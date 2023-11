La peste brune de l’extrême droite et le choléra du sionisme : Les Français musulmans dans la tourmente

« Celui qui touche, à un cheveu d´un Juif, touche à la République ».

Jacques Chirac

« Hier à l'aube, les juifs de Paris ont été arrêtés. Les vieux, les femmes et les enfants. En exil comme nous, travailleurs comme nous. Ils sont nos frères. Leurs enfants sont comme nos propres enfants.- ammarach nagh. Celui qui rencontre un de ses enfants doit lui donner un abri et la protection des enfants aussi longtemps que le malheur - ou le chagrin - durera. Oh, l'homme de mon pays, votre coeur est généreux. »

Tract rédigé en tamazigh circulant parmi les émigrés algériens kabyles lors de la rafle des juifs le 16 juillet 1942 à Paris.

Résumé

Une atmosphère de moisi et de clair obscur propice à l’apparition de monstres en l’occurrence la bête de l’intolérance, la peste brune que des élites politiques des médias de la haute finance sont en train de créer pour allumer des contre feux visant à masquer les crimes qui se déroulent contre l’humanité. Cette contribution se veut œcuménique pour rappeler aux Françaises et Français quelles que soient leur espérance religieuse, chrétiens, juifs musulmans athées que la France se fourvoie en écoutant les sirènes visant à diaboliser les Français musulmans pour en faire des Français entièrement à part, les détachant du corps social pour une cause qui a pervertit, celle d’une humanité est devenue par la force des glissements sémantiques continus celle de défendre un Etat sioniste dans ses actions.

L'atmosphère de chape de plomb qui pèse sur toute intelligence qui veut s´affranchir du diktat des bien-pensants en France d´obédience israélienne en France font de l´impunité d´Israël, sur le terrain et dans le discours, un combat de tous les instants au point de traquer tout ce qui se dit sur les Juifs et Israël. Naturellement on ne doit en parler qu´en louanges, en choisissant bien les termes, sinon on s´expose à la grosse artillerie. Pourtant il ne devrait pas y avoir de problèmes entre les musulmans et les juifs à l’ombre des lois d’une République équidistante des espérances religieuses comme nous allons le montrer

L’atmosphère délétère actuelle en France

Le conflit opposant un mouvement de la résistance palestinienne et l’Etat israélien s’est invité dans toutes les capitales occidentales. La position des gouvernants a été de ne pas exacerbé les tensions en permettant aux citoyen (ne)s de manifester aussi bien pour la cause palestinienne comme ce fut le cas au Royaume Uni (300.000 manifestants le 11 /11)aux Etats Unis en Espagne sans heurt particulier. En Italie des rassemblements autorisés ont eu lieu à Milan, Bari, Venise ou encore Turin Tel ne fut pas le cas au départ où en France la manifestation pro-palestinienne avant que le Conseil d’Etat ne l’autorise.

Cela a amené dans l’intervalle des réactions regrettables de citoyens français musulmans accusés d’actes désignés antisémites exacerbés devant les émissions d’une rare partialité et intolérance où des Zemmour et autres Messiha jaillis du néant s’en donnèrent à cœur joie sur ces français dont les parents ont sauvé les juifs de France abandonnés par les Français sous Vichy Une comptabilité obscure nous donne chaque jour le nombre d’actes classés antisémites mais pas un mot sur le versant d’une comptabilité pour l’islamophobie. Cette atmosphère empoisonnée est dénoncée par le recteur de la mosquée de Paris qui : « dénonce le poids deux mesures qui a remis une lettre au président de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique (Arcom), Roch-Olivier Maistre, dans laquelle il l'informe de l'inquiétude des musulmans de France de la libération et de la banalisation d'une parole antimusulmane dans les médias et lui demande de prendre les mesures adéquates. Dans ce communiqué, la Grande mosquée de Paris se dit « extrêmement préoccupée ». Elle s'est alarmée, vendredi 3 novembre, de la « libération progressive » d'une parole « raciste et haineuse contre les musulmans de France », Cette recrudescence « met à mal la coexistence religieuse et aggrave dangereusement les tensions dans notre pays, à l'heure du drame insoutenable qui se déroule au Proche-Orient » (1)

