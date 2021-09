La peopolisation est devenue un outil de com’ indispensable pour les politiques ?

Les élites françaises comme celles du monde entier semblent ne plus pouvoir se passer de ce voyeurisme autorisé, organisé par la presse people. De nos jours les clichés volés des femmes et des hommes politiques se font plutôt rares. Inutile la plupart du temps de risquer un coûteux procès, puisque les élus et ceux qui voudraient devenir calife à la place du calife, offrent volontiers une image romancée de leur intimité imprimée sur papier glacé aux magazines d'indiscrétions. Qui imaginerait le Général se laisser photographier dans cette position...

Pourquoi donc un politique expose tant sa vie privée, familiale et même intime, au soleil des médias. Tout simplement puisque tout le monde le fait, comme si montrer son nombril à la population était devenu un mal nécessaire pour tenter de séduire de potentiels électeurs. Car, un programme électoral que si peu de gens lisent en entier n'est plus suffisant de nos jours. Il faut en plus une jolie mise en scène pour séduire les Français, qui comme le disait Ségolène Royal, ne lisent pas tous Le Monde. Par contre, ils regardent Hanouna avec ravissement et enrichissent leurs idées politiques sur les réseaux sociaux, sur Paris Match et d'autres titres de la presse people.

En France, mais aussi dans d'autres pays, le monde politique rencontre une défiance extraordinaire de la part des citoyens. Un état d'esprit qui ne date pas d'aujourd'hui. La presse people est donc considérée comme un moyen pour se rapprocher du peuple des votants. Cependant, il semblerait que le résultat de la starisation de nos représentants provoque parfois l'inverse de l'effet recherché, pour l'exemple, le bling bling de Sarkozy.

Pour autant, on ne reviendra sans doute pas en arrière et le couple Macron continuera à solliciter les précieux conseils de leur amie "Mimi".

Un homme sur un scooter qui va à la rencontre de sa maîtresse, quoi de plus banal. Sauf lorsque l'homme en question est le président de la République piégé par un paparazzi. La suite nous la connaissons, un mandat interminable autant que désastreux, sauf pour le média Closer qui "a vendu plus de 300 000 numéros. Le journal était même en rupture de stock dès 11 heures le matin même, dans une partie des kiosques parisiens". Passons vite sur cette piteuse et douloureuse aventure que les écoliers n'apprendront heureusement pas en cours d'Histoire.

Dans quelques mois se déroulera l'élection présidentielle. Un deuxième mandat ne se gagne pas chez Match, Voici ou Gala, mais il peut s'y perdre. En fait, personne ne sait vraiment quelle influence peut avoir sur les électeurs les magazines people, peut-être aucun. En réalité, qui s'intéresse encore à la love story d'Emmanuel et Brigitte Macron ? Tout le monde ou presque sans toujours oser le dire et le plus souvent en mal et pour se moquer.

Maintenant, qui gagnera l'élection présidentielle ? Peut-être que le Canard enchaîné pourrait répondre à cette question !