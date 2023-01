La mort programmée du BAFA

Les centres de loisirs sont des espaces éducatifs de qualité. Ils contribuent à l'éveil artistique des enfants -merci Sapiens pour ton dessin- et développent les compétences physiques et créatives des enfants. Ce ne sont pas des garderies.

J'ai formé plus de 2000 animateurs pendant 15 ans, dans les formations BAFA , BAFD et formations continues.

A chaque fois j'en suis sorti heureux car ce qui formidable c'est d'accueillir des jeunes un peu déstructurés et de les transformer en huit jours en animateurs motivés, bienveillants et même enthousiastes.

Tous les mouvements d'éducation populaire qui organisent des sessions de formation BAFA ne pratiquent pas de la même façon, certains font beaucoup l'école et d'autres comme les Francas, les CEMEA ou les éclés pratiquent les méthodes actives.

On commence par être mis en situation : on joue, on court, on chante, on se défonce....Les jeunes aiment cela et c'est ainsi qu'une dynamique de groupe prend corps.

Je ne dis pas que les formateurs ne font pas des bêtises mais ils s' évaluent.

Lors d'un de mes premiers stages à Orly, j'ai bien apprécié un stagiaire ultra dynamique que j'appelais Monsieur 2000 volts.

Le BAFA s'effectue en trois parties, le stage théorique de 8 jours, le pratique de 14 jours puis l'approfondissement de 6 jours.

Après le stage pratique de cet animateur « exceptionnel », sa directrice de centre de vacances m'a pris à part lors d'une soirée pédagogique en me disant : je lui ai accordé un avis favorable parce qu'il est jeune et moteur mais il n'acceptait pas mon autorité car je suis une femme !

Je vous assure qu'après, dans tous les stages théoriques, j'ai insisté sur l'égalité des droits et sur l'autorité.

En BAFA, les jeunes progressent et nous aussi !

Il y a peu, j'ai commis un article, ici même, pour dénoncer l'abaissement de l'âge d'entrée en formation à 16 ans au lieu des 17. Je partage toujours ce point de vue confortée par les messages que m'ont adressés des formateurs de différentes « obédiences ».

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-bafa-a-16-ans-c-est-du-n-245312

C'est la mort programmée de la formation de qualité !?

Je ne pensais pas que je ne dénonçais que la partie émergée de l'iceberg des abandons.

Aujourd'hui en inscrivant mon petit fils !? -le temps passe vite- je n'ai trouvé pour février 2023 en Ile de France aucun stage première partie en internat.

Ils sont tous en demi pension, plus aucun proposé par l'un des grands mouvements d'éducation populaire n'est en internat.

Un responsable que j'ai eu au bout du film m'a expliqué la situation ; les coûts des locations des hébergements ont connu une hausse vertigineuse et comme le nombre de stagiaires a chuté nous sommes contraints de changer notre formule.

Cette explication se tient et en plus des organismes, véritables entreprises se sont mis sur le créneau pour faire du fric.

Ne trouvant pas de stage en demi pension près du domicile du futur stagiaire, je me suis tourné sur une formation proposée par un mouvement d'éducation ami qui organise pendant les vacances de printemps une formation en externat, donc sans restauration.... ! Il fallait le faire, ils l'ont fait !

Où va t-on si les animateurs ne peuvent pas vivre un internat... C'est là que l'on apprend la vie collective et c'est le soir, en veillée que se construit la dynamique d'une formation.

Si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à cette mort programmée des stages BAFA de qualité, on va voir de nouvelles évolutions économiques comme la réduction du nombre de jours de formation dite théorique.

Un de mes amis m'a dit en forme de boutade :

« bientôt pour être animateur, il suffira d'avoir fait comme enfant quelques jours de patronage ».

Ce n'est qu'une boutade ? A voir.

Ce qui m'étonne et me navre c'est qu'il n'y ait pas une réaction des grandes associations éducatives car toute cette destruction remet en cause des dizaines d'années d'action des mouvements d'éducation populaire pour que les temps péri et post scolaires soient reconnus comme des espaces éducatifs de qualité et non comme des garderies.

IL EST PLUS QUE TEMPS DE RESISTER !

Jean-François Chalot