Quelques rappels utiles sur l’antisémitisme

Comme lui sur l’Encyclopédie Wikipédia : « L’antisémitisme étymologiquement –contre Sem ancêtre des peuples sémitiques est la discrimination et l'hostilité manifestées à l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou supposément racial. ce terme pourrait s'appliquer aux peuples sémites parlant l’une des langues sémitiques (comme l'arabe ou l'amharique) Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluent divers préjugés, des allégations, des mesures discriminatoires ou d’exclusion socio-économique, des expulsions. En 1860 l'intellectuel juif autrichien Moritz Steinschneider utilise dans l'expression « préjugés antisémites » (« antisemitische Vorurteile »), afin de railler les idées d'Ernest Renan qui affuble les « peuples sémites » de tares culturelles et spirituelles » Antisémitisme : Encyclopédie Wikipédia

Mais les fondements de la haine est plus ancien. On connait la position de l’Eglise depuis 2000 ans envers les déicides et par conséquent ils sont partout diabolisés en Europe Cette petite information en forme de piqure de rappel sur la condition des juifs à la fin du XVIIIe siècle dans toute l’Europe En France : « En 1785 l’abbé Grégoire prend courageusement leur défense alors qu'ils sont l'objet d'un ostracisme complet et subissent en permanence des humiliations sans nombre, soumis qu'ils sont à de fortes taxes particulières et innombrables qui les maintiennent dans la pauvreté, à des réglementations draconiennes qui limitent leurs déplacements, les enferment impitoyablement dans d'étroits ghettos, les empêchent de se rendre acquéreurs de la terre pour devenir agriculteurs ou d'exercer la plupart des professions, les marquent encore, par exemple, par des contraintes vestimentaires qui les mettent au ban de la société chrétienne. Pour Grégoire, il est grand temps de " régénérer " les juifs afin qu'ils puissent devenir à leur tour des citoyens Rejetant l'antisémitisme d'un Voltaire ou d'un Holbach, il retrouve l'inspiration de Montesquieu pour accuser les conditions sociales de la déchéance des juifs » (2)

L’Algérie au secours de la France coloniale

Rien de tel avec les Algériens .Il est bon de rappeler ce que furent les ancêtres de ces Français musulmans traités de cinquième colonne par des prophètes de malheur qui font dans la diversion. Le compagnonnage douloureux avec la France, a commencé il y a bientôt deux siècles Des Algériens furent recrutés dans les troupes françaises depuis 1837 Ils furent envoyés lors la guerre du Levant en 1865 Ensuite, ce fut la guerre de Crimée, la guerre de 1870 : Après le cauchemar de Verdun et du Chemin des Dames, des milliers d'Algériens y laissèrent leur vie. Du fait de la conscription obligatoire, pratiquement chaque famille eut un soldat engagé, qui mourut ou qui revint gazé ou traumatisé à vie. (3)

En guise de reconnaissance, pour ces tirailleurs qui constitueront le prolétariat une mosquée à été construite à Paris Le philosophe Jean Baubérot dans une lettre célèbre à Nicolas Sarlozy quand il créa le ministère de l’émigration censé décider qui est français écrit : « Pour être concret, je vais te raconter l´histoire de France en la reliant à ma propre histoire d´ancien Français, du temps où toi, tu ne l´étais pas encore. Pendant la guerre 1914-1918, mon arrière-grand-père est mort au front, Car nous avons été environ 100.000, oui cent mille, musulmans à mourir au combat pour la France. Nous étions déjà tellement « arrivés » en France, que nous y sommes morts ! Ma famille y était venue, à cette occasion, et elle y est restée. A Paris, précisément. Comme nous commencions à être assez nombreux, la République laïque a eu une très bonne idée : construire une mosquée, avec un beau minaret bien sûr. Elle avait décidé, en 1905, de « garantir le libre exercice du culte ». « Garantir », c´est plus que respecter. Pourquoi passes-tu tant de temps, dans ton texte, à nous parler des minarets ? (...) Je vais t´étonner Nicolas, les laïques, ils aimaient bien les minarets. Quand on a posé la 1ère pierre de la mosquée, le maréchal Lyautey a fait un très beau discours. Il a déclaré : « Quand s´érigera le minaret que vous allez construire, il montera vers le beau ciel de l´Ile de France qu´une prière de plus dont les tours catholiques de Notre-Dame ne seront point jalouses. » (4)

