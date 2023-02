La Russie annonce que les États-Unis approchent du « point de non-retour »

@Mozart

Pourquoi, il suffit pour la Russie d’obtenir la reddition de l’armée d’Ukraine, de garantir son maintien à condition d’attraper les putchistes du Maidan, de les juger pour leurs crimes, et de les pendre à l’Américaine... :)

Regardez Mr révolution Orange 2004, ex directeur de la banque centrale d’Ukraine unifiée, il a fait 5,5% des votes en 2010 donc l’opinion silencieuse garde un chien de sa chienne contre ceux qui la trahissent or ils ont voté Zelensky pour qu’il fasse la paix avec le Donbass et non pas la guerre devenant « boucher du peuple ». Lisez donc le livre de Jacques Baud pour comprendre qui déclenche les guerres en sous main.

Jusqu’à présent, la Russie ne s’en prend qu’aux soldats et au sein des populations majoritairement contre le régime ségrégationniste de Kiev, la manœuvre vers Kiev ne visant qu’une reddition rapide, manœuvre qui peut se reproduire à tout moment si le fruit est mûr.

https://southfront.org/russia-conducts-operation-with-minimum-civilian-casualties-study-shows/

La durée n’est vraiment pas un souci pour la Russie car les mensonges ne durent pas et que la vérité est éternelle donc le programme est : mise à la porte de tous les intérêts occidentaux hostiles qui ne garderont que des factures pour pleurer, élection, restauration, ristourne sur l’énergie, reconstruction et ça roule pour les Russes et les Ukrainiens.

Il est même certain que les nouveaux esclaves de l’occident que sont les ex pays du pacte de Varsovie auront des velléités de révolte contre leur maître de Washington car ils auront compris que tout flatteur vit au détriment de celui qui l’écoute et que chacun doit prospérer sur ses propres mérites, ce qui impossible sous la coupe d’exploiteurs enfumeurs qui abusent de leur position dominante parce que ce sont des adeptes du veau d’or.