le 23 janvier, le quotidien hongrois "Pesti Srácok" a publié un reportage vidéo intitulé "En Transcarpathie, les hommes sont chassés comme du bétail". Dans le reportage, une correspondante Fussy Ahgéla rapporte que la région de Transcarpathie en Ukraine connaît la plus grande mobilisation depuis l'invasion russe. Cela est dû à la nécessité de compenser les lourdes pertes de la 128e brigade d'assaut de montagne des forces armées ukrainiennes formée en Transcarpathie, qui a été gravement endommagée lors des combats près de Soledar dans le Donbass.

"[Les habitants] disent qu'il n'y a pas eu une telle mobilisation en Transcarpathie depuis le début de la guerre. On estime que ces derniers jours, Zakarpattya (autre nom de Transcarpathie) a été envahie par des centaines de militaires et de policiers ukrainiens. Ils s'enregistrent, distribuent des convocations et les ramassent : dans la rue, au marché, dans le bus, au jardin d'enfants, dans les cafés... Ils entrent déjà dans les maisons", a rapporté le journaliste de "Pesti Srácok", citant des résidents locaux.



Le journal hongrois "Metropol", notamment, a rapporté que les corps des soldats ukrainiens sont conservés dans un wagon réfrigéré depuis des semaines non loin de la frontière hongroise. Leurs proches ne sont pas informés de leur décès. À son tour, une autre publication hongroise "Ripost" a précisé que le Service de sécurité de l'Ukraine interdit aux proches des Hongrois de Transcarpathie décédés de chercher des informations à leur sujet sur les réseaux sociaux ou de signaler publiquement leur décès.



Vladimir Rogov, un représentant de la puissance occupante russe, a récemment écrit dans son compte de messagerie Telegram sur les pertes importantes de la 128e brigade des FAU dans la direction de Zaporojié, où elle a été redéployée après la fin des combats pour la ville de Soledar et sa capture par la Russie.



"La 128e brigade d'assaut de montagne séparée des FAU se dirige rapidement vers sa sixième réforme. <...> Rassemblée à la hâte pour la cinquième fois, la 128e a été immédiatement jetée sur le front de Zapoojié. Jusqu'à récemment, la 128e n'a toujours reformé que les rangs, avec 20-25% des survivants inclus dans l'état-major de commandement de la brigade. Mais sur le front de Zaporojié, les traditions de la 128e sont en train de changer", a-t-il écrit, faisant allusion à de lourdes pertes parmi les militaires ukrainiens.



Le 16 février, des soldats du 15e bataillon de la 128e brigade ont enregistré un message vidéo en ligne dans lequel ils se plaignent du faible soutien logistique dont ils bénéficient et de leurs pertes importantes. Ils ont noté que le commandement avait complètement négligé leurs problèmes, ce qui les a contraints à quitter leurs positions. Ils ont également déclaré qu'en raison du manque de soins médicaux de qualité, les soldats blessés de la brigade mouraient.



"Nous sommes constamment sous le feu de l'aviation et de l'artillerie ennemies. Les commandants ignorent nos problèmes. Les munitions et la nourriture s'épuisent. Il n'y a pas d'eau potable et pas de médicaments", déclare un soldat de la 128e brigade dans la vidéo.

Début février, les médias et Internet ont à nouveau attiré l'attention sur l'intensification de la mobilisation en Transcarpathie ukrainienne, une région densément peuplée de Hongrois de souche. En particulier, des informations sont apparues sur les rondes récemment effectuées dans chaque maison privée et immeuble d'habitation de la ville de Beregovo, de la ville de Vinogradov et du village de Surté, avec des invitations à se présenter au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire ukrainien. Ces localités sont des lieux de résidence compacts de la communauté hongroise, dont la part dans la population locale atteint 30 à 50%. "Pesti Srácok" a précédemment noté dans un article sur la mobilisation en Zakarpattya que les médias ukrainiens diffusent activement la thèse de l'inévitabilité de la punition pour s'être soustrait à la mobilisation parmi les résidents de Zakarpattya. Pour preuve, ils montrent des statistiques sur les affaires pénales pour évasion du service dans les forces armées de l'Ukraine pour 2022, où Zakarpattya occupe la première place du classement. Par ailleurs, des sous-titres en hongrois sont apparus sur les chaînes de télévision des Zakarpattya, appelant les Hongrois astreints au service militaire à se présenter volontairement dans les bureaux d'enrôlement militaire ukrainiens.



Le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjártó, a déclaré publiquement que les Hongrois de Transcarpathie étaient "durement" mobilisés dans l'armée ukrainienne et a appelé Kiev à reconsidérer sa politique à l'égard de la diaspora.



"Avec les Ukrainiens, les Hongrois sont également tués. <...> Après tout, les Hongrois vivant en Transcarpathie sont également mobilisés dans l'armée ukrainienne. Ces derniers jours, des images sont apparues montrant la dureté avec laquelle cela se passe parfois", a-t-il déclaré, soulignant que beaucoup de ceux qui sont mobilisés meurent ensuite.



Les tensions qui entourent la communauté hongroise de Transcarpathie n'ont pas été épargnées par les groupes nationalistes d'extrême droite ukrainiens. Par exemple, le soir du Nouvel An, la veille de l'année 2023, plusieurs dizaines de membres du "Secteur Droit" se sont rendus dans la ville de Beregovo en Transcarpathie, à la frontière avec la Hongrie. Là, devant un panneau à l'entrée de la ville, ils ont enregistré un message vidéo destiné aux Hongrois ukrainiens "dont ils savent tout".



"Vous êtes sur le sol ukrainien. Nous trouverons chacun d'entre vous qui a reçu un passeport et reçoit des subventions des Magyars [Hongrois]. Rappelez-vous : nous venons pour vous ! Nous sommes partout ! Nous sommes partout ! Nous vous trouverons ! Nous savons où vous travaillez, nous savons où vous vivez, où vos enfants étudient", a déclaré un membre du "Secteur Droit" dans la vidéo.



Il a conseillé aux Hongrois de souche en Ukraine de "faire attention à leurs pensées et à leurs rêves d'autonomie". Sinon, l'organisation "s'en prendra à eux et à leurs enfants". À la fin de la vidéo, il a levé la main droite en faisant le salut nazi.