Bien plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, les troupes coloniales furent, placées en première ligne, elles payèrent un très lourd tribut lors des combats de mai et juin 1940 en débarquant en Italie et en remontant vers le Nord elles furent bloquées à Monte Cassino. Les tirailleurs algériens et marocains défoncèrent, au prix de pertes très lourdes, les lignes allemandes le 22 mai 1944. Par la suite, sous le commandement du général de Lattre de Tassigny, 260.000 soldats, majoritairement nord-africains, débarquent en Provence et libèrent Toulon et Marseille le 15 août 1944. Il y eut 140.000 soldats algériens. Il y eut 14.000 morts et 42.000 blessés. Ce sont, en partie, ces soldats qui revinrent ensuite au pays, pour voir leurs familles massacrées un jour de mai 1945.. » (5).

Rappel de l’apport des émigrés qui ont sauvé les Juifs de France des grilles du 3e Reich

Il est connu que l’âge d’or de la diaspora juive sera celui vécu pendant plusieurs siècles en Andalousie terre d’Islam. Les Juifs étaient très proches des souverains, ils occupaient les postes prestigieux. Moussa Maimonide la référence religieuse du judaïsme écrivit son livre majeur dans cette terre d’Islam en arabe : « Dalil al Haïrine », ‘le Livre des égarés » Les Juifs ont vécu près d 2000 ans avec les Algériens sans problème majeur jusqu’à l’avènement des décrets pris par Adolphe Isaac Crémieux pris sans consultation, la France était dans le creux de la vague avec son conflit avec l’Allemagne. Du même coup les Indigènes algériens furent astreints au code de l’indigénat

Pour la période "récente" après l’avènement de l’Etat Français, Vichy annule les décrets Crémieux et les Juifs de France furent les victimes de tentative de déportation Le 16 juillet 1942, la police de Paris a entrepris d'arrêter 28.000 juifs sur les ordres du gouvernement français collaborationniste de Vichy. Plus de 4000 enfants âgés de 2 à 16 ans ont été parmi les personnes arrêtées. Le deuxième jour, un tract a été distribué à travers les hôtels misérables où vivaient les travailleurs algériens immigrés. Le tract, en tamazight, a été lu à voix haute pour les hommes pour la plupart analphabètes « Ammarracdh nnagh » « Comme nos enfants » Que dire de ces émigrés qui, malgré leurs conditions sociales désastreuses, eurent le courage de risquer leur vie pour sauver des Français juifs abandonnés par tous du fait de la répression allemande. Le tract suivant résume mieux que cent discours l'empathie de ces, « Justes ». Nous lisons « Hier à l'aube, les juifs de Paris ont été arrêtés. Les vieux, les femmes et les enfants. Ils sont nos frères Leurs enfants sont comme nos propres enfants - « ammarach nagh » Ce tract rédigé en tamazigh circulait parmi les émigrés algériens kabyles lors de la rafle des juifs » (6).

Dans cet ordre le film réalisé par le cinéaste Ismaël Ferroukhi Les hommes libres, l'histoire oubliée des Arabes occupés. raconte ces « invisibles » de Paris sous l'Occupation . Pour montrer comment 100.000 Algériens de Paris ont traversé la Seconde Guerre mondiale. « Les 100.000 Algériens qui vivaient à Paris sous l'Occupation font partie d'une immigration ouvrière extrêmement pauvre, écrasée socialement Ils ne sont ni des Algériens - puisque l'Algérie, c'était la France - ni des Français. Ils n'ont pas le statut de citoyens français. Ils sont arrivés en France bien avant le début de la guerre. Ces « invisibles » étaient venus se battre pour la France à Verdun et qu'ils y ont fait souche, défendirent la France devenus tirailleurs pendant les guerres de 14 -18 et la guerre 39-45 puis restèrent et la reconstruiront pendant les Trente Glorieuses, la France avait besoin des « tirailleurs bétons » jusqu'au jour où Giscard d'Estaing décide de les « expulser ».

