La population va rétrécir...

Bonsoir @Gruni



Juste pour info, « in tempore non suspecto » soit avant la « pandémie » et l’émergence de la tyrannie « vaccinale » subséquente, le site deagel.com, spécialisé dans les marchés d’armements, projetait dans ses prévisions 2024 — depuis prudemment retirées de son site - une baisse de population bien plus drastique de la population française et généralement occidentale, du fait de l’effondrement économique de l’ensemble du bloc occidental qu’ils jugeaient imminent.

"Nombreux sont ceux qui pensent que la planète va souffrir de la surpopulation ou que nous sommes déjà beaucoup trop de terriens à épuiser notre planète. «

Qu’ils se rassurent !

Associés à Big Pharma, quelques généreux philanthropes (fondation Bill & Melinda Gates, fondation Rockefeller, Open Society Foundation, ...) bien conscients du désastre climatique engendré par approximativement 7 milliards d’excédentaires se nourrissant et polluant sans vergogne notre belle planète, et ce alors même que l’automatisation et l’informatisation de la production s’y substituent très avantageusement, 24h/24 et sans syndicats, se sont résolus à y apporter leurs solutions finales.

Et de fait, si le »grand remplacement« relevait plutôt jusqu’ici d’une mauvaise interprétation d’un »grand brassage« effectivement en cours et très joyeusement sponsorisé et organisé — à grand coups de flux migratoires constitués notamment des réfugiés aux guerres et déstabilisations menées par l’OTAN - par ces mêmes généreux philanthropes pour effacer très rapidement toute particularité ethnique, culturelle ou nationale afin de mieux imposer l’infâme bouillie d’une culture mondialiste standardisée aux normes de la Pensée Unique, l’accaparement par les gouvernants occidentaux de l’immense majorité des doses »géniques« visant à pallier leur impéritie sanitaire pourrait de fait concentrer l’effort démographique de dépopulation mondiale sur les populations occidentales, et ainsi inconsciemment mettre en place les conditions effective du grand remplacement.

En Marche vers Nulle Part, heureux soyez-vous, qui n’ajouterez nulle foi à de tels délires »complotistes« , préférant avec sagesse vous fier à la bonne parole de nos managers et de leurs experts »scientifiques" en communication !



Portez-vous bien, en vous présentant mes respectueuses salutations !