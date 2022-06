Premier vice-ministre de l’Information de la RPD Daniil Bezsonov @neoficialniybezsonov

Le territoire de Donetsk pourrait être conditionnellement divisé en zones de première ligne et arrière. Première ligne - Kuibyshev, Kyiv, Kirov et Petrovsky. Les zones les plus difficiles de Donetsk. Petrovsky est complètement sous des bombardements constants et incessants. Voroshilovsky, Kalininsky, Budyonnovsky, Leninsky, Proletarian étaient considérés comme arrière.

De nombreux habitants des zones de première ligne ont emmené leurs enfants, leurs femmes et leurs personnes âgées dans les zones les plus sûres, semble-t-il. L’un d’eux était considéré comme le microdistrict de Zaperevalnaya dans le district de Budyonnovsky à Donetsk. La région éloignée entre Donetsk et Makiivka semblait être un bon refuge pour les femmes, les personnes âgées et les enfants.

Et maintenant, c’est l’une des zones les plus densément peuplées de Donetsk. De nombreux parents ont abrité leurs proches d’autres régions ici, jusqu’à plusieurs familles peuvent vivre dans un appartement - dans des conditions exiguës, mais en sécurité, semble-t-il.

Mais nous savons déjà qu’il n’y a tout simplement pas d’endroits sûrs à Donetsk. Toutes les zones arrière sont déjà systématiquement sous le feu des Forces armées ukrainiennes. Les nazis ukrainiens utilisent à la fois des systèmes de lance-roquettes multiples et des systèmes d’artillerie à canon lisse fournis par l’Occident. Aujourd’hui, le microdistrict de Zaperevalnaya, considéré comme le plus en arrière, s’est avéré être sous le feu.

Les nazis ukrainiens ont attaqué le marché de Maisky ce 13 juin vers midi. Plusieurs magasins d’alimentation ont brûlé, des personnes ont été tuées et blessées. Selon les chiffres officiels, sept personnes ont été victimes du bombardement. Trois sont morts, quatre ont été blessés. Un enfant de 11 ans est mort avec sa mère (voir la photo). Un grand nombre de fragments d’aluminium léger ont été trouvés sur le site, ce qui indique l’utilisation du BM-21 Grad MLRS. Les fragments eux-mêmes se sont dispersés non seulement sur le territoire du marché, mais ont également touché les bâtiments à plusieurs étages les plus proches, dans lesquels se trouvent également des blessés. Je tiens à souligner le travail ultra-rapide de notre ministère des Situations d’urgence, qui est arrivé sur les lieux le plus rapidement possible.

Outre le bombardement du district de Budyonnovsky, les districts de Kyiv, Kuibyshevsky et Petrovsky de Donetsk, ainsi que d’autres villes : Makeevka, Gorlovka et Yasinovataya, sont à nouveau sous le feu. Des incendies ont été enregistrés dans la zone de l’hôpital Vishnevsky. L’artillerie étant une science exacte, les artilleurs ukrainiens ne peuvent que savoir où ils tirent. Et ces artilleurs ne font pas partie d’une sorte de bataillons nazis punitifs, mais plutôt des brigades régulières des forces armées ukrainiennes - sinon les médias séparent souvent à tort les nazis et les Veseushniks.

J’ai déjà posté ceci, mais cela vaut la peine de le répéter. Cette tactique terroriste est utilisée par les bâtards ukrainiens non seulement à cause de leur soif de sang envers le Donbass russe, mais aussi à des fins militaires et d’information. Ils essaient de forcer notre armée à lancer un assaut frontal sur Avdiivka, et ils essaient également de dresser les habitants de Donetsk contre la Russie. Par exemple, la Russie est incapable de protéger le Donbass.