Comme écrit Aurélie Champagne : : « En 1926, quand la Mosquée de Paris est inaugurée, il y a déjà une forte présence d'Algériens à Paris. Si Kaddour Benghabrit, : est recteur, c'est un homme de foi, mais Dans Les Hommes libres, Benghabrit ne protège pas seulement les membres de sa communauté - alors que « tout le monde de gauche et l'univers syndical n'existent plus, que plus rien n'existe ». A part le préfet Jean Moulin qui a refusé d'obéir, tous les préfets et toutes les institutions ont accepté de collaborer. » Si Kaddour Ben Ghabrit, aura dirigé ce lieu religieux durant la période d'Occupation. (7)

Dans le même ordre un documentaire de 29 minutes intitulé La Mosquée de Paris, une résistance oubliée Derri Berkani rapporte que durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la France par l'Allemagne nazie, la Mosquée de Paris sert de lieu de résistance pour les musulmans vivant en France. Les Algériens du FTP (Francs-tireurs partisans) avaient pour mission de secourir et de protéger les parachutistes britanniques et de leur trouver un abri. Les FTP ont par la suite, porté assistance à des familles juives, des familles qu'ils connaissaient, ou à la demande d'amis, en les hébergeant dans la mosquée, en attente que des papiers leur soient fournis pour se rendre en zone libre ou franchir la Méditerranée pour rejoindre le Maghreb. Le docteur Assouline a comptabilisé 1600 cartes alimentaires qu'il avait fournies à la Mosquée de Paris pour les juifs qui y avaient trouvé refuge. A la mosquée, il n'y avait pas de limite à l'hébergement (1732 personnes au total de 40 à 44, Des employés de la Mosquée de Paris établirent une série de faux documents, rédigés en graphie turque ancienne, et sauvèrent ainsi une centaine de personnes. Ces faits sont relevés dans l'ouvrage d'Annie Benveniste : « Le Bosphore à la Roquette ».(8)

Le témoignage d'Annette Herskovits, elle-même « enfant cachée », lors de la Seconde Guerre mondiale. Est édifiant : « La Mosquée était le lieu de résistance composé de personnes issues de la région montagneuse de l'Algérie, la Kabylie. Le réseau kabyle communique dans leur langue, le berbère, le tamazight, ce qui rendait presque impossible l'infiltration. L'accès aux égouts de Paris était situé directement sous la mosquée, ce qui a fourni une voie pour s'échapper. (...) Une femme a témoigné être sortie de Paris sur une péniche, un Kabyle, tenant la barre a pris des fugitifs cachés dans sa cargaison pour le sud de la France. Ainsi de là, les fugitifs pouvaient être introduits clandestinement en Algérie ou en Espagne. (9)

L’empathie des musulmans pour l'humanité

Pour comprendre cette empathie naturelle des musulmans envers le genre humain et montrer que ce qui est arrivé en 39-45 n'est pas une singularité. Rappelons que pendant les émeutes fomentées en sous-main par l'Angleterre et la France, L’Emir Abdelkader exilé à Damas sauve des milliers de chrétiens d'une mort certaine. On lui signale un établissement des soeurs de la charité où vivent 400 enfants en fort danger. Il s'y rend et ramène 6 prêtres, 11 soeurs et les 400 enfants. Les soldats de l'Émir les escortent et repoussent à coups de crosse les émeutiers déchaînés. Les chrétiens, tant qu'un seul de ces vaillants soldats qui m'entourent sera debout, vous ne les aurez pas, ils sont mes hôtes. »(10)

On sait que la Turquie fut sommée de livrer les juifs. Nous voulons rapporter le travail admirable d'un consul turc en France. « Niel Arbel, le fils de Beli Arbel, consul général de Turquie de passage à Bastia.(...) La Corse pour Niel Arbel c'est comme un souvenir d'enfance (...)C'était en mars 1942. Son père Beli Arbel exerçait alors les fonctions de consul général de Turquie à Marseille. « Un jour, quelqu'un que je ne connaissais pas est venu voir mon père et lui a dit qu'il fallait qu'il se rende en Corse. » Beli Arbel part sans hésiter et traverse la mer avec sa femme et son fils. (..) Alors qu'il vient d'arriver en Corse en ce printemps 1942. Dans sa serviette, des passeports vierges à l'intention des juifs de Corse qui devront faire l'objet d'une mesure de comptage par les autorités de Vichy. Or, du fait que la Turquie reste neutre dans le conflit, les juifs devenus citoyens turcs par naturalisation se retrouvent de facto « immunisés » par ce passeport dûment délivré par le consulat général de Marseille. Dans son journal, Pïerre-Henry Rix, le sous-préfet de Bastia, indique qu'il avait fait part au consul de Turquie de « certaines menaces » pesant sur les Israélites de son arrondissement. Tous les juifs de la région de Bastia deviennent Ottomans « (...) Le consul Beli Arbel disposait également de laissez-passer turcs pour traiter les cas les plus urgents. Niel Arbel, le fils du consul, se dit fier de l'attitude de son père durant la guerre. Car « celui qui sauve une vie, sauve l'humanité toute entière. »(11)

