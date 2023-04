La politique française est une politique de va-t-en guerre qui n’a rien d’humaniste !

Sur ces entrefaites dans la majorité du monde que les « mozarts » d’ici feignent d’ignorer) :

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim sur la nécessité d’abandonner le dollar et de créer un « FMI asiatique » :

Il n’y a aucune raison pour que la Malaisie continue de dépendre du dollar américain. Par exemple, dans nos négociations entre la Malaisie et l’Indonésie, nous soulevons la question de l’utilisation du ringgit et de la roupie. La Banque centrale de Malaisie a également proposé d’appliquer cette méthode en matière de commerce lors de visites en Chine en utilisant le ringgit et le yuan. La plus grande question concerne le Fonds monétaire asiatique et le coup d’envoi que j’ai proposé en tant que ministre des Finances et qui n’a pas été bien accueilli en Asie parce que le dollar américain était très fort à l’époque. Mais maintenant, avec la puissance économique de la Chine, du Japon, etc., je pense que cette proposition devrait être discutée, au moins en ce qui concerne le Fonds monétaire asiatique, et la possibilité d’utiliser le ringgit et la monnaie d’un autre pays dans le commerce.