Le Maghreb a fait son devoir vis-à-vis des juifs, notamment maghrébins. Il en sera de même en Algérie où les Algériens n’ont pas participé aux exactions l’Etat français, farouchement antisémite et partisan d’un empire colonial autoritaire, a rabaissé les juifs au rang d’« indigènes ». Malgré ses efforts pour diviser juifs et musulmans, le régime autoritaire en place à Alger n’y parvient pas. « En ôtant leurs droits aux juifs, vous n’accordez aux musulmans aucun droit nouveau. L’égalité que vous venez de réaliser entre juifs et musulmans est une égalité par le bas », déclare, en mars 1941, Messali Hadj, leader du courant indépendantiste » (12).

On dit que : « Mohammed V était consterné par les lois raciales de Vichy. « Je n'approuve nullement les nouvelles lois anti-juives et je refuse de m'associer à une mesure que je désapprouve. Il n'y a pas de juifs il n'y a que des sujets marocains », avait répondu le roi au représentant de la France de Vichy. Préparez 150 étoiles de David, car c’est toute la royauté qui est concernée rappelle Serge Berdugo » (13).

On remarquera qu’ outre le sauvetage des juifs, ces émigrés « invisibles » faisaient partie de la Résistance. n'ont que faire de la reconnaissance en tant que « justes ; tsadikin » de la part de Yad Vashem. Ils ont fait leur travail dignement en accord avec leur honneur et leur religion.

Voyage au pays de l’intolérance : Judéomanie versus islamophobie

On sait que Marine Le Pen a fait de l’islam une croisade permanente… Etonnant volte Quand on relit les propos de Jean-Marie Le Pen à l’Assemblée… en 1958 : « Ce qu'il faut dire aux Algériens, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. J'affirme que, dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant musulman un citoyen français complet. Bien au contraire, sur l'essentiel, ses préceptes sont les mêmes que ceux de la religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne que de race française » (14)

La « judéomanie » est un concept du à Jean Robin « La judéomanie est l´admiration outrée pour la communauté juive, qui génère de l´antisémitisme par retour de boomerang. En d´autres termes, la judéomanie permet de qualifier la discrimination positive dont la communauté juive est l´objet en France, et comment ce qui peut a priori apparaître comme un privilège se révèle en fait être un piège pour les juifs de France. » (15).

La seule réponse explicative est tout simplement qu´en France, en ce début de XXIe siècle, la dénommée ´élite´ (politique, médiatique, économique, artistique) est désormais composée, dans sa majeure partie, de membres de la communauté juive... La communauté juive a toujours été influente, mais jamais à ce point. Il est difficile de critiquer aujourd´hui un juif sans être taxé d´antisémitisme en effet. Comment marche cette « mécanique de la traque, de l´admonestation voire de la diabolisation, l´un des rouages les plus efficaces- hormis tous les intellectuels aux bons postes et le maillage des médias lourds, est le CRIF ? Ainsi depuis plus de vingt ans, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), convoque chaque année le pouvoir politique français pour l´admonester et lui adresser quelques rares satisfécits dans un océan de reproches. Mais au fil des ans, le tranquille dîner s´est transformé, selon l´expression utilisée par Alain Finkielkraut, en un véritable « tribunal dînatoire ». (16)

"Le CRIF sait qu´il joue sur un amalgame qui fonctionne bien en Europe et particulièrement en France : toute critique d´Israël est un acte antisémite. Certains trouvent cela « normal », « l´attachement à Israël faisant partie de l´identité juive ». Souvenons-nous de l´abbé Pierre qui eut le malheur de dire que l´extermination a été mise en oeuvre par le peuple juif dans le Livre de Josué Souvenons-nous de Pascal Boniface, directeur de l´Institut des relations qui eut la maladresse d´écrire un papier où il s´interrogeait : « Peut-on critiquer Israël ? ». Le comédien Dieudonné a littéralement été descendu en flammes et n´a plus de visibilité médiatique... Point d´orgue et comble d´ironie, de la terreur des hommes politiques et des médias on se souvient de l´affaire du RER, une mythomane se déchire la robe et se lacère et attribue cela aux beurs. Dans l´heure qui suit tout le landerneau français, Jacques Chirac en tête a réagi par allégeance : « Celui qui touche, dit-il, à un cheveu d´un Juif, touche à la République ». Ce fut un canular, les beurs diabolisés n´eurent jamais droit aux excuses pour avoir été injustement. Accusés"(16).

Tout y est : ! Israël est une nation qui appartient à la civilisation occidentale qu´il faut défendre même si pour cela la France y perd son âme. Rien à voir avec la politique « arabe » de la France magistralement exprimée par de Gaulle. Ecoutons le : « . (…). Nous avions repris avec les peuples arabes d´Orient la même politique d´amitié, de coopération, qui avait été pendant des siècles celle de la France, dans cette partie du monde et dont la raison et le sentiment font qu´elle doit être, aujourd´hui, une des bases fondamentales de notre action extérieure (...) À la faveur de l´expédition franco-britannique de Suez, on avait vu apparaître en effet un État d´Israël guerrier et résolu à s´agrandir. Ensuite, l´action qu´il menait pour doubler sa population par l´immigration de nouveaux éléments, donnait à penser que le territoire qu´il avait acquis ne lui suffirait pas longtemps et qu´il serait porté, pour l´agrandir, à utiliser toute occasion qui se présenterait. « les Juifs, jusqu´alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu´ils avaient été de tout temps, c´est-à-dire un peuple d´élite, sûr de lui-même et dominateur .(17)

Marche contre l’antisémitisme en France : le grand malaise

« La France écrit Ryad Hammadi va-t-elle franchir un nouveau pas sur la voie périlleuse de la banalisation de l’extrême-droite avec la marche contre l’antisémitisme du dimanche à Paris Depuis l’appel à cette manifestation lancé par les présidents des deux chambres du Parlement, l’annonce de la participation de deux figures de ce courant politique, Marine Le Pen et Eric Zemmour, suscite un grand malaise en France, pour deux principales raisons. La première est que ça sera la première fois dans l’histoire de ce pays que l’extrême-droite va défiler côte-à-côte avec le gouvernement. Cela ne s’est jamais produit, comme le rappelle l’éditorialiste Jean-Michel Aphatie. Ce serait une première depuis 1875, date de la fondation de la République, précise-t-il. Cela met « terriblement mal à l’aise », a souligné le journaliste sur Quotidien de TMC qui rappelle, comme beaucoup en France, que le Rassemblement national, ex-Front national, a été fondé par un homme « antisémite Voir Marine Le Pen dans une manifestation contre l’antisémitisme c’est quand même énorme » et « embarrassant », d’autant plus que « l’antisémitisme du RN aujourd’hui est fondé sur une pensée antimusulmane » (18)

« La Première ministre Elisabeth Borne y sera. Néanmoins, le gouvernement a clairement signifié par la voix de son porte-parole Olivier Véran que le RN « n’a pas sa place » dans cette manifestation. A gauche, c’est le rejet unanime de la participation de l’extrême-droite. Même si le Parti socialiste a annoncé sa participation, il a lui aussi fustigé l’éventuelle présence de Marine Le Pen et du Rassemblement national. La France Insoumise (LFI) a réitéré sa position , Jean-Luc Mélenchon l’avait qualifiée de « rendez-vous des amis du soutien inconditionnel au massacre le Conseil représentatif des institutions juives de France, ne veut pas de la présence du RN à cette marche qui risque de se transformer en une manifestation de soutien à Israël et contre les musulmans. Le CFCM a dit comprendre « la réticence » des musulmans à prendre part à la marche « aux côtés de racistes anti musulmans déclarés et assumés ». Le CFCM n’a pas donné de consigne, indiquant qu’il laissait à ses concitoyens « la libre appréciation » de marcher ou non. « Si vous voulez que les gens viennent massivement, il ne faut pas qu’ils aient l’impression d’être récupérés (…) Ça ne doit pas être un blanc-seing à la riposte israélienne », a-t-il mis en garde. (18)

La marche qui consacre le clivage en France

Finalement la marche de la division a eu lieu . Elle aurait rassembler 180.000 personnes soit 35 fois moins qu’une précédente marche en 2015 contre le terrorisme…où on a vu sur la meme ligne de départ Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahu .. Cette marche qui a été organisée aux forcepts ne peut cacher le méssage subliminal qui est celui de conforter Israël dans on entreprise criminelle s’attaquant à des personnes sans défense : Sur les 11.000 morts plus de 4000 enfants, et autant de femmes ! On comprend que beaucoup d’intellectuels à l’image de Dominique Vidal ont eu le courage de dénoncer l’amalgame antisémitisme- antisioniste. Mieux l’ancien président fondateur de médecins sans frontières MSF, né à Jerusalem a refusé de participer. Il s’en est expliqué dans une interview à TV5 Monde, considérant qu’il s’agissait d’une « marche en soutien à Israël et non une marche contre le racisme ». « Israël aujourd’hui, met en danger les juifs », considérant que non seulement Israël est « l’endroit où les juifs sont le plus en danger au monde mais met en danger les juifs du monde ». Et de poursuivre : « Attaquer des juifs en France parce qu’ils sont juifs est un acte atroce et je comprends qu’un certain nombre de juifs aient peur, de même que je comprends que des musulmans aient peur également ». Se disant choqué de l’organisation d’une « marche pour les juifs » Rony Brauman estime qu’il « devrait y avoir une marche contre toutes les formes de racisme », car « l’antisémitisme est une forme particulière de racisme ». « Je n’irai pas manifester dimanche, car je trouve que c’est totalement déséquilibré, et que dans le contexte actuel, c’est plutôt une marche en soutien à Israël qu’une marche en soutien aux juifs », a-t-il plaidé, rappelant que cette guerre est « une guerre qu’Israël mène contre les Palestiniens depuis des décennies ». (19)

Conclusion

La France, reniant ses principes, deviendra de plus en plus sectaire et glisse dangereusement vers l´ intolérance. les musulmans risquent de connaître le sort des Juifs de la première moitié du XXe siècle. Les sionistes marcheurs vont marcher pour les bombardements et l’humiliation des Palestiniens. Outre la peste brune de l’extrême droite qui a fait du combat contre l’Islam son cheval de bataille , les Français d’espérance musulmane auront devant eux un autre parti extrême autrement plus puissant et dans les ramifications et l’efficacité est planétaire ce sera le choléra avec le sionisme actif dans la plupart des pays occidentaux. Pour la première fois l’extrême droite est « acceptée » même à part dans le cortège. Le logiciel du FN devenu RN a une nouvelle cible adoubée par toute le droite et l’extrême droite avec l’accord du CRIF et des organisations juives qui défendent le sionisme ont un adversaire commun l’Islam. L’Appel à la manifestation contre l’antisémitisme peut être vu comme le moyen pour blanchir les meurtres et l’épuration ethnique des Palestiniens et plus largement les musulmans notamment les Français musulmans devenus muets et tétanisés par la nouvelle coalition extrême droite- lobby juif

Les Français musulmans qui veulent vivre en paix à l’ombre des lois de la République constatent que cette dernière a une laïcité à géométrie variable Elle « tolère » de plus en plus le sionisme qui par glissement sémantique remplace l’antisémitisme. Il semble que cet amalgame va être consacré par une loi comme proposé par une Droite qui ne veut ni peut refuser aux lobbys juifs. La France qui se dit mère des arts des armes et des lois qui se dit détentrice de la Déclaration des Droits de l’Homme est assurément en perdition morale . Les Français musulmans devenus entièrement à part deviendront par la force des choses les Juifs de la seconde guerre mondiale et des « Nuits de Cristal » seraient à Dieu ne plaise, à prévoir. A moins que la France retrouvant ses esprits consacre la laïcité, toute la laïcité , rien que la laïcité avec une République équidistante dans les fait des spiritualités et prône une démarche oecuménique où il n'y aura que des citoyens français à part entière à l'ombre des lois de la République

C'est un fait Les glissements sémantiques “antisionisme=antisémitisme” Donc, marche contre l’antisémitisme=marche contre l’antisionisme=marche pour le sionisme=marche pour la perpétuation des massacres à Gaza. « Nous l’humanité par nos manifestations partout dans le monde, nous disons Il faut stopper les massacre, le génocide et l’épuration ethnique et obliger Israël à se conformer aux droits internationaux et aussi de respecter les plus de 75 résolutions de l’ONU Cette manipulation pour blanchir les crimes de guerre et crimes contre l’humanité et en fait d'enterrer une fois de plus la cause palestinienne.